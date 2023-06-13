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Какие новые правила по защите персданных важно знать бухгалтеру и ИП

Как разобраться в 152-ФЗ, правильно передавать данные в Роскомнадзор? Какие шаблоны помогут не налететь на штрафы от РКН? Рассказываем, что поможет бухгалтеру.
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Какие новые правила по защите персданных важно знать бухгалтеру и ИП
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что произошло в 2023 году

Вышел ряд революционных измененийв работе с персональными данными, и Роскомнадзор усилил проверки.

Утечки происходят одна за одной — Ашан, Леруа Мерлен, Буквоед, Gloria Jeans и это только несколько компаний. 

Всем организациям и ИП надо разобраться, когда нужны согласия по персональным данным с работников и клиентов, как их по новым правилам составлять и доносить.

Мы выпустили бесплатный урок о том, какие нужно составлять локальные нормативные акты в работе с персданными — посмотрите.

Что поможет бухгалтерам и ИП

Мы запустили новый онлайн курс «Защита персональных данных: новые правила 2023».

Все уроки составили без воды, с инструкциями, шаблонами документов в РКН. Также рассказываем, какие штрафы вас будут ждать, если вы потеряете персданные пользователей.

Разберем все требования 152-ФЗ. Вы научитесь:

Когда пройдете курс, получите сертификат на 16 ак. часов. Он станет дополнительным аргументом в вашу пользу, если будете устраиваться на работу.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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