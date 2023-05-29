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Бухгалтерский аутсорсинг

Составляем прайс-лист для бухгалтера на аутсорсе: что нужно сделать

Также разберемся, как презентовать свои услуги клиентам так, чтобы они не разбежались и хотели работать именно с вами.
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Составляем прайс-лист для бухгалтера на аутсорсе: что нужно сделать

Посчитайте себестоимость

Если сможете высчитать себестоимость бухгалтерских услуг, то выстроите грамотный прайс-лист. 

Что нужно сделать.

  1. Посчитайте, сколько времени вы тратите на ту или иную услугу

  2. Рассчитайте стоимость обработки первичного документа.

  3. Посчитайте стоимость оформления хозяйственной операции.

Можно упростить и составить тарифы для организаций, добавить туда определенные услуги, по типу: заполнить декларацию, оформить первичку и пр.

Бесплатный урок по бухгалтерскому аутсорсингу

Узнайте, с чего начать в аутсорсинге, как и где искать клиентов, какие услуги им продавать

Исходите из документооборота клиента. Чем точнее вам его назовут — тем лучше. За отдельные пакеты услуг вы можете установить ежемесячную абонентскую плату.

Если проводите консультации — установите почасовую оплату.

В случае, когда клиент просит сложную экспертную услугу, берите деньги за объем. Например: восстановление учета, налоговые споры и пр.

Как презентовать услуги и цены так, чтобы клиенты не убегали

Первое правило: не душите клиента ценой и условиями оплаты. Говорите больше о качественной услуге, которую вы ему предлагаете. Объясните, как вы будете решать проблемы клиента. 

Второе правило: не отправляйте хаотичный прайс на все услуги. Если фирме нужна конкретная услуга, к примеру, настройка управленческого учета, отправьте прайс на нее. Так вы сэкономите время и силы клиента и покажете, что вам небезразлична его проблема.

Третье правило: привлеките клиента бесплатным аудитом или диагностикой. Так вы сможете показать, чем можете потенциально помочь компании, успешно провести переговоры и заключить договор.

Четвертое правило: не занижайте цену и цените свой труд. Мы не говорим о том, чтобы махать руками и кричать «скупердяи, платите мне больше», нет. Подходите к вопросу цены дипломатично. Некоторые клиенты наоборот вам не доверятся, если прайс на услуги будет слишком низкий. 

Предложите клиенту пробный, маленький пакет услуг, если он сомневается.

Как выжить среди конкурентов и найти клиентов

Вы должны всегда быть впереди и знать, что происходит на рынке — какой спрос, цены и чем можно привлечь клиентов. Мы как раз позвали Ларису Магафурову главного бухгалтера, аутсорсера и финансиста и сделали с ней курс повышения квалификации. Вы научитесь:

  • составлять полный прайс-лист на услуги;

  • находить первых клиентов и выстроить с ними систему взаимодействия;

  • составлять список услуг, которые вы можете предложить;

  • сформировать средний чек;

  • оформлять собственную бухфирму и выходить на миллионные доходы.

Видеоуроки по 10-20 минут без воды, только конкретика и практика. Узнаете о частых ошибках новичков в бухаутсорсинге и научитесь их избегать.

Получите полезные шаблоны и инструменты, чтобы с комфортом работать на себя.

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Узнайте все о бухгалтерском аутсорсинге, научитесь вести клиентов и продуктивно работать с ними без проблем и выгорания.

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Клерк

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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