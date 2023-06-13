Какие новые правила по защите персданных важно знать бухгалтеру и ИП

Что произошло в 2023 году
Вышел ряд революционных измененийв работе с персональными данными, и Роскомнадзор усилил проверки.
Утечки происходят одна за одной — Ашан, Леруа Мерлен, Буквоед, Gloria Jeans и это только несколько компаний.
Всем организациям и ИП надо разобраться, когда нужны согласия по персональным данным с работников и клиентов, как их по новым правилам составлять и доносить.
Мы выпустили бесплатный урок о том, какие нужно составлять локальные нормативные акты в работе с персданными — посмотрите.
Что поможет бухгалтерам и ИП
Мы запустили новый онлайн курс «Защита персональных данных: новые правила 2023».
Все уроки составили без воды, с инструкциями, шаблонами документов в РКН. Также рассказываем, какие штрафы вас будут ждать, если вы потеряете персданные пользователей.
Разберем все требования 152-ФЗ. Вы научитесь:
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