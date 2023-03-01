Гайд: как оплатить ЕНП и перенести налоги на ЕНС в 1С

Переносим налоги в 1С

Налоги и взносы в программе начисляются на те же счета учета, как и раньше. Добавляется операция по переносу начисленных налогов и взносов на ЕНС.

Переносите задолженности по начисленным налогам и страховым взносам на счет 68.90 «Единый налоговый счет»

Для этого проведите два документа:

«Уведомление об исчисленных суммах налогов»; «Операция по ЕНС» (в случаях, когда уведомление не сдается).

Второй документ вы можете сформировать двумя способами: автоматически или вручную.

Автоматический способ: перейдите в задачи организаций — откройте нужную задачу — рассчитайте налог при помощи спецкоманд если нужно.

Например, для уплаты 1/3 НДС за 2 и 3 месяц квартала это делать не надо — при оформлении первого платежа суммы следующих платежей будут рассчитаны.

Наглядно:

путь к задачам организации

пример задачи для расчета налога

Далее нажмите на кнопку «Сформировать операцию по ЕНС». Сформируется и автоматически заполнится документ «Операция по ЕНС».

пример отражения операции в ЕНС

Ручной способ: все манипуляции идут через документ «Операция по ЕНС» (раздел «Операции»). Нужно самостоятельно корректировать суммы переноса.

В документе «Операция по ЕНС» можно добавить новую строку или выполнить автозаполнение по выбранному налогу, но перепроверяйте сумму налога.

При автозаполнении будет перенесена вся сумма согласно конечному сальдо по счету учета налога на дату.

Платим ЕНП в 1С: два способа

1) Подготовка отдельных платежек суммы конкретных налогов. 2) Подготовка платежек на общую сумму задолженности по ЕНП на заданную дату. Чтобы сформировать отдельные платежки, в перечне «Задачи организации» выберите задачу и нажмите кнопку «Оплатить».

уплата ЕНП в 1С

Оформите документ «Списание с расчетного счета». Кроме проводки Д 68.90 К 51 сформируется движение по регистру накопления «Расчеты по единому налоговому счету» с видом движения «Приход».

При выполнении обработки «Закрытие месяца» выполнится операция «Зачет аванса по единому налоговому счету» с видом «Расход».

Чтобы создать платежки на общую сумму задолженности по ЕНП, создайте документ «Платежное поручение»:

«Банк и касса». «Платежные поручения». «Оплатить» — «Начисленные налоги и взносы». «Создать платежное поручение».

создание платежки и оплата

А что по уведомлениям в 1С?

Работа с ЕНП и ЕНС в 1С – то еще развлечение. Все нюансы и возможные ошибки мы разбираем на курсе повышения квалификации «Всё про ЕНП и ЕНС в 1С».

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формировать уведомления об уплате ЕНП в 1С;

заполнять платежки в 2023 году;

переносить налоги и платить ЕНП в 1С;

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