Оптимизация налогообложения

Как неправильно экономить налоги и нарваться на доначисления: пять вредных советов

Не хотите проблем с ФНС — экономьте законно. Но если желаете незабываемых приключений, рассказываем, как сделать так, чтобы заработать компании пару десятков миллионов штрафов.

Версия для печати
Как неправильно экономить налоги и нарваться на доначисления: пять вредных советов
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Вредный совет 1. Попадите в группу налогового риска

Применяйте пониженные налоговые ставки, даже если у вас нет права. Создавайте искусственные условия для льгот. Дробите бизнес настолько незаконно, насколько это возможно. 

Оставьте одинаковый юридический адрес, наберите в руководство родственников. Делайте все, чтобы сохранить право на УСН, к примеру.

Налоговая с радостью придет с выездной проверкой, а потом и обыск проведет. И доначислит налоги.

Забавно, что схемы с упрощенкой мутят до сих пор. Но если не хотите попасть на штрафы — узнайте безопасные варианты, чтобы сэкономить на налогах. О них рассказывает налоговый эксперт на курсе «Клерка». Посмотрите бесплатный урок — там говорим о статье 54.1 НК.

Вредный совет 2. Не выполняйте условия по ст. 54.1 НК

Первым делом сделайте основной целью сделки уменьшение налога. Ваши намерения о незаконной оптимизации должны быть серьезные, чтобы налоговой было проще вас найти.

Что касается отчетов и данных в учете, искажайте все данные хозяйственной жизни, чтобы занизить налоговую базу. Чем сильнее — тем больше будет штраф.

Ответственным за сделки с контрагентами назначьте того человека, который не уполномочен это делать. 

Вредный совет 3. Покажите налоговой, что вы необоснованно применяете налоговую выгоду

Тут поможет пять действий, записывайте:

  1. Создайте организацию незадолго до того, как совершите хозяйственную операцию.

  2. Проводите разовые или неритмичные операции.

  3. Проводите расчеты по цепочке через один банк.

  4. Ведите деятельность через посредников.

  5. Манипулируйте ценами и отклоняйтесь от рыночного уровня.

Ждать ФНС останется недолго. Считайте, что уже заработали доначисления налогов.

Вредный совет 4. Не проявляйте должную осмотрительность к контрагенту

Не проверяйте ваших контрагентов. Вообще договоритесь на честном слове. Даже если видите, что фирма выполняет нереальные сделки и она однодневка. Ничего страшного, вы же не виноваты. 

Налоговая, правда, докажет, что вы были в сговоре. Кто знает, может на уголовное дело потянет.

Вредный совет 5. Подменяйте трудовые отношения с самозанятыми

Лучший способ сэкономить налоги — не платить их за сотрудников. Наберите самозанятых, сделайте им рабочий график, обеспечьте место, инвентарь и зарплату два раза в месяц.

В договоре пропишите все, как в трудовом. Налоговой во время камеральной проверки будет проще вменить вам подмену и оштрафовать за все неуплаченные налоги.

И один полезный совет…

Конечно, не нужно экономить налоги всерую. Сегодня это опасно. Мы показали, из-за чего вас могут оштрафовать. 

Всегда используйте законные методы оптимизации, соблюдайте 54.1 НК и проверяйте контрагентов. Так не придется бояться налоговой, как огня и трястись перед каждой проверкой.

Безопасные схемы по экономии налогов вы получите на онлайн-курсе «Налоговая оптимизация 2023». Там налоговый эксперт Никита Болтинский разбирает все основы, которые нужно знать бухгалтеру и руководителю, чтобы не налететь на штрафы.

Вот полезный совет: пройдите курс, чтобы знать о том, как проверяют налоговики, какие схемы не использовать, а какие наоборот использовать.

За курс научитесь:

  • экономить налоги легально по правилам 2023 года;

  • не налететь на штрафы от ФНС;

  • не использовать серые схемы оптимизации;

Получите сертификат — это доказательство того, что вы знаете, как сэкономить на налогах законно в 2023 году.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

НДФЛ

Налог при продаже автомобиля: сколько придется платить и можно ли уменьшить ставку

В 2022 году многие автоконцерны объявили о своем уходе с российского рынка или сократили свое присутствие. Это лишь усугубило ситуацию на авторынке, дефицит на котором начался еще раньше из-за нехватки полупроводников. Продажа старого автомобиля и покупка нового с рук – один из самых доступных способов сменить машину

Налог при продаже автомобиля: сколько придется платить и можно ли уменьшить ставку
НДС

НДС и вычет по налогу с 2023 года: изменения, которые вы могли пропустить

С введение единого налогового платежа (ЕНП) с 2023 г. помимо «громких» и всем хорошо понятных изменений, таких как сроки уплаты налога и сдачи отчетности, есть еще «мелкие», в части расчета пеней, требований ИФНС о возврате налога, реквизитов в заявлении на возмещение и т.п.

НДС и вычет по налогу с 2023 года: изменения, которые вы могли пропустить

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Трудовые отношения

Копия трудового договора: как заверить и когда нужно выдать

Работодатель обязан предоставить обратившемуся сотруднику копии документов, связанных с работой. В данном материале приведен порядок выдачи работнику копии его трудового договора. Рассмотрим, как правильно ее заверить, а также в каких случаях и в какой срок она должна быть выдана.

Копия трудового договора: как заверить и когда нужно выдать

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Налоги, взносы, пошлины

Календарь бухгалтера на апрель 2023 года

В апреле нас ждёт много квартальной отчётности и квартальных платежей. Несмотря на введение единых сроков сдачи отчётности и уплаты налогов, некоторые сроки не изменились, также добавились новые сроки. Чтобы не запутаться, когда что сдавать и платить, подготовили календарь на апрель 2023 года.

Календарь бухгалтера на апрель 2023 года
Читать еще