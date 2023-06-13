Новый метод работы для бухгалтера, который поможет все успевать

Работа бухгалтера сложна и опасна. С одной стороны налоговики, с другой законодатели, которые подливают масло в огонь, а с третьей директор со своими «Уменьши НДС». Как не сойти с ума, успевать платить налоги, разбираться в новых законах и отвечать директору на любые вопросы? Читайте историю бухгалтера Светланы Петровны.

Как быстро разбираться в новшествах законодательства

Светлане Петровне — 45 лет, и она уже десять лет трудится в крупной компании, которая занимается продажей автомобилей. С начала года вводят ЕНП и ЕНС. На дворе июнь — ЛК работает еле-еле, приходят долги семилетней давности.

Наш бухгалтер хочет разобраться с новыми правилами уплаты взносов за работников по договорам ГПХ, настройками по ним в 1С, а еще нужно разобраться с НДС по авансам и агентским договорам. Светлана Петровна идет на «Клерк» и общается с экспертами.

Отвечают ей в течение дня, ссылаются на нормативку.

сервис Клерк.Консультации

У Светланы Петровны есть возможность заняться текучкой, разобрать почту, проконтролировать работу подчиненных.

Она может не отвлекаться на поиск информации или копаться в программе — у нее есть безлимитный доступ к Клерк.Консультациям. Она его получила, когда оформила комплексную подписку Клерк.Премиум.

Выходят новые ФСБУ, работать по-старому уже нельзя, что делать Светлане Петровне?

Готов проект уже восьмого ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Как изучить все стандарты, чтобы не ошибаться в бухгалтерской отчетности?

У Светланы Петровны есть Клерк.Премиум. Открыт доступ к:

→ 46 онлайн-курсам, → 600+ вебинарам, → 145+ мини-курсам, → 7 электронным книгам.

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Она изучает не только все ФСБУ, но и темы по законной оптимизации налогов, УСН, ЕНП, зарплате, кадрам и пр.

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Кто поможет, если появился вопрос не по бухгалтерии, а просто житейский

Допустим, Светлана Петровна хочет знать, какие лучше книги почитать для саморазвития или хочет найти рецепт вкусного малинового пирога.

У нее есть личный помощник — нейросеть ChatGPT.

Клерковский ChatGPT дает рецепт малинового пирога

Кстати, с ChatGPT можно просто поболтать на разные темы. Он доступен всем подписчикам Клерк.Премиум — попробуйте.

Как получить эти преимущества и все успевать по работе

Мы за то, чтобы бухгалтеры могли быстро получать ответы на все рабочие вопросы, разбираться в законах и меньше ошибаться. Стройте карьеру, а не тратьте время, чтобы копаться в нормативке.

Вот три шага, которые помогут получить бухгалтерскую подписку:

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