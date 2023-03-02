Переход из найма в аутсорс: что стоит знать

Плюсы и минусы бухаутсорсинга
Если вы уже представили себя в шезлонге с ноутбуком на Бали, не спешите радоваться. До такого уровня еще надо дойти. Итак, плюсы:
Только вы влияете на свой доход.
Ваш клиент — ваш выбор, никто не заставит вас работать с тем, кем не нравится.
Гибкий график работы — выбираете сами.
Можете вырасти от обычного бухгалтера на аутсорсе до руководителя собственной фирмы.
Со стороны кажется, что вот она — мечта. Но несмотря на всю прелесть работы на себя, есть минусы:
Вы сами себя обеспечиваете работой. Нет клиентов — нет денег.
ИП или НПД вместо ТК.
Нет больничных и отпусков (только если вы сами не захотите делать взносы в СФР).
Минимальная пенсия.
Ответственность за работников (если вы хотите масштабироваться).
О чем нужно знать: ищем клиентов, совмещаем аутсорс с основной работой
Не обязательно громко хлопать дверью и уходить из офиса с любимой кружкой. Если у вас нет клиентов, вы довольно быстро пожалеете о таком импульсивном решении.
Начать можете с малого: брать клиентов на вечернее время или в выходной.
Бывает такое: работы мало, появляется свободное время. Тогда можете сотрудничать с клиентом во время основной работы. Когда поймете, что клиентов достаточно — безболезненно уходите.
Как вариант, потенциальным клиентом может быть бывший работодатель, только теперь вы будете сотрудничать как партнеры.
Где искать клиентов
Вариантов много — вот вам пять основных:
а) сарафанное радио,
б) социальные сети,
в) площадки объявлений (Авито и пр.),
г) HeadHunter, Superjob,
д) коллаборация с банками.
Лучше идти по всем каналам, чтобы клиентов было больше.
Выбор бухаутсорсера: ИП или самозанятость
У каждого из вариантов свои особенности и ограничения. О них и других нюансах бухгалтерского аутсорсинга рассказывают профи в коллекции «Клерка» по бухаутсорсу.
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