Как бухгалтеру влюбить в себя сотрудников

Рассчитываем зарплату по окладу
Чтобы сделать сотрудников счастливыми, придется выяснить по каждому:
размер оклада;
сколько работник отработал дней за месяц;
количество рабочих дней в месяце;
выплаты, которые должны быть помимо оклада.
Размер оклада находите в трудовом договоре, штатном расписании по должности или в приказе о приеме на работу.
Количество дней, которые отработал сотрудник, смотрите в табеле учета рабочего времени. По поводу рабочих дней в месяце — сверяйтесь по производственному календарю.
Помимо оклада, сотруднику могут идти премии, доплаты, компенсации, бонусы и пр. Узнавайте о них в трудовом договоре, приказе, допсоглашениях.
По какой формуле рассчитывать оклад
Оклад рассчитываете по базовой формуле:
Но это без учета премий и дополнительных выплат. Если хотите рассчитать зарплату с премией, то к базовой формуле в конце приплюсуйте дополнительные выплаты (ДВ).
При этом если работник отработал все рабочие дни в расчетном месяце, тогда формула упрощается до: Оклад + ДВ.
Выдаете зарплату сотрудникам — вы самый любимый бухгалтер, все счастливы.
Как рассчитывать зарплату по тарифам, какие нюансы
Помимо оклада есть еще тарифная ставка, больничные, страховые взносы — в расчетах легко запутаться. Особенно, когда законы меняются со скоростью сотрудника, который бежит к кабинету бухгалтерии в день зарплаты.
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