Как работать с больничными листами в новых регионах: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области / Мини-курс

Мы регулярно выпускаем мини-курсы для подписчиков Клерк.Премиум. Быстрый разбор вопросов по бухгалтерскому учету, изменениям в НК, расчетам с сотрудниками, кадрам и другим.

Из этого мини-курса вы узнаете:

нужно ли переводить документы с украинского на русский;

имеют ли ИП право на пособия;

как рассчитывать стаж и средний заработок;

как будут платиться пособия по уходу за ребенком;

какой расчетный период для больничных в 2023 году.

Подписчики Клерк.Премиум могут посмотреть все мини-курсы вот тут.

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