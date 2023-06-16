Как настроить раздельный учет НДС в 1С без ошибок

Объясняем на понятных примерах и иллюстрациях из 1С, как вам распределить входной НДС и настроить раздельный учет.

Какие сделать первоначальные настройки

Раздельный учет НДС в 1С Бухгалтерия 8.3 предполагает, что вы будете использовать третий субконто для счета 19 — он отражает способ учета входящего НДС. Тут может быть одно из следующих значений:

принимается к вычету;

учитывается в стоимости;

блокируется до подтверждения 0%;

распределяется.

Используйте регистр накопления «Раздельный учет НДС».

В рабочем месте «Налоги и отчеты» в разделе «Главное» поставьте флажок на закладке «НДС» — «Ведется раздельный учет входящего НДС».

Как поставите флажок, программа сформирует документы ввода остатков. С ними можно работать по одноименной ссылке. Кстати, если хотите больше разобраться с НДС в 1С — смотрите программу нашего курса.

Документ ввода остатков нужен, чтобы вносить записи в регистр накопления по остаткам ТМЦ. Они числятся на балансе организации в начале перехода на раздельный учет.

Когда в настройках учетной политики включите раздельный учет НДС, 1С автоматически включит учет для счета 19 по третьему субконто «По способам учета».

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