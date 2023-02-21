Обучение для бухгалтеров

Скидка 20% на все курсы профпереподготовки только до конца февраля

«Клерк» поможет разобраться во всех нужных бухгалтеру темах. Прощаемся с зимой и рассказываем, как выгодное обучение в «Клерке» поможет комфортно работать в 2023 году.

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Скидка 20% на все курсы профпереподготовки только до конца февраля

Упрощенка в 2023 году

Вы же помните, что по упрощенке поменяли лимиты и декларацию? Если пропустили изменения и новшества, не переживайте — «Клерк» поможет.

Вы станете профи с курсом профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН» и научитесь:

  • составлять все виды документов, нужных в работе компании на УСН;

  • вести бухгалтерский учет по новым ФСБУ;

  • грамотно отвечать на требования налоговиков;

  • снижать налоговые риски.

Получите красный диплом на 256 ак. часов, данные внесем в ФИС ФРДО.

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образец диплома
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образец внутренней части

Записаться на курс «Главный бухгалтер на УСН» со скидкой 20%

Можно не только вести бухучет, но и зарплату считать

А вот как правильно ее рассчитывать, вести трудовые договоры, удерживать алименты и пр., поможет курс «Бухгалтер по зарплате». Научитесь:

  • рассчитывать зарплаты и другие выплаты работникам;

  • оформлять трудовые и ГПХ договоры;

  • составлять налоговую отчетность;

  • работать в 1С: Зарплата и управление персоналом 8.3;

  • вести электронные трудовые книжки.

Получите красный диплом о профпереподготовке на 256 ак. часов, срок обучения: два месяца.

Записаться на курс «Бухгалтер по зарплате» со скидкой 20%

Еще пара преимуществ курсов, которые вас порадуют

Мы — за полезную практику, а не голую теорию. В каждом курсе — преподаватели-эксперты, уроки без воды, таблицы с примерами и полезные шаблоны.

Скидка 20% на каждый курс действует до конца февраля. Это ваш выгодный шанс получить нужные знания и получить красный диплом на 256 ак. часов, с внесением ФИС ФРДО.

Если не знаете, какой курс подойдет вам лучше всего — обращайтесь, мы поможем выбрать.

Заполните форму ниже — так вы сохраните для себя скидку на все курсы профпереподготовки.

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Часть 1. Начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год все организации арендодатели обязаны применять ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный приказом Минфина от 16.10.2018 № 208н.

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ФФД 1.2: где, как и на чем принимать платежи

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