«Здесь на ты». Почему бухгалтеры – самые общительные клиенты

О чем этот выпуск:

о том, чего ждут живые люди (пятницы);

о том, что общение с клиентами — это не стресс, а удовольствие и азарт;

о том, что такое ЦОК и что он продает клиентам;

о том, почему современный бухгалтер — не суровый дядя в нарукавниках, который выдает зарплату;

о том, с чего начинать разговор и что просят бухгалтеры (письмо в Минфин написать);

о том, что бесплатный поиск информации в интернете съедает кучу времени;

о том, как бухгалтеры переживают за себя, потому что их штрафуют и наказывают по всей строгости закона;

о том, как староверам сложно организовать тайм-менеджмент;