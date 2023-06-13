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Обучение для бухгалтеров

Новый метод работы для бухгалтера, который поможет все успевать

Работа бухгалтера сложна и опасна. С одной стороны налоговики, с другой законодатели, которые подливают масло в огонь, а с третьей директор со своими «Уменьши НДС». Как не сойти с ума, успевать платить налоги, разбираться в новых законах и отвечать директору на любые вопросы? Читайте историю бухгалтера Светланы Петровны.
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Новый метод работы для бухгалтера, который поможет все успевать
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Как быстро разбираться в новшествах законодательства

Светлане Петровне — 45 лет, и она уже десять лет трудится в крупной компании, которая занимается продажей автомобилей. С начала года вводят ЕНП и ЕНС. На дворе июнь — ЛК работает еле-еле, приходят долги семилетней давности.

Наш бухгалтер хочет разобраться с новыми правилами уплаты взносов за работников по договорам ГПХ, настройками по ним в 1С, а еще нужно разобраться с НДС по авансам и агентским договорам. Светлана Петровна идет на «Клерк» и общается с экспертами.

Отвечают ей в течение дня, ссылаются на нормативку.

сервис Клерк.Консультации

У Светланы Петровны есть возможность заняться текучкой, разобрать почту, проконтролировать работу подчиненных. 

Она может не отвлекаться на поиск информации или копаться в программе — у нее есть безлимитный доступ к Клерк.Консультациям. Она его получила, когда оформила комплексную подписку Клерк.Премиум.

Выходят новые ФСБУ, работать по-старому уже нельзя, что делать Светлане Петровне?

Готов проект уже восьмого ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Как изучить все стандарты, чтобы не ошибаться в бухгалтерской отчетности?

У Светланы Петровны есть Клерк.Премиум. Открыт доступ к:

46 онлайн-курсам,

→ 600+ вебинарам,

→ 145+ мини-курсам,

→ 7 электронным книгам.

пример мини-курсов «Клерка»

Она изучает не только все ФСБУ, но и темы по законной оптимизации налогов, УСН, ЕНП, зарплате, кадрам и пр.

Оформить годовую подписку Клерк.Премиум

Кто поможет, если появился вопрос не по бухгалтерии, а просто житейский

Допустим, Светлана Петровна хочет знать, какие лучше книги почитать для саморазвития или хочет найти рецепт вкусного малинового пирога.

У нее есть личный помощник — нейросеть ChatGPT. 

Клерковский ChatGPT дает рецепт малинового пирога

Кстати, с ChatGPT можно просто поболтать на разные темы. Он доступен всем подписчикам Клерк.Премиум — попробуйте.

Как получить эти преимущества и все успевать по работе

Мы за то, чтобы бухгалтеры могли быстро получать ответы на все рабочие вопросы, разбираться в законах и меньше ошибаться. Стройте карьеру, а не тратьте время, чтобы копаться в нормативке.

Вот три шага, которые помогут получить бухгалтерскую подписку:

  1. Переходите на страницу Клерк.Премиум.

  2. Ознакомьтесь с тарифами.

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Получите ChatGPT, онлайн-курсы, вебинары и консультации экспертов

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Весь для бухгалтера

45063 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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    Работа бухгалтера сложна и опасна. С одной стороны налоговики, с другой законодатели, которые подливают масло в огонь, а с третьей директор со своими «Уменьши НДС». Как не сойти с ума, успевать платить налоги, разбираться в новых законах и отвечать директору на любые вопросы? Читайте историю бухгалтера Светланы Петровны.

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