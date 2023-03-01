Гайд: как оплатить ЕНП и перенести налоги на ЕНС в 1С

На понятных примерах и иллюстрациях поймете, как работать с ЕНП в 1С Бухгалтерия 8.3. Какие документы формировать, где и что нажимать — смотрите в гайде.

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Гайд: как оплатить ЕНП и перенести налоги на ЕНС в 1С
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Переносим налоги в 1С

Налоги и взносы в программе начисляются на те же счета учета, как и раньше. Добавляется операция по переносу начисленных налогов и взносов на ЕНС.

Переносите задолженности по начисленным налогам и страховым взносам на счет 68.90 «Единый налоговый счет»

Для этого проведите два документа:

  1. «Уведомление об исчисленных суммах налогов»;

  2. «Операция по ЕНС» (в случаях, когда уведомление не сдается).

Второй документ вы можете сформировать двумя способами: автоматически или вручную.

Автоматический способ: перейдите в задачи организаций — откройте нужную задачу — рассчитайте налог при помощи спецкоманд если нужно.

Например, для уплаты 1/3 НДС за 2 и 3 месяц квартала это делать не надо — при оформлении первого платежа суммы следующих платежей будут рассчитаны.

Наглядно:

1С ЕНП рис 1.png
путь к задачам организации
1с енп рис 2.png
пример задачи для расчета налога

Далее нажмите на кнопку «Сформировать операцию по ЕНС». Сформируется и автоматически заполнится документ «Операция по ЕНС».

1с енп рис 3.png
пример отражения операции в ЕНС

Ручной способ: все манипуляции идут через документ «Операция по ЕНС» (раздел «Операции»). Нужно самостоятельно корректировать суммы переноса.

1с енп рис 4.png

В документе «Операция по ЕНС» можно добавить новую строку или выполнить автозаполнение по выбранному налогу, но перепроверяйте сумму налога.

При автозаполнении будет перенесена вся сумма согласно конечному сальдо по счету учета налога на дату.

Платим ЕНП в 1С: два способа

1) Подготовка отдельных платежек суммы конкретных налогов.

2) Подготовка платежек на общую сумму задолженности по ЕНП на заданную дату.

Чтобы сформировать отдельные платежки, в перечне «Задачи организации» выберите задачу и нажмите кнопку «Оплатить».

1с енп уплата рис 1.png
уплата ЕНП в 1С

Оформите документ «Списание с расчетного счета». Кроме проводки Д 68.90 К 51 сформируется движение по регистру накопления «Расчеты по единому налоговому счету» с видом движения «Приход». 

При выполнении обработки «Закрытие месяца» выполнится операция «Зачет аванса по единому налоговому счету» с видом «Расход».

Чтобы создать платежки на общую сумму задолженности по ЕНП, создайте документ «Платежное поручение»:

  1. «Банк и касса».

  2. «Платежные поручения».

  3. «Оплатить» — «Начисленные налоги и взносы».

  4. «Создать платежное поручение».

1с енп уплата последний рис.png
создание платежки и оплата

А что по уведомлениям в 1С?

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