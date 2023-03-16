Все о пониженных тарифах в страховых взносах в 2023 году

Малый и средний бизнес: как попасть в реестр, отменить тариф
Чтобы пользоваться льготой, вы должны попасть в реестр МСП. Найти не трудно — на сайте ФНС. Статистика по нему выглядит вот так:
Реестр пополняется автоматически: нужны данные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и сданных отчетах. Если вас в нем нет — значит не сдали отчеты.
А если вы уже применяете пониженные тарифы и у вас возникают проблемы, приходите на курс повышения квалификации.
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Но бывает и такое, что вы все сделали, а в реестре МСП вас все равно нет. На сайте ФНС отправляете заявление, чтобы вас включили в реестр. Нужно будет указать ИНН или ОГРН и заполнить информацию о компании.
Налоговики в ответ могут ответить, что вы все равно что-то не сдали. Тогда жалуйтесь в УФНС и прикрепляйте документы, которые подтвердят, что вы сдали отчеты в срок.
Тарифы льготы, как считать МРОТ
Пониженный тариф применяете с 1-го числа месяца, в котором вас внесли в реестр субъектов МСП. Если же вас исключили, то льгота отменяется с 1 числа месяца, в котором вас исключили.
Тариф 15% применяется не ко всему, а только к части выплат работнику, которые превышают МРОТ. Выплаты рассчитываются в конце каждого месяца.
МРОТ на 2023 год — 16 242 ₽
Пример
Вы платите сотруднику 30 000 ₽ в месяц. Из них 16 242 ₽ будут облагаться по ставке 30%. А 13 758 (30 000 — 16 242) — по тарифу 15%.
Зачастую правила льготного тарифа усложняют расчет и не всегда дает сэкономить. Отказаться от пониженных тарифов нельзя.
Что касается МРОТ, то правила такие:
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Пониженные тарифы для НКО
Применять льготный тариф (7,6%) вправе такие организации на УСН:
НКО, которые занимаются научными исследованиями, разработками, образованием, искусством (в т.ч. театры, музеи);
благотворительные фонды.
Для последних все просто — нужно применять УСН и вести деятельность, как написано в уставе.
А вот для НКО ситуация посложнее. Чтобы претендовать на пониженный тариф, нужно выполнить условия по доходам — не менее 70% от суммы должны составлять:
Единственная сложность, которая возникнет при применении пониженных тарифов — запросы от налоговиков.
Каждый квартал они приходят к НКО и требуют обосновать право на льготу.
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Как рассчитывать страховые взносы по пониженным тарифам
Расчет страховых взносов — отдельная тема. Там тоже есть свои нюансы и сложности. Чтобы вы не мучились, мы позвали экспертов, чтобы они на примерах показали, как это делать по новым правилам.
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