Два метода законного дробления бизнеса

Тип 1. «Подрядные схемы»

Это условное название. Не обязательно, чтобы был именно договор подряда. Краткая суть: компания на ОСНО + компания на спецрежиме.

Спецрежим может быть любой: УСН, ПСН или субъект в льготных регионах.

В подрядной схеме идет экономия налога на прибыль. За счет смены базовой ставки на льготную. Чаще всего 20% меняют на 6% у подрядчика.

Есть сотрудники и страховые взносы — чудно, снизить можно до 3%. Но если компания переносит сотрудников, то увеличивается налог, потому что эти расходы не берутся в затраты.

Нужно просчитать, что выгоднее. Также важно, что в этой схеме нет оптимизации НДС. И конечно, нужна деловая цель.

Чуть реже 15% с доходов минус расходы меняют на 6% с доходов.

Вид договора

Договор может быть любой:

Например, для договора коммерческой концессии расходы ставят в операционную компанию точно так же, как и в договоре подряда.

Компании меняют название договора, обстоятельства. Добавляют регистрацию интеллектуальной собственности, меняют основания платежей. Но с точки зрения расчета налоговой нагрузки ничего не меняется.

Или возьмем толлинговую схему. Подрядчик занимается переработкой сырья. К услугам здесь могут добавляться нюансы, связанные с его закупкой.

Суть в том, что сырье в собственность подрядчика не поступает, он его только перерабатывает.

На налогообложение это никак не влияет, работает принцип договора подряда.

То есть, компания берет на подряд переработчика. Он оказал услуги, потом рассчитались. Организация ставит это в расходы по налогу на прибыль, переработчик декларирует доход по спецрежиму.

Тип 2. Схемы «Рукава»

«Рукава» в этой схеме — дробление в продажах. В подрядной схеме спецрежимник получает только внутригрупповую выручку от своих субъектов. Смысл «рукавов» в том, что через них в группу заходит внешняя выручка.

Дальше все зависит от базы клиентов:



Первый вариант — часть клиентов не нужен НДС. И компания не хочет исчислять НДС, чтобы не увеличивать налоговую базу.

В рамках одной компании она это делать не сможет, поэтому заводит вторую, чтобы применять два налоговых режима, т.е. рукава.

Второй вариант — всем клиентам не нужен НДС. Например: розничные магазины, АЗС и пр.

В этом случае организация делает рукава, чтобы уложиться в лимиты по спецрежимам.

Это два разных варианта, они по-разному охватываются налоговым контролем.

Как защититься от претензий налоговиков

Встречаются дела, когда налоговая пытается вменить выручку подрядчика операционной компании. Но это неправильно, даже методологически.

ФНС тоже идет по чек-листам. Допустим, доказано, что у компании единый бизнес. Но добавлять сюда выручку бессмысленно. Если собственники говорят, что это единый бизнес, то не было бы этих расходов и выручки.

В подрядных схемах не должно быть вменения выручки. Даже если операционная компания — пустышка, ущерба бюджету нет. Это законно, и причины ее создавать могут быть разные.

НДС в бюджет по схеме с подрядом уплачивается. Поэтому нужно доказывать отсутствие налоговой выгоды.

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