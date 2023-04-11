Как неправильно экономить налоги и нарваться на доначисления: пять вредных советов

Вредный совет 1. Попадите в группу налогового риска
Применяйте пониженные налоговые ставки, даже если у вас нет права. Создавайте искусственные условия для льгот. Дробите бизнес настолько незаконно, насколько это возможно.
Оставьте одинаковый юридический адрес, наберите в руководство родственников. Делайте все, чтобы сохранить право на УСН, к примеру.
Налоговая с радостью придет с выездной проверкой, а потом и обыск проведет. И доначислит налоги.
Забавно, что схемы с упрощенкой мутят до сих пор. Но если не хотите попасть на штрафы — узнайте безопасные варианты, чтобы сэкономить на налогах. О них рассказывает налоговый эксперт на курсе «Клерка». Посмотрите бесплатный урок — там говорим о статье 54.1 НК.
Вредный совет 2. Не выполняйте условия по ст. 54.1 НК
Первым делом сделайте основной целью сделки уменьшение налога. Ваши намерения о незаконной оптимизации должны быть серьезные, чтобы налоговой было проще вас найти.
Что касается отчетов и данных в учете, искажайте все данные хозяйственной жизни, чтобы занизить налоговую базу. Чем сильнее — тем больше будет штраф.
Ответственным за сделки с контрагентами назначьте того человека, который не уполномочен это делать.
Вредный совет 3. Покажите налоговой, что вы необоснованно применяете налоговую выгоду
Тут поможет пять действий, записывайте:
Создайте организацию незадолго до того, как совершите хозяйственную операцию.
Проводите разовые или неритмичные операции.
Проводите расчеты по цепочке через один банк.
Ведите деятельность через посредников.
Манипулируйте ценами и отклоняйтесь от рыночного уровня.
Ждать ФНС останется недолго. Считайте, что уже заработали доначисления налогов.
Вредный совет 4. Не проявляйте должную осмотрительность к контрагенту
Не проверяйте ваших контрагентов. Вообще договоритесь на честном слове. Даже если видите, что фирма выполняет нереальные сделки и она однодневка. Ничего страшного, вы же не виноваты.
Налоговая, правда, докажет, что вы были в сговоре. Кто знает, может на уголовное дело потянет.
Вредный совет 5. Подменяйте трудовые отношения с самозанятыми
Лучший способ сэкономить налоги — не платить их за сотрудников. Наберите самозанятых, сделайте им рабочий график, обеспечьте место, инвентарь и зарплату два раза в месяц.
В договоре пропишите все, как в трудовом. Налоговой во время камеральной проверки будет проще вменить вам подмену и оштрафовать за все неуплаченные налоги.
И один полезный совет…
Конечно, не нужно экономить налоги всерую. Сегодня это опасно. Мы показали, из-за чего вас могут оштрафовать.
Всегда используйте законные методы оптимизации, соблюдайте 54.1 НК и проверяйте контрагентов. Так не придется бояться налоговой, как огня и трястись перед каждой проверкой.
Безопасные схемы по экономии налогов вы получите на онлайн-курсе «Налоговая оптимизация 2023». Там налоговый эксперт Никита Болтинский разбирает все основы, которые нужно знать бухгалтеру и руководителю, чтобы не налететь на штрафы.
Вот полезный совет: пройдите курс, чтобы знать о том, как проверяют налоговики, какие схемы не использовать, а какие наоборот использовать.
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