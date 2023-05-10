«Здесь на ты». Почему бухгалтеры – самые общительные клиенты

О чем этот выпуск:
о том, чего ждут живые люди (пятницы);
о том, что общение с клиентами — это не стресс, а удовольствие и азарт;
о том, что такое ЦОК и что он продает клиентам;
о том, почему современный бухгалтер — не суровый дядя в нарукавниках, который выдает зарплату;
о том, с чего начинать разговор и что просят бухгалтеры (письмо в Минфин написать);
о том, что бесплатный поиск информации в интернете съедает кучу времени;
о том, как бухгалтеры переживают за себя, потому что их штрафуют и наказывают по всей строгости закона;
о том, как староверам сложно организовать тайм-менеджмент;
о том, как важно, когда вокруг кипит работа и жжужат «рабочие пчёлки»,
и почему издатель «Клерка» кидает трубку на третьей секунде… но это не про вас :) Слушайте подкаст, узнайте больше о наших продуктах.
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