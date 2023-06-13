Новый метод работы для бухгалтера, который поможет все успевать

Как быстро разбираться в новшествах законодательства
Светлане Петровне — 45 лет, и она уже десять лет трудится в крупной компании, которая занимается продажей автомобилей. С начала года вводят ЕНП и ЕНС. На дворе июнь — ЛК работает еле-еле, приходят долги семилетней давности.
Наш бухгалтер хочет разобраться с новыми правилами уплаты взносов за работников по договорам ГПХ, настройками по ним в 1С, а еще нужно разобраться с НДС по авансам и агентским договорам. Светлана Петровна идет на «Клерк» и общается с экспертами.
Отвечают ей в течение дня, ссылаются на нормативку.
У Светланы Петровны есть возможность заняться текучкой, разобрать почту, проконтролировать работу подчиненных.
Она может не отвлекаться на поиск информации или копаться в программе — у нее есть безлимитный доступ к Клерк.Консультациям. Она его получила, когда оформила комплексную подписку Клерк.Премиум.
Выходят новые ФСБУ, работать по-старому уже нельзя, что делать Светлане Петровне?
Готов проект уже восьмого ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Как изучить все стандарты, чтобы не ошибаться в бухгалтерской отчетности?
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Кто поможет, если появился вопрос не по бухгалтерии, а просто житейский
Допустим, Светлана Петровна хочет знать, какие лучше книги почитать для саморазвития или хочет найти рецепт вкусного малинового пирога.
У нее есть личный помощник — нейросеть ChatGPT.
Кстати, с ChatGPT можно просто поболтать на разные темы. Он доступен всем подписчикам Клерк.Премиум — попробуйте.
Как получить эти преимущества и все успевать по работе
Мы за то, чтобы бухгалтеры могли быстро получать ответы на все рабочие вопросы, разбираться в законах и меньше ошибаться. Стройте карьеру, а не тратьте время, чтобы копаться в нормативке.
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