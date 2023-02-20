Как на АУСН учитывать доходы и расходы

Какие доходы на АУСН не учитываются
Как и в классической УСН, тут доходы есть от реализации и внереализационные.
Но не учитываются доходы:
которые указаны в статье 251 НК;
доходы предпринимателя в виде дивидендов и те, которые облагаются НДФЛ по ставкам 9 % и 35 %;
доходы в виде прибыли контролируемых иностранных организаций
Важный нюанс: решать, какие доходы будут учитываться или нет при расчете налога, будет банк.
Дата получения дохода на АУСН это:
День, когда деньги пришли на счет в банк.
День, когда вы получили имущества, работы, услуги.
Как учитывать расходы на АУСН
Вы вправе учесть любые расходы, если они:
экономически обоснованы и подтверждены документами;
оплачены безналичными деньгами.
Расходы в наличке вы должны провести через онлайн-кассу. То есть оформить кассовый чек с признаком расчета «расход».
Список расходов, которые учитывать нельзя:
Пени, штрафы, другие санкции.
Суммы добровольных членских взносов.
Любые деньги, которые вы выплачиваете сотрудникам помимо трудового договора.
Затраты признаются после того, как их фактически оплатили, включая авансы.
Все расходы и доходы учтут в личном кабинете компании на сайте ФНС.
Как учитывать убытки
Налоговая база уменьшается на сумму убытка, который вы получили в предыдущих периодах с объектом «доходы минус расходы».
Помните, что перенос убытка на будущее последовательный — так будет до 2027 года.
Что касается документов, которые подтверждают объем понесенного убытка. Храните их в течение всего срока, когда вы используете право на уменьшение налоговой базы на сумму убытка.
Как работать на новом экспериментальном режиме и не запутаться в правилах 2023 года
Помимо АУСН нужно научиться работать с другими важными изменениями 2023 года: ЕНП, Соцфонд, новые виды отчетности.
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