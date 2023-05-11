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Требования из ФНС: как ответить, чтобы не получить штраф

Ситуация: пришло требование, пояснение или вызов на комиссию. Что делать? Сжигать документы? Увольняться и запираться на самоизоляцию? Не все так плохо. Рассказываем, как действовать, чтобы не было проблем.
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Требования из ФНС: как ответить, чтобы не получить штраф
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Три главных вопроса

Как себя вести, во многом зависит от трех составляющих:

  1. Что вам прислали налоговики?

  2. Что ищут инспекторы?

  3. Какова ваша цель?

В первом вопросе мы будем понимать, какой объем прав имеет ФНС, насколько корректно требование. Подумайте, можете ли вы юридически отказать органу.

Во втором случае нужно понять, за что зацепились налоговики. Могли ли они найти разрыв НДС, может хотят подтвердить реальность сделок с контрагентом. Или вы неправильно раздробили бизнес.

Определите цель, хотите вы отказать и не давать инспекции документы или наоборот доказать, что ФНС ошибается и у вас нет никаких нарушений. Как правильно ответить на требование рассказали юристы и налоговые консультанты в уроках из коллекции «Клерка».

Помните, если вы отправите документы не зная, что точно хочет выяснить ФНС, то ситуация может развернуться против вас. 

Как вести себя при выездной проверке ФНС

Самое главное и опасное — страх. Он может подставить вас на допросе. Важно даже в критической ситуации стараться сохранять спокойствие. Особенно, если вы знаете, что не виноваты.

Важно! На случай выездной проверки, обыска или допроса нужно действовать по четкому алгоритму действий. 

Такой алгоритм дают налоговые эксперты в коллекции «Клерка» по тактике защиты при налоговых проверках.

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  • 5 онлайн-курсов от юристов, и налоговых экспертов;

  • 20 вебинаров от консультантов и адвокатов.

На курсах получите раздатку с пошаговыми инструкциями, как противостоять ФНС и не попасть на доначисления. Узнаете, как правильно вести себя на допросах, обысках.

За каждый курс получите сертификат — убедите начальство, что знаете, как защитить компанию во время проверок.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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