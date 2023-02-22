Что это, если не любовь: ГК «Калуга Астрал» про блоги «Клерке» в новом выпуске подкаста «Здесь на Ты»

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/23300759/track/111677489">Подкаст «Здесь на Ты». Что это, если не любовь: «Калуга Астрал» про блоги «Клерке»</a> на Яндекс Музыке

А теперь чуть подробней, о чем этот выпуск:

о том, что оперативность в маркетинге (и в бизнес-процессах вообще) важна как воздух;

о том, что если вы боитесь завести свой блог – это нормально;

о том, что для старта блога не всегда нужна цель;

о том, что работа с «Клерком» – это всегда дорога к вершине;

о том, что удаленка – это прекрасный формат работы, когда привыкнешь;

о том, что пиара прийти в маркетинг и сделать его ошеломляюще крутым – это реально;

а еще о самых красивых местах, ради которых стоит приезжать в Калугу.

Читайте блог ГК «Калуга Астрал» на «Клерке»: переходите по ссылке.

В конце мы устроили Кате блиц-опрос и попросили назвать три кита, на которых она держится сейчас.

«Хотелось бы сказать, что на кортизоле, но если серьезно, то...»

Слушайте, что ответила Катя, и рассказывайте, что бы ответили вы :)