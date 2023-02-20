Как на АУСН учитывать доходы и расходы

Какие доходы на АУСН не учитываются

Как и в классической УСН, тут доходы есть от реализации и внереализационные.

Но не учитываются доходы:

которые указаны в статье 251 НК;

доходы предпринимателя в виде дивидендов и те, которые облагаются НДФЛ по ставкам 9 % и 35 %;

доходы в виде прибыли контролируемых иностранных организаций

Важный нюанс: решать, какие доходы будут учитываться или нет при расчете налога, будет банк.

Дата получения дохода на АУСН это:

День, когда деньги пришли на счет в банк. День, когда вы получили имущества, работы, услуги.

Как учитывать расходы на АУСН

Вы вправе учесть любые расходы, если они:

экономически обоснованы и подтверждены документами;

оплачены безналичными деньгами.

Расходы в наличке вы должны провести через онлайн-кассу. То есть оформить кассовый чек с признаком расчета «расход».

Список расходов, которые учитывать нельзя:

Пени, штрафы, другие санкции. Суммы добровольных членских взносов. Любые деньги, которые вы выплачиваете сотрудникам помимо трудового договора.

Затраты признаются после того, как их фактически оплатили, включая авансы.

Все расходы и доходы учтут в личном кабинете компании на сайте ФНС.

Как учитывать убытки

Налоговая база уменьшается на сумму убытка, который вы получили в предыдущих периодах с объектом «доходы минус расходы».

Помните, что перенос убытка на будущее последовательный — так будет до 2027 года.

Что касается документов, которые подтверждают объем понесенного убытка. Храните их в течение всего срока, когда вы используете право на уменьшение налоговой базы на сумму убытка.

Как работать на новом экспериментальном режиме и не запутаться в правилах 2023 года

Помимо АУСН нужно научиться работать с другими важными изменениями 2023 года: ЕНП, Соцфонд, новые виды отчетности.

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