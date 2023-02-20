АУСН

Как на АУСН учитывать доходы и расходы

В статье также разберем какие доходы, расходы и убытки нельзя учитывать.

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Как на АУСН учитывать доходы и расходы

Какие доходы на АУСН не учитываются

Как и в классической УСН, тут доходы есть от реализации и внереализационные.

Но не учитываются доходы:

  • которые указаны в статье 251 НК;

  • доходы предпринимателя в виде дивидендов и те, которые облагаются НДФЛ по ставкам 9 % и 35 %;

  • доходы в виде прибыли контролируемых иностранных организаций

Важный нюанс: решать, какие доходы будут учитываться или нет при расчете налога, будет банк.

Дата получения дохода на АУСН это:

  1. День, когда деньги пришли на счет в банк.

  2. День, когда вы получили имущества, работы, услуги.

Как учитывать расходы на АУСН

Вы вправе учесть любые расходы, если они:

  • экономически обоснованы и подтверждены документами;

  • оплачены безналичными деньгами.

Расходы в наличке вы должны провести через онлайн-кассу. То есть оформить кассовый чек с признаком расчета «расход».

Список расходов, которые учитывать нельзя

  1. Пени, штрафы, другие санкции.

  2. Суммы добровольных членских взносов.

  3. Любые деньги, которые вы выплачиваете сотрудникам помимо трудового договора.

Затраты признаются после того, как их фактически оплатили, включая авансы. 

Все расходы и доходы учтут в личном кабинете компании на сайте ФНС.

Как учитывать убытки

Налоговая база уменьшается на сумму убытка, который вы получили в предыдущих периодах с объектом «доходы минус расходы».

Помните, что перенос убытка на будущее последовательный — так будет до 2027 года.

Что касается документов, которые подтверждают объем понесенного убытка. Храните их в течение всего срока, когда вы используете право на уменьшение налоговой базы на сумму убытка.

Как работать на новом экспериментальном режиме и не запутаться в правилах 2023 года

Помимо АУСН нужно научиться работать с другими важными изменениями 2023 года: ЕНП, Соцфонд, новые виды отчетности. 

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