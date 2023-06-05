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ФСБУ Аренда

ФСБУ 25/2018: учитываем НДС у арендатора

Арендодатель выставляет счета за аренду с НДС. Учитывать ли их арендатору при оценке обязательства по аренде? Когда можно возместить НДС, а когда нельзя? Разбираемся вместе.
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ФСБУ 25/2018: учитываем НДС у арендатора
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

В общем случае арендатор признает предмет аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде (п. 10 ФСБУ 25/2018).

Право пользования активом признается по фактической стоимости. Эта стоимость включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде — приведенную стоимость будущих арендных платежей (п. 13 — 15 ФСБУ 25/2018).

Следовательно, чтобы верно сделать проводки Дебет 08, субсчет «Вложения в ППА», Кредит 76, субсчет «Арендные обязательства», решите, входит ли в сумму будущих арендных платежей НДС, предъявленный арендодателем по арендной плате.

Также арендатору важно учитывать аренду с ППА без дисконтирования в 1С — как это правильно делать смотрите в бесплатном уроке из нашего курса.

Когда арендатор вправе возместить НДС

В состав арендных платежей не включаются подлежащие возмещению суммы НДС и иные возмещаемые налоги, по договору аренды.

ФСБУ 25/2018 регулирует лишь порядок бухучета возмещаемого НДС. То есть, подлежащего вычету согласно нормам главы 21 НК.

В других действующих ФСБУ и ПБУ есть аналогичные нормы. Возмещаемый НДС стандарты запрещают включать в затраты, формирующие стоимость соответствующего актива. 

Также НДС не включается и в кредиторку, составляющую данные затраты. Как следствие — кредиторка в общем случае всегда корреспондирует:

  • со счетом учета активов — Дебет 04, 07, 08, 10, 58 Кредит 60, 76;

  • счетом учета предъявленного НДС — Дебет 19 Кредит 60, 76.

Что делать, если арендатор не вправе возместить НДС

Пункт 7 ФСБУ 25/2018 гласит, что возмещаемый НДС не включается в состав арендных платежей. Можно предположить, что невозмещаемый — включается. Но это не так.

В ПБУ о других активах невозмещаемые налоги относятся к фактическим затратам на их приобретение или создание (п. 8 ПБУ 6/01, п. 6 ПБУ 5/01, п. 8 ПБУ 14/2007, п. 13 ПБУ 24/2011. Но с ФСБУ 25/2018 ситуация другая.

Аренда — это услуга. В бухучете у арендатора возникает актив в виде права пользования предметом аренды.

Предъявленный покупателю НДС отражается в бухгалтерском учете по правилам главы 21 НК. Значит, невозмещаемый НДС должен включаться в бухучете у арендатора не в стоимость права пользования, а в стоимость услуг по аренде.

А чтобы невозмещаемый НДС не попал в стоимость права пользования активом, он не должен включаться в номинальную сумму будущих арендных платежей, а значит, и в сумму арендных обязательств.

Минфин также делает вывод, что как для арендатора, так и для арендодателя сумма НДС (и возмещаемого, и невозмещаемого) не является частью арендных платежей, обусловленных договором аренды. 

Она не включается в состав арендных платежей при оценке обязательства по аренде согласно ФСБУ 25/2018. Эта сумма подлежит признанию арендатором в бухгалтерском учете в качестве обязательства в момент возникновения обязанности по ее уплате.

Как бухгалтеру справиться с ФСБУ 25/2018

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Комментарии

2
  • Логотип natalisa52
    natalisa52 1 час назад

    ничего не понятно

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 49 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    natalisa52: "ничего не понятно"

    не парьтесь, оно Вам надо?? если очень надо, то посмотрите информацию в 1С, в картинках все понятнее (а лучше на практике).  

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