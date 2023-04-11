Как неправильно экономить налоги и нарваться на доначисления: пять вредных советов

Вредный совет 1. Попадите в группу налогового риска

Применяйте пониженные налоговые ставки, даже если у вас нет права. Создавайте искусственные условия для льгот. Дробите бизнес настолько незаконно, насколько это возможно.

Оставьте одинаковый юридический адрес, наберите в руководство родственников. Делайте все, чтобы сохранить право на УСН, к примеру.

Налоговая с радостью придет с выездной проверкой, а потом и обыск проведет. И доначислит налоги.

Забавно, что схемы с упрощенкой мутят до сих пор. Но если не хотите попасть на штрафы — узнайте безопасные варианты, чтобы сэкономить на налогах. О них рассказывает налоговый эксперт на курсе «Клерка». Посмотрите бесплатный урок — там говорим о статье 54.1 НК.

Вредный совет 2. Не выполняйте условия по ст. 54.1 НК

Первым делом сделайте основной целью сделки уменьшение налога. Ваши намерения о незаконной оптимизации должны быть серьезные, чтобы налоговой было проще вас найти.

Что касается отчетов и данных в учете, искажайте все данные хозяйственной жизни, чтобы занизить налоговую базу. Чем сильнее — тем больше будет штраф.

Ответственным за сделки с контрагентами назначьте того человека, который не уполномочен это делать.

Вредный совет 3. Покажите налоговой, что вы необоснованно применяете налоговую выгоду

Тут поможет пять действий, записывайте:

Создайте организацию незадолго до того, как совершите хозяйственную операцию. Проводите разовые или неритмичные операции. Проводите расчеты по цепочке через один банк. Ведите деятельность через посредников. Манипулируйте ценами и отклоняйтесь от рыночного уровня.

Ждать ФНС останется недолго. Считайте, что уже заработали доначисления налогов.

Вредный совет 4. Не проявляйте должную осмотрительность к контрагенту

Не проверяйте ваших контрагентов. Вообще договоритесь на честном слове. Даже если видите, что фирма выполняет нереальные сделки и она однодневка. Ничего страшного, вы же не виноваты.

Налоговая, правда, докажет, что вы были в сговоре. Кто знает, может на уголовное дело потянет.

Вредный совет 5. Подменяйте трудовые отношения с самозанятыми

Лучший способ сэкономить налоги — не платить их за сотрудников. Наберите самозанятых, сделайте им рабочий график, обеспечьте место, инвентарь и зарплату два раза в месяц.

В договоре пропишите все, как в трудовом. Налоговой во время камеральной проверки будет проще вменить вам подмену и оштрафовать за все неуплаченные налоги.

И один полезный совет…

Конечно, не нужно экономить налоги всерую. Сегодня это опасно. Мы показали, из-за чего вас могут оштрафовать.

Всегда используйте законные методы оптимизации, соблюдайте 54.1 НК и проверяйте контрагентов. Так не придется бояться налоговой, как огня и трястись перед каждой проверкой.

Безопасные схемы по экономии налогов вы получите на онлайн-курсе «Налоговая оптимизация 2023». Там налоговый эксперт Никита Болтинский разбирает все основы, которые нужно знать бухгалтеру и руководителю, чтобы не налететь на штрафы.

Вот полезный совет: пройдите курс, чтобы знать о том, как проверяют налоговики, какие схемы не использовать, а какие наоборот использовать.

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экономить налоги легально по правилам 2023 года;

не налететь на штрафы от ФНС;

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