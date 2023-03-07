Налоги для бизнеса изменят / БухТуб праздничный!

👉Власти активно заговорили о неком «добровольном» сборе с бизнеса в дополнение к налогам и взносам. Начинают вырисовываться черты этого сбора.

Итак, знакомьтесь: новый сбор пропишут в Налоговом кодексе (а добровольный он потому, что на него дали согласие «ведущие представители бизнес-объединений»).

Сумма пока неизвестна: власти обсуждают формулу расчета.

Уплачивать сбор будут все, кроме нефтегазового сектора и малого бизнеса. Пока предполагается, что это будут компании, средняя прибыль которых за предыдущие два года больше 1 млрд.

👉 Владимир Путин накануне февральских праздников выступил с посланием Федеральному собранию. Там он сказал много чего важного, в две минуты двухчасовое выступление не втиснешь. Но отдельно президент остановился на налогах.

Сказал вот так: «Знаю, как финансовый блок не любит льготы предоставлять, частично разделяю это, но творческий подход в данном случае востребован».

Все СМИ понеслись цитировать президента: что за творческий подход такой? Налоги поменяют? На самом деле, речь явно шла именно про налоговые льготы. Отложим тревожность до другого раза.

В общем, главные выводы простые: налоговый контроль ослаблять никто не планирует, а новые льготы и уж тем более манифесты ни о чем еще не говорят: неизвестно, на ком и как это все будет работать. Доверьтесь в этом экспертам «Клерк.Премиума»: они сами разберутся в нюансах налогового законодательства, а вам все разложат по полочкам в разборах, консультациях и полезных вебинарах.

👉 В сегодняшних «Объяснялках» разберемся, почему за декабрьскую зарплату можно... получить штраф.

Итак, ситуация. В Роструд пришли с необычной жалобой от работника: дескать, зарплату за декабрь ему выплатили в декабре, 29-го числа, хотя должны были 9 января, это установленный срок. Нарушены ли права работника?

Роструд в ответ говорит: да. Почему? А вот почему.

Статья 136 ТК РФ говорит, что зарплату нужно платить не реже, чем каждые полмесяца и в установленные трудовым договором дни. Если компания выплатила зарплату сильно заранее (вместо 9 января – 29 декабря) – это нарушение, за которое положен штраф.

👉 ФНС выпустила манифест «Разумное истребование», который устанавливает правила требования документов у налогоплательщиков.

Принципы просто загляденье: все законно и риск-ориентированно. Одни и те же документы нельзя будет запрашивать несколько раз, срок предоставления документов могут увеличить, если у компании есть обоснования, а формулировки в запросах будут четкие и понятные.

Вопрос остался только один. А как на практике? На практике налоговики часто не принимают в расчет даже письма ФНС и Минфина, с чего бы им вдруг руководствоваться манифестом, который даже рекомендательный характер не носит?