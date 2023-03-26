Девять ответов от ChatGPT, на которые не смогли ответить люди в форуме Клерка

В дайджесте вы найдете ответы, предоставленные ChatGPT, который помогает разобраться в непростых ситуациях, когда даже опытные бухгалтеры и эксперты не могли найти решение.

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Девять ответов от ChatGPT, на которые не смогли ответить люди в форуме Клерка
Иллюстрация Мальцев Борис / Клерк

Мы собрали девять вопросов на которых никто не ответил в форуме Клерка и скормили ChatGPT:

  1. Вопрос о том, как пошутить с использованием финансовых терминов в ответе на вопрос, на который невозможно ответить.

  2. Вопрос о ситуации с возвратом налога и неперечисленном НДФЛ организацией в 2022 году, которое автоматически списывается с суммы возврата.

  3. Вопрос о сроке действия машиночитаемой доверенности (МЧД) и возможных ошибках, связанных с указанием срока.

  4. Вопрос о том, как исправить вид занятости сотрудника в 1С после внесения некорректных начальных остатков.

  5. Вопрос про базовую настройку в 1С:ЗУП 3.1 для автоматического ограничения удержания за неотработанные дни отпуска при увольнении сотрудника.

  6. Вопрос о том, какие записи следует сделать в трудовой книжке при изменении статуса с главного бухгалтера на генерального директора по совместительству, а также при нахождении работы в другой компании.

  7. Вопрос о том, как поступить при получении требования Центрального банка РФ касательно предоставления полных реквизитов всех счетов, с которых были проведены операции по оплате услуг по договору.

  8. Вопрос о том, есть ли форма контракта на подряд с участием самозанятого исполнителя в рамках законодательства 44/223 ФЗ.

  9. Вопрос о возможных вариантах восстановления на балансе основного средства (ОС) после его списания в связи с переходом на ФСБУ 6/2020.

Предупреждение: Обратите внимание, что ответы от ChatGPT могут содержать неточности или быть не полностью актуальными. Рекомендуем всегда проверять полученную информацию с официальными источниками или консультироваться с экспертами перед принятием решений.

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  1. Огромное сообщество профессионалов: Форум Клерка является крупнейшим и самым посещаемым форумом в России, где собраны опытные бухгалтеры, эксперты и специалисты разных направлений. Здесь вы найдете коллег, готовых помочь и поддержать в сложных ситуациях.

  2. Актуальная информация: На форуме регулярно обсуждаются последние изменения в законодательстве, а также актуальные темы и вопросы, связанные с бухгалтерией и финансами.

  3. Обмен опытом: Форум предоставляет уникальную возможность делиться своим опытом, учиться у других и получать ценные советы от экспертов в области бухгалтерии.

  4. Решение сложных вопросов: В случае возникновения сложных вопросов, на которые не могут ответить участники форума, вам всегда поможет ChatGPT, искусственный интеллект от OpenAI, который был разработан для анализа и решения самых сложных задач.

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