Как перенести налоги на ЕНС в 1С: объясняем на примерах

Расскажем, как работать с помощником перехода на ЕНС в 1С: Бухгалтерия 8.3, что нажимать, где и как не наделать ошибок.

Версия для печати
Как перенести налоги на ЕНС в 1С: объясняем на примерах
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Где найти помощника перехода в 1С

По новвоведениям в 1С все новые инструменты, которые связаны с ЕНП и ЕНС находятся в задачах организации.

Как перейти: Главная → Задачи организации → Операции → Единый налоговый счет

1С главный экран.png
путь в 1С к помощнику перехода на ЕНС

Механизм для работы с ЕНС включает:

  • «Уведомления» – вы можете создавать уведомления об исчисленных суммах;

  • «Операции» – вы можете создать операции по ЕНС;

  • «Помощник перехода на ЕНС» – для ввода начального остатка на ЕНС.

Эти документы для ручной настройки. Если хотите, чтобы все заполнялось автоматически, оформляйте документы из списка «Задачи организации».

Если хотите научиться платить налоги через 1С по ЕНП и ЕНС — приходите на курс «Клерка» по работе с налогами через 1С. Научим, покажем инструкции и выдадим официальное удостоверение с внесением в ФИС ФРДО.

Научиться работать по новым правилам

Как работать с помощником перехода на ЕНС

1С помощник ЕНС.png
главный экран помощника перехода на ЕНС

Остатки расчетов по налогам и взносам — здесь вы формируете отчеты по налогам и взносам в виде анализа счета 68 и 69. на 31.12.2022

Перенос расчетов по налогам и взносам — тут выбираются кредитовые остатки по счетам 68 и 69 на 01.12.2022. Из этой суммы вычитаются обороты по дебету за декабрь 2022 по таким же субсчетам. 

Начисления налогов по счетам 68 и 69 в декабре 2022 года помощник не обрабатывает. 

Счет 68.02 (НДС) «Помощник перехода на ЕНС» не обрабатывает, задолженность по НДС отразите вручную отдельным документом «Операция по ЕНС»

2С помощник перенос налогов и взносов.png

Перенос расчетов по налоговым санкциям — создастся документ и сформированные остатки по дебету субсчетов к счетам 68 и 69 перенесутся на единый налоговый счет (в дебет счета 68.90).

Перенос переплат по налогам и взносам — так же перенесет на ЕНС все переплаты по налогам.

Что еще умеет помощник перехода на ЕНС

Помощник также умеет зачитывать авансы и сверяться с ФНС.

зачем авансов 1с.png
функционал зачета авансов в 1С

Также можно запросить сверку состояния расчетов с бюджетом по налогам и взносам. Чтобы воспользоваться этой функцией, вы должны подключиться к сервису «1С: Отчетность».

сверка фнс.png
сверка с ФНС через помощника перехода на ЕНС

А как платить налоги и взносы через 1С по ЕНП и ЕНС?

Это отдельная тема и боль бухгалтеров. Мы открыли новый курс «Все про ЕНП и ЕНС в 1С», чтобы вы решили эту проблему раз и навсегда. 

Чему научитесь на курсе:

  • формировать уведомления по ЕНП в 1С,

  • переносить долги по налогам и взносам на ЕНС,

  • составлять и заполнять платежки по ЕНП в 1С,

  • работать в 1С по новым правилам 2023 года.


После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Интернет и IT

Хакеры требуют от промышленных компаний 1-2 млн долларов

Если организации не заплатят, их данные угрожают опубликовать в даркнете. Новая хакерская группировка заявила, что на зашифровке данных собирается только заработать, у киберпреступников нет политических мотивов.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
6-НДФЛ

Как заполнить раздел 2 формы 6-НДФЛ за 1 квартал в 1С

Отвечаем на вопрос: «В Раздел 2 должны попадать только те доходы, которые выплачены. Но в 1С как только начисляешь зарплату – суммы сразу попадают во второй раздел. Почему так происходит?» Даем инструкцию, как заполнить раздел 2 формы 6-НДФЛ за 1 квартал в программе 1С.

Как заполнить раздел 2 формы 6-НДФЛ за 1 квартал в 1С

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Контролируемые сделки

Трансфертное ценообразование

Государство нередко следит за ценами в сделках, чтобы бюджет получил справедливую сумму налогов. Так, ФНС может пересчитать обязательства исходя из рыночных цен, когда стороны сделки взаимозависимы и есть основания для контроля.

Трансфертное ценообразование
Социальные пособия

Пособие на погребение в 2023 году: размер и порядок выплаты

Какой размер пособия на погребение умершего в 2023 году? Как и куда подавать заявление на получение социального пособие на погребение? Как работодателю возместить из ФСС выплаченное пособие на погребение умершего сотрудника? Отвечаем на вопросы и приводим образцы документов.

Пособие на погребение в 2023 году: размер и порядок выплаты
Читать еще