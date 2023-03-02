Переход из найма в аутсорс: что стоит знать

Плюсы и минусы бухаутсорсинга

Если вы уже представили себя в шезлонге с ноутбуком на Бали, не спешите радоваться. До такого уровня еще надо дойти. Итак, плюсы:

Только вы влияете на свой доход. Ваш клиент — ваш выбор, никто не заставит вас работать с тем, кем не нравится. Гибкий график работы — выбираете сами. Можете вырасти от обычного бухгалтера на аутсорсе до руководителя собственной фирмы.

Со стороны кажется, что вот она — мечта. Но несмотря на всю прелесть работы на себя, есть минусы:

Вы сами себя обеспечиваете работой. Нет клиентов — нет денег.

ИП или НПД вместо ТК.

Нет больничных и отпусков (только если вы сами не захотите делать взносы в СФР).

Минимальная пенсия.

Ответственность за работников (если вы хотите масштабироваться).

О чем нужно знать: ищем клиентов, совмещаем аутсорс с основной работой

Не обязательно громко хлопать дверью и уходить из офиса с любимой кружкой. Если у вас нет клиентов, вы довольно быстро пожалеете о таком импульсивном решении.

Начать можете с малого: брать клиентов на вечернее время или в выходной.

Бывает такое: работы мало, появляется свободное время. Тогда можете сотрудничать с клиентом во время основной работы. Когда поймете, что клиентов достаточно — безболезненно уходите.

Как вариант, потенциальным клиентом может быть бывший работодатель, только теперь вы будете сотрудничать как партнеры.

Где искать клиентов

Вариантов много — вот вам пять основных:

а) сарафанное радио,

б) социальные сети,

в) площадки объявлений (Авито и пр.),

г) HeadHunter, Superjob,

д) коллаборация с банками.

Лучше идти по всем каналам, чтобы клиентов было больше.

Выбор бухаутсорсера: ИП или самозанятость

У каждого из вариантов свои особенности и ограничения. О них и других нюансах бухгалтерского аутсорсинга рассказывают профи в коллекции «Клерка» по бухаутсорсу.

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Вместе с ними вы научитесь:

масштабировать свое дело и повышать средний чек;

составлять прайс-лист на услуги;

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