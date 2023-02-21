Скидка 20% на все курсы профпереподготовки только до конца февраля

Упрощенка в 2023 году
Вы же помните, что по упрощенке поменяли лимиты и декларацию? Если пропустили изменения и новшества, не переживайте — «Клерк» поможет.
Вы станете профи с курсом профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН» и научитесь:
составлять все виды документов, нужных в работе компании на УСН;
вести бухгалтерский учет по новым ФСБУ;
грамотно отвечать на требования налоговиков;
снижать налоговые риски.
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Можно не только вести бухучет, но и зарплату считать
А вот как правильно ее рассчитывать, вести трудовые договоры, удерживать алименты и пр., поможет курс «Бухгалтер по зарплате». Научитесь:
рассчитывать зарплаты и другие выплаты работникам;
оформлять трудовые и ГПХ договоры;
составлять налоговую отчетность;
работать в 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3;
вести электронные трудовые книжки.
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