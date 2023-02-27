Зарплата

Люди жалуются, что декабрьскую зарплату им выплатили слишком рано

Из-за перехода на ЕНП многие компании предусмотрительно выплатили зарплату 29 декабря, а НДФЛ перечислили 30 декабря. Но не все работники остались довольны таким порядком.

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Люди жалуются, что декабрьскую зарплату им выплатили слишком рано
Иллюстрация: pvproductions/freepik

На портале Роструда люди жалуются, что зарплату за декабрь они получили 29 декабря, хотя срок выплаты – 9 число и это будний день.

Является ли это нарушением моих прав, спрашивает работник.

Роструд поясняет, что это нарушение.

В этом случае при последующей выплате зарплаты 25 числа (аванс за январь) будет нарушено правило, по которому зарплата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца.

За нарушение сроков выплаты зарплаты может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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