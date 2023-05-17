У бухгалтеров с ЕНС появились новые проблемы / БухСтрим

Подробно о главных новостях и событиях в бухгалтерском мире с поясненими и примерами.

👉 Общую сумму соцвычета по НДФЛ, которую можно потратить на лечение, обучение, фитнес и добровольное страхование увеличили со 120 тыс. до 150 тыс. рублей.

👉 Между тем у бухгалтеров с ЕНС появились новые проблемы. Пошла путаница с кодами периодов в уведомлении по ЕНП.

👉 Бухгалтеры ведущие компании и ИП на УСН бьют тревогу. У них появилась новая проблема с уведомлениями по ЕНП — как отражать отрицательные суммы по УСН.

👉 Минфин разработал новый ФСБУ 4/2023, который вводит новые формы бухотчетности.

👉 Все новые правила 2023 для бухгалтера: ЕНП, Соцфонд, АУСН и отчетность, мы собрали в одном максимально полезном курсе повышения квалификации.

Напоследок хочу поделиться с вами одной бухгалтерской приметой: