Как работать с больничными листами в новых регионах: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области / Мини-курс

Мы регулярно выпускаем мини-курсы для подписчиков Клерк.Премиум. Быстрый разбор вопросов по бухгалтерскому учету, изменениям в НК, расчетам с сотрудниками, кадрам и другим.
Из этого мини-курса вы узнаете:
нужно ли переводить документы с украинского на русский;
имеют ли ИП право на пособия;
как рассчитывать стаж и средний заработок;
как будут платиться пособия по уходу за ребенком;
какой расчетный период для больничных в 2023 году.
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