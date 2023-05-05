Исповедь анонимного бухгалтера. Про гарем, подставу и НДС

Я никогда бы не стала рассказывать эту историю прилюдно сама. Но уже несколько лет мечтаю выговориться. Поэтому вот, решила рассказать на Клерке анонимно.

Да, кстати, даже город называть не буду. Небольшой потому что.

В общем, наслаждайтесь бредом, который сейчас вам расскажу. Лет 10 назад я работала в одном холдинге главбухом.

Приходит ко мне финдир и говорит, что надо оборудование передать из одной нашей компании в другую. Но так передать, чтобы НДС не платить при этом. И чтобы не восстанавливать с недоамортизированной стоимости тоже. Спрашивает, возможно ли это?

Ну, конечно, возможно, говорю. Это ты по адресу обратилась. Я же на все руки мастерица и бухучет вести, и отчетность сдавать. И, конечно, знаю я и 400 сравнительно честных способов...

А финдиром у нас в холдинге была молодая красивая девушка. Все знали, что она стала финдиром, потому что ее заметил директор где-то там в недрах финотдела и приблизил за выдающиеся качества. За очень выпирающие. Да, в общем, они и не скрывали ни от кого отношения свои. Хотя она — разведенка с ребенком, а он вообще женат. Ну и на здоровье, кто ж против? Главное, чтоб работе не мешало. Но оно, к сожалению, мешало...

Вернемся к НДС. Посидела я пару часиков, подумала над схемой. Посоветовалась со знакомыми. Вроде как красивую схему получилось придумать с реорганизацией компании, на чьем балансе оборудование.

Все как положено сделала. Подобрала ссылки на Налоговый кодекс и на арбитражку. Сделала красивую презентацию в PowerPoint. Выступила на совещании — показала-рассказала все директору, финдиру и бухгалтерам тех компаний, которые должны были участвовать в схеме. Все вроде были довольны и счастливы.

Через несколько месяцев подходит ко мне знакомая налоговичка. Мы с ней на творческую мастерскую вместе ходили. Это когда пьешь вино одной рукой, а второй рисуешь пейзаж. Атмосфера расслабленная, и она говорит:

— Слушай, ты ведь в таком-то холдинге работаешь?

— Да, главбухом управляющей компании.

— А мы тут декларацию по НДС проверяем по одной из ваших дочек. Там налог к возмещению. Собираемся отказать. Скажи честно, зачем вы все это сделали? Однодневки вот эти все...

— Эээ...

Прихожу на следующий день к финдиректору нашему. Как же так, говорю. Помнишь мою презентацию в PowerPoint? Там же никаких однодневок, там реорганизация! Никакого НДС вообще, тем более, к возмещению.

Отвечает, что я ничего не понимаю. Она сама схему придумала намного лучше и выгоднее. И, чувствуется, хочет от меня отделаться поскорее...

Ну, пошла к генеральному. Спрашиваю, что за фигня? А сидеть, если что, тоже ваша выдающаяся финансистка будет? Ведь нет же — мы с вами и сядем вдвоем. Плюс бушка с диром из той нашей конторы, которая НДС к возмещению потребовала… Мошенничество группы лиц по предварительному сговору!

А он меня убеждает, что для владельцев холдинга реорганизация — это слишком сложно. Не понимают они такого. А я вижу, что и сам директор тоже ни черта не понимает в моей схеме... Вот, типа, он и решил с любимой финдиркой своей прогнать оборудование через однодневки, накрутить цену и потребовать НДС из бюджета. А мне ничего не сказали якобы ради снижения налоговых рисков. Прям врет и не краснеет. Выгораживает свою дуру.

Ладно, думаю, это ваши дела. Но уже запахло жареным. Поэтому я сразу решила, что если меня начнут таскать на допросы в полицию или в налоговую, то отдам все мои записи и презентации из PowerPoint, чтобы было понятно, что я предлагала законный способ не платить НДС. Возмещение НДС — вообще не моя инициатива. Ну и другую работу сразу начала подыскивать на всякий случай.

В возмещении НДС, конечно, отказали. И материалы в полицию передали. Но для меня лично все в итоге обошлось. На допрос не вызывали ни разу — тягали директора и главбуха дочерней компании, которая НДС потребовала. Но те как-то отмазались.

А зря меня не вызывали — я бы всех сдала с удовольствием)) Развели тут гарем на работе, а мне отдувайся!

Но я все равно через некоторое время работу сменила. А дир с финдиром? Говорят, он от жены ради нее уходит. Бог с ними))