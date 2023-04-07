Больничные

Как работать с больничными листами в новых регионах: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области / Мини-курс

Короткий мини-курс быстро расскажет вам самые важные нюансы работы с больничными листами в новых регионах.

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Мы регулярно выпускаем мини-курсы для подписчиков Клерк.Премиум. Быстрый разбор вопросов по бухгалтерскому учету, изменениям в НК, расчетам с сотрудниками, кадрам и другим.

Из этого мини-курса вы узнаете:

  • нужно ли переводить документы с украинского на русский;

  • имеют ли ИП право на пособия;

  • как рассчитывать стаж и средний заработок;

  • как будут платиться пособия по уходу за ребенком;

  • какой расчетный период для больничных в 2023 году.

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