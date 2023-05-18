Что должен знать каждый бухгалтер, если захотелось уйти в аутсорс

Плюсы и минусы бухаутсорсинга
Если вы уже представили себя в шезлонге с ноутбуком на Бали, не спешите. До такого уровня еще надо дорасти.
Но преимущества в работе на себя есть уже с первых дней:
Только вы влияете на свой доход — можете заработать 10 тысяч или 150.
Ваш клиент — ваш выбор, никто не заставит вас работать с тем, кем не нравится.
Гибкий график работы — выбираете сами, сколько работать и в какое время.
Рост — можете вырасти от обычного бухгалтера на аутсорсе до руководителя собственной фирмы.
Со стороны кажется, что вот она — работа мечты. Но несмотря на всю прелесть работы на себя, есть минусы:
Вы сами себя обеспечиваете работой. Нет клиентов — нет денег.
Вместо трудового договора с отпусками, больничными и прочими пряниками — ИП на УСН или самозанятость, добровольные или принудительные взносы.
Минимальная пенсия.
Ответственность за работников (если вы хотите открыть фирму).
Как видите, не только в найме есть недостатки. Но тут есть один важный нюанс — вы можете сделать так, что недостатки станут преимуществами, или вообще не будут вас беспокоить.
Например, зарабатывая 150 000 в месяц, вы сможете откладывать и копить на крупные покупки, вкладывать средства и получать дополнительных доход. Тогда небольшая пенсия вас волновать не будет.
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Что нужно знать бухгалтеру: клиенты, совмещение с наймом
Не обязательно громко хлопать дверью и уходить из офиса с любимой кружкой. Если клиентов нет, вы пожалеете о таком импульсивном решении.
Начать можете с малого: брать клиентов на вечернее время или в выходной день. Бывает такое, что работы мало, появляется свободное время. Тогда можете сотрудничать с клиентом во время основной работы. Когда поймете, что клиентов достаточно — безболезненно уходите.
Как вариант, потенциальным клиентом может быть бывший работодатель, только теперь вы будете сотрудничать как партнеры.
Где искать клиентов
Вариантов много — вот вам четыре основных:
Сарафанное радио — рассказали подругам, в маникюрном салоне и пр.
Социальные сети — ВКонтакте, Instagram*, Одноклассники и мессенджеры.
Площадки объявлений — Авито, Юла, Профи.ру.
Агрегаторы по поиску работы — HeadHunter, Superjob.
Лучше идти по всем каналам, чтобы клиентов было больше.
*Instagram — запрещен в России.
Что выбрать: ИП или самозанятость
Нашли клиентов, пора позаботиться о том, чтобы сделать свою работу легальной. Если вы пока не планируете открывать компанию, есть два варианта:
ИП.
Самозанятость.
В случае с ИП вы сможете нанять себе помощника, если клиентов станет слишком много и вы не будете справляться. Самозанятым же нанимать сотрудников нельзя — придется выкручиваться в одиночку.
ИП платят фиксированные взносы и сдают отчетность. У самозанятых ее нет, достаточно раз в месяц через приложение «Мой налог» заплатить налог: 4% с услуг физлицам или 6% с доходов, полученных от юрлиц.
Если вы волнуетесь и пока не знаете:
Как вести переговоры с клиентами?
Как сформировать прайс-лист, чтобы не пролететь?
Как заключить договор, чтобы вас не обманули?
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Комментарии1
Хохолька
Работала в аутсорсинговой компании. Поняла на 100%, что сама никогда не буду сотрудничать с аутсорсерами. Поручать стороннему бухгалтеру вести твои дела - это доверить кошелек соседу и ждать его пополнения. Аутсорсер НИКОГДА не подскажет, что ему предоставили не все документы (ему это просто не надо), никогда не уведомит об изменении законодательства в полном объеме по вашему направлению, не подскажет выгодную схему сделки и ещё масса негативных моментов.