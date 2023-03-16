Пониженный тариф страховых взносов

Все о пониженных тарифах в страховых взносах в 2023 году

Можно ли отменить льготные тарифы по страховым взносам для МСП? Каким организациям можно применять? Какие сложности возникнут, если будете применять пониженные тарифы — обо всем поговорим в статье.

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Все о пониженных тарифах в страховых взносах в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Малый и средний бизнес: как попасть в реестр, отменить тариф

Чтобы пользоваться льготой, вы должны попасть в реестр МСП. Найти не трудно — на сайте ФНС. Статистика по нему выглядит вот так:

Реестр пополняется автоматически: нужны данные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и сданных отчетах. Если вас в нем нет — значит не сдали отчеты.

А если вы уже применяете пониженные тарифы и у вас возникают проблемы, приходите на курс повышения квалификации.

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Но бывает и такое, что вы все сделали, а в реестре МСП вас все равно нет. На сайте ФНС отправляете заявление, чтобы вас включили в реестр. Нужно будет указать ИНН или ОГРН и заполнить информацию о компании.

Налоговики в ответ могут ответить, что вы все равно что-то не сдали. Тогда жалуйтесь в УФНС и прикрепляйте документы, которые подтвердят, что вы сдали отчеты в срок.

Тарифы льготы, как считать МРОТ

Пониженный тариф применяете с 1-го числа месяца, в котором вас внесли в реестр субъектов МСП. Если же вас исключили, то льгота отменяется с 1 числа месяца, в котором вас исключили.

Тариф 15% применяется не ко всему, а только к части выплат работнику, которые превышают МРОТ. Выплаты рассчитываются в конце каждого месяца.

МРОТ на 2023 год — 16 242 ₽

Пример

Вы платите сотруднику 30 000 ₽ в месяц. Из них 16 242 ₽ будут облагаться по ставке 30%. А 13 758 (30 000 — 16 242) — по тарифу 15%.

Зачастую правила льготного тарифа усложняют расчет и не всегда дает сэкономить. Отказаться от пониженных тарифов нельзя.

Что касается МРОТ, то правила такие:

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Пониженные тарифы для НКО

Применять льготный тариф (7,6%) вправе такие организации на УСН:

  • НКО, которые занимаются научными исследованиями, разработками, образованием, искусством (в т.ч. театры, музеи);

  • благотворительные фонды.

Для последних все просто — нужно применять УСН и вести деятельность, как написано в уставе.

А вот для НКО ситуация посложнее. Чтобы претендовать на пониженный тариф, нужно выполнить условия по доходам — не менее 70% от суммы должны составлять:

Единственная сложность, которая возникнет при применении пониженных тарифов — запросы от налоговиков.

Каждый квартал они приходят к НКО и требуют обосновать право на льготу.

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Как рассчитывать страховые взносы по пониженным тарифам

Расчет страховых взносов — отдельная тема. Там тоже есть свои нюансы и сложности. Чтобы вы не мучились, мы позвали экспертов, чтобы они на примерах показали, как это делать по новым правилам.

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