Что вы должны знать об учете незавершенного строительства, чтобы быть крутым бухгалтером

Строительство — штука сложная, но и платят за нее много. Как разобраться в специфике строительного учета и стать высокооплачиваемым профи? Ответим в этой статье.

Что считать незавершенным строительством

Незавершенное строительство — расходы у застройщика, которые накопились со дня закладки объекта и до даты ввода в эксплуатацию. Зачастую достраиваемые объекты привязаны к конкретному земельному участку.

Но строительство могут остановить. Иногда не хватает денег и инструментов, в других случаях нет сырья и оборотных фондов.

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Как учитывать объекты незавершенного строительства

Расходы по недостроенным объектам в учете показываются нарастающими итогами. В стоимость возводимых объектов включают:

суммы , которые потратили на монтаж и строительство;

расходы на оборудование, предназначенное для установки в строящемся здании;

затраты по освоению застраиваемых территорий;

аренду за землю;

оплату услуг за оформление проектно-изыскательных документов;

Амортизировать объекты незавершенного строительства нельзя.

В общем итоге отражайте расходы по стоимости инвентаря, сырья, отделочных материалов, заработной плате рабочим, топливу для техники.

Исправили брак во время проверки — включите это в состав затрат.

Как отражать незавершенное строительство в бухучете

Вот четыре метода оценки незавершенного производства:

по фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости;

по прямым статьям затрат;

по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов;

по фактически произведенным затратам — при единичном производстве продукции.

Строительный объект — единичное производство, поэтому для него подходит метод оценки — по фактически произведенным затратам.

Сумму НЗП отразите в строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса, в разделе оборотных активов. При длительном цикле производства компания вправе отразить остатки НЗП в составе показателей внеоборотных активов.

В учетной политике нужно закрепить принцип существенности, которым будет пользоваться компания.

Сумму незавершенного строительства у застройщика (дебетовое сальдо счета 08 субсчет «Строительство объектов основных средств») можно указать по строке 1150 «Основные средства» раздела внеоборотных активов бухгалтерского баланса.

Либо по строке 1170 «Прочие внеоборотные активы» раздела внеоборотных активов бухгалтерского баланса.

В «Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» стоимость незавершенного строительства указывается в строках 5240 и 5250.

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