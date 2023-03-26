Мы собрали девять вопросов на которых никто не ответил в форуме Клерка и скормили ChatGPT:
Вопрос о том, как пошутить с использованием финансовых терминов в ответе на вопрос, на который невозможно ответить.
Вопрос о ситуации с возвратом налога и неперечисленном НДФЛ организацией в 2022 году, которое автоматически списывается с суммы возврата.
Вопрос о сроке действия машиночитаемой доверенности (МЧД) и возможных ошибках, связанных с указанием срока.
Вопрос о том, как исправить вид занятости сотрудника в 1С после внесения некорректных начальных остатков.
Вопрос про базовую настройку в 1С:ЗУП 3.1 для автоматического ограничения удержания за неотработанные дни отпуска при увольнении сотрудника.
Вопрос о том, какие записи следует сделать в трудовой книжке при изменении статуса с главного бухгалтера на генерального директора по совместительству, а также при нахождении работы в другой компании.
Вопрос о том, как поступить при получении требования Центрального банка РФ касательно предоставления полных реквизитов всех счетов, с которых были проведены операции по оплате услуг по договору.
Вопрос о том, есть ли форма контракта на подряд с участием самозанятого исполнителя в рамках законодательства 44/223 ФЗ.
Вопрос о возможных вариантах восстановления на балансе основного средства (ОС) после его списания в связи с переходом на ФСБУ 6/2020.
Предупреждение: Обратите внимание, что ответы от ChatGPT могут содержать неточности или быть не полностью актуальными. Рекомендуем всегда проверять полученную информацию с официальными источниками или консультироваться с экспертами перед принятием решений.
Присоединяйтесь к форуму Клерка, и вот пять причин почему это стоит сделать от ChatGPT:
Огромное сообщество профессионалов: Форум Клерка является крупнейшим и самым посещаемым форумом в России, где собраны опытные бухгалтеры, эксперты и специалисты разных направлений. Здесь вы найдете коллег, готовых помочь и поддержать в сложных ситуациях.
Актуальная информация: На форуме регулярно обсуждаются последние изменения в законодательстве, а также актуальные темы и вопросы, связанные с бухгалтерией и финансами.
Обмен опытом: Форум предоставляет уникальную возможность делиться своим опытом, учиться у других и получать ценные советы от экспертов в области бухгалтерии.
Решение сложных вопросов: В случае возникновения сложных вопросов, на которые не могут ответить участники форума, вам всегда поможет ChatGPT, искусственный интеллект от OpenAI, который был разработан для анализа и решения самых сложных задач.
Бесплатный доступ: Форум Клерка предоставляет бесплатный доступ ко всем материалам и обсуждениям, что позволяет каждому пользователю получить необходимую информацию и знания без дополнительных затрат.
Присоединяйтесь к форуму Клерка и станьте частью нашего активного сообщества бухгалтеров!