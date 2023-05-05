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Бухгалтеры

Исповедь анонимного бухгалтера. Про гарем, подставу и НДС

Я никогда бы не стала рассказывать эту историю прилюдно сама. Но уже несколько лет мечтаю выговориться. Поэтому вот, решила рассказать на Клерке анонимно.
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Исповедь анонимного бухгалтера. Про гарем, подставу и НДС

Да, кстати, даже город называть не буду. Небольшой потому что. 

В общем, наслаждайтесь бредом, который сейчас вам расскажу. Лет 10 назад я работала в одном холдинге главбухом.

Приходит ко мне финдир и говорит, что надо оборудование передать из одной нашей компании в другую. Но так передать, чтобы НДС не платить при этом. И чтобы не восстанавливать с недоамортизированной стоимости тоже. Спрашивает, возможно ли это?

Ну, конечно, возможно, говорю. Это ты по адресу обратилась. Я же на все руки мастерица и бухучет вести, и отчетность сдавать. И, конечно, знаю я и 400 сравнительно честных способов...

А финдиром у нас в холдинге была молодая красивая девушка. Все знали, что она стала финдиром, потому что ее заметил директор где-то там в недрах финотдела и приблизил за выдающиеся качества. За очень выпирающие. Да, в общем, они и не скрывали ни от кого отношения свои. Хотя она — разведенка с ребенком, а он вообще женат. Ну и на здоровье, кто ж против? Главное, чтоб работе не мешало. Но оно, к сожалению, мешало...

Вернемся к НДС. Посидела я пару часиков, подумала над схемой. Посоветовалась со знакомыми. Вроде как красивую схему получилось придумать с реорганизацией компании, на чьем балансе оборудование.

Все как положено сделала. Подобрала ссылки на Налоговый кодекс и на арбитражку. Сделала красивую презентацию в PowerPoint. Выступила на совещании — показала-рассказала все директору, финдиру и бухгалтерам тех компаний, которые должны были участвовать в схеме. Все вроде были довольны и счастливы.

Через несколько месяцев подходит ко мне знакомая налоговичка. Мы с ней на творческую мастерскую вместе ходили. Это когда пьешь вино одной рукой, а второй рисуешь пейзаж. Атмосфера расслабленная, и она говорит:

— Слушай, ты ведь в таком-то холдинге работаешь?

— Да, главбухом управляющей компании.

— А мы тут декларацию по НДС проверяем по одной из ваших дочек. Там налог к возмещению. Собираемся отказать. Скажи честно, зачем вы все это сделали? Однодневки вот эти все...

— Эээ...

Прихожу на следующий день к финдиректору нашему. Как же так, говорю. Помнишь мою презентацию в PowerPoint? Там же никаких однодневок, там реорганизация! Никакого НДС вообще, тем более, к возмещению.

Отвечает, что я ничего не понимаю. Она сама схему придумала намного лучше и выгоднее. И, чувствуется, хочет от меня отделаться поскорее...

Ну, пошла к генеральному. Спрашиваю, что за фигня? А сидеть, если что, тоже ваша выдающаяся финансистка будет? Ведь нет же — мы с вами и сядем вдвоем. Плюс бушка с диром из той нашей конторы, которая НДС к возмещению потребовала… Мошенничество группы лиц по предварительному сговору!

А он меня убеждает, что для владельцев холдинга реорганизация — это слишком сложно. Не понимают они такого. А я вижу, что и сам директор тоже ни черта не понимает в моей схеме... Вот, типа, он и решил с любимой финдиркой своей прогнать оборудование через однодневки, накрутить цену и потребовать НДС из бюджета. А мне ничего не сказали якобы ради снижения налоговых рисков. Прям врет и не краснеет. Выгораживает свою дуру.

Ладно, думаю, это ваши дела. Но уже запахло жареным. Поэтому я сразу решила, что если меня начнут таскать на допросы в полицию или в налоговую, то отдам все мои записи и презентации из PowerPoint, чтобы было понятно, что я предлагала законный способ не платить НДС. Возмещение НДС — вообще не моя инициатива. Ну и другую работу сразу начала подыскивать на всякий случай.

В возмещении НДС, конечно, отказали. И материалы в полицию передали. Но для меня лично все в итоге обошлось. На допрос не вызывали ни разу — тягали директора и главбуха дочерней компании, которая НДС потребовала. Но те как-то отмазались.

А зря меня не вызывали — я бы всех сдала с удовольствием)) Развели тут гарем на работе, а мне отдувайся!

Но я все равно через некоторое время работу сменила. А дир с финдиром? Говорят, он от жены ради нее уходит. Бог с ними))

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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