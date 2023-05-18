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Бухгалтерский аутсорсинг

Что должен знать каждый бухгалтер, если захотелось уйти в аутсорс

Когда-нибудь любому бухгалтеру надоедает найм, душный офис и зловредная Нина из отдела продаж, от которой не дождешься документов. Рассказываем, как начать работать на себя удаленно, какие плюсы, минусы и где искать клиентов.
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Что должен знать каждый бухгалтер, если захотелось уйти в аутсорс
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Плюсы и минусы бухаутсорсинга

Если вы уже представили себя в шезлонге с ноутбуком на Бали, не спешите. До такого уровня еще надо дорасти. 

Но преимущества в работе на себя есть уже с первых дней:

  1. Только вы влияете на свой доход — можете заработать 10 тысяч или 150. 

  2. Ваш клиент — ваш выбор, никто не заставит вас работать с тем, кем не нравится.

  3. Гибкий график работы — выбираете сами, сколько работать и в какое время.

  4. Рост — можете вырасти от обычного бухгалтера на аутсорсе до руководителя собственной фирмы.

Со стороны кажется, что вот она — работа мечты. Но несмотря на всю прелесть работы на себя, есть минусы:

  • Вы сами себя обеспечиваете работой. Нет клиентов — нет денег.

  • Вместо трудового договора с отпусками, больничными и прочими пряниками — ИП на УСН или самозанятость, добровольные или принудительные взносы.

  • Минимальная пенсия.

  • Ответственность за работников (если вы хотите открыть фирму).

Как видите, не только в найме есть недостатки. Но тут есть один важный нюанс — вы можете сделать так, что недостатки станут преимуществами, или вообще не будут вас беспокоить. 

Например, зарабатывая 150 000 в месяц, вы сможете откладывать и копить на крупные покупки, вкладывать средства и получать дополнительных доход. Тогда небольшая пенсия вас волновать не будет.

Если не знаете, как уверенно начать путь бухаутсорсера, гляньте бесплатный урок из нашего курса. Там Лариса Магафурова, эксперт по учету и налогам, руководитель аутсорсинга, входит в ТОП-10 бухгалтерских блогеров, рассказывает, что делать и как начать работу на себя.

Что нужно знать бухгалтеру: клиенты, совмещение с наймом 

Не обязательно громко хлопать дверью и уходить из офиса с любимой кружкой. Если клиентов нет, вы пожалеете о таком импульсивном решении.

Начать можете с малого: брать клиентов на вечернее время или в выходной день. Бывает такое, что работы мало, появляется свободное время. Тогда можете сотрудничать с клиентом во время основной работы. Когда поймете, что клиентов достаточно — безболезненно уходите.

Как вариант, потенциальным клиентом может быть бывший работодатель, только теперь вы будете сотрудничать как партнеры.

Где искать клиентов

Вариантов много — вот вам четыре основных:

  1. Сарафанное радио — рассказали подругам, в маникюрном салоне и пр.

  2. Социальные сети — ВКонтакте, Instagram*, Одноклассники и мессенджеры.

  3. Площадки объявлений — Авито, Юла, Профи.ру.

  4. Агрегаторы по поиску работы — HeadHunter, Superjob.

источник: авито.ру

Лучше идти по всем каналам, чтобы клиентов было больше.

*Instagram — запрещен в России.

Что выбрать: ИП или самозанятость

Нашли клиентов, пора позаботиться о том, чтобы сделать свою работу легальной. Если вы пока не планируете открывать компанию, есть два варианта:

  1. ИП.

  2. Самозанятость.

В случае с ИП вы сможете нанять себе помощника, если клиентов станет слишком много и вы не будете справляться. Самозанятым же нанимать сотрудников нельзя — придется выкручиваться в одиночку.

ИП платят фиксированные взносы и сдают отчетность. У самозанятых ее нет, достаточно раз в месяц через приложение «Мой налог» заплатить налог: 4% с услуг физлицам или 6% с доходов, полученных от юрлиц.

Если вы волнуетесь и пока не знаете: 

  • Как вести переговоры с клиентами?

  • Как сформировать прайс-лист, чтобы не пролететь?

  • Как заключить договор, чтобы вас не обманули?

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источник: клерк.ру

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Комментарии

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  • Логотип Хохолька
    Хохолька 1 час назад

    Хохолька

    Работала в аутсорсинговой компании. Поняла на 100%, что сама никогда не буду сотрудничать с аутсорсерами. Поручать стороннему бухгалтеру вести твои дела - это доверить кошелек соседу и ждать его пополнения. Аутсорсер НИКОГДА не подскажет, что ему предоставили не все документы (ему это просто не надо), никогда не уведомит об изменении законодательства в полном объеме по вашему направлению, не подскажет выгодную схему сделки и ещё масса негативных моментов.

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