Как бухгалтеру влюбить в себя сотрудников

Рассчитываем зарплату по окладу

Чтобы сделать сотрудников счастливыми, придется выяснить по каждому:

размер оклада;

сколько работник отработал дней за месяц;

количество рабочих дней в месяце;

выплаты, которые должны быть помимо оклада.

Размер оклада находите в трудовом договоре, штатном расписании по должности или в приказе о приеме на работу.

Количество дней, которые отработал сотрудник, смотрите в табеле учета рабочего времени. По поводу рабочих дней в месяце — сверяйтесь по производственному календарю.

Помимо оклада, сотруднику могут идти премии, доплаты, компенсации, бонусы и пр. Узнавайте о них в трудовом договоре, приказе, допсоглашениях.

По какой формуле рассчитывать оклад

Оклад рассчитываете по базовой формуле:

Но это без учета премий и дополнительных выплат. Если хотите рассчитать зарплату с премией, то к базовой формуле в конце приплюсуйте дополнительные выплаты (ДВ).

При этом если работник отработал все рабочие дни в расчетном месяце, тогда формула упрощается до: Оклад + ДВ.

Выдаете зарплату сотрудникам — вы самый любимый бухгалтер, все счастливы.

Как рассчитывать зарплату по тарифам, какие нюансы

Помимо оклада есть еще тарифная ставка, больничные, страховые взносы — в расчетах легко запутаться. Особенно, когда законы меняются со скоростью сотрудника, который бежит к кабинету бухгалтерии в день зарплаты.

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