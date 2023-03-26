Девять ответов от ChatGPT, на которые не смогли ответить люди в форуме Клерка

Мы собрали девять вопросов на которых никто не ответил в форуме Клерка и скормили ChatGPT:

Предупреждение: Обратите внимание, что ответы от ChatGPT могут содержать неточности или быть не полностью актуальными. Рекомендуем всегда проверять полученную информацию с официальными источниками или консультироваться с экспертами перед принятием решений.

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