Фиксированные взносы для ИП в 2023 году

Кто должен платить фиксированные взносы

Их платят не только ИПшники, но и:

оценщики,

медиаторы,

адвокаты,

арбитражные управляющие,

частные нотариусы.

В стороне не остается и КФХ (Крестьянское Фермерское Хозяйство). Глава платит взнос за себя, других членов КФХ и ведет отчетность — для них создали специальный раздел.

Если наемных работников нет — рассчитываете взнос один раз в год.

Сбежать от уплаты взносов практически нельзя. Зарегистрировались как ИП, будьте добры, пополняйте казну. Но есть случаи, когда фиксированные взносы можно временно не платить.

Как получить временную отсрочку от уплаты фиксированных взносов

Держите пять ситуаций, когда вам дадут отсрочку от уплаты взносов:

Служите в армии. Уехали за границу с супругом-дипломатом. Ушли в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет. Ухаживаете за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет. Живете с мужем-военным по контракту в тех местах, где нет работы.

Самые распространенные: армия и отпуск по уходу за ребенком, так что у вас есть все шансы получить отсрочку.

Сумма взносов в 2023 году, особенности на спецрежимах

Забавный факт: фиксированные взносы вовсе не фиксированные. Они зависят от годового дохода ИП. Если доход больше 300 тысяч рублей — сверх этой суммы дохода начислят еще 1% взносов.

Подсчет дохода для 1% зависит от системы налогообложения. При УСН 15% и ОСНО вы вправе учитывать расходы при определении доходов, а при УСН 6% — нет.

На патенте считают не реальный доход, а потенциальный — имейте это в виду.

В 2023 году сумма фиксированных взносов — 45 842 рублей. Теперь взносы не делятся на пенсионные и медицинские — они идут общей суммой.

Две категории тех, кто платит взносы:

те, кто платят за сотрудников, т.е. работодатели;

те, кто платит за самих себя.

ИП входит в обе категории, если у него есть работники, и платит взносы за себя и за сотрудников.

Как работать по новым правилам в 2023 году

Кроме страховых взносов, нужно уметь заполнять новую отчетность в Соцфонд — ЕФС-1 – и ориентироваться во всех изменениях.

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