Как перенести налоги на ЕНС в 1С: объясняем на примерах

Где найти помощника перехода в 1С

По новвоведениям в 1С все новые инструменты, которые связаны с ЕНП и ЕНС находятся в задачах организации.

Как перейти: Главная → Задачи организации → Операции → Единый налоговый счет

путь в 1С к помощнику перехода на ЕНС

Механизм для работы с ЕНС включает:

«Уведомления» – вы можете создавать уведомления об исчисленных суммах;

«Операции» – вы можете создать операции по ЕНС;

«Помощник перехода на ЕНС» – для ввода начального остатка на ЕНС.

Эти документы для ручной настройки. Если хотите, чтобы все заполнялось автоматически, оформляйте документы из списка «Задачи организации».

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Как работать с помощником перехода на ЕНС

главный экран помощника перехода на ЕНС

Остатки расчетов по налогам и взносам — здесь вы формируете отчеты по налогам и взносам в виде анализа счета 68 и 69. на 31.12.2022

Перенос расчетов по налогам и взносам — тут выбираются кредитовые остатки по счетам 68 и 69 на 01.12.2022. Из этой суммы вычитаются обороты по дебету за декабрь 2022 по таким же субсчетам.

Начисления налогов по счетам 68 и 69 в декабре 2022 года помощник не обрабатывает.

Счет 68.02 (НДС) «Помощник перехода на ЕНС» не обрабатывает, задолженность по НДС отразите вручную отдельным документом «Операция по ЕНС»

Перенос расчетов по налоговым санкциям — создастся документ и сформированные остатки по дебету субсчетов к счетам 68 и 69 перенесутся на единый налоговый счет (в дебет счета 68.90).

Перенос переплат по налогам и взносам — так же перенесет на ЕНС все переплаты по налогам.

Что еще умеет помощник перехода на ЕНС

Помощник также умеет зачитывать авансы и сверяться с ФНС.

функционал зачета авансов в 1С

Также можно запросить сверку состояния расчетов с бюджетом по налогам и взносам. Чтобы воспользоваться этой функцией, вы должны подключиться к сервису «1С: Отчетность».

сверка с ФНС через помощника перехода на ЕНС

А как платить налоги и взносы через 1С по ЕНП и ЕНС?

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