Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип Клерк
Клерк
Удержания из зарплаты

Все, что нужно знать об удержаниях из зарплаты в 2023 году

Разбираемся, какие есть виды удержаний и какой процент можно удерживать из зарплаты. Также расскажем, какие есть ограничения и в каких случаях с работника можно удержать до 70% заработка.
86
Все, что нужно знать об удержаниях из зарплаты в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Виды удержаний

В зависимости от оснований есть следующие виды удержаний:

  1. Обязательные.

  2. По инициативе работодателя.

  3. По согласованию между работником и работодателем.

Удерживать деньги из зарплаты можно только если есть правовые основания по ТК или другим законам

→ погасить долг перед работодателем;

→ возместить ущерб по вине сотрудника;

→ по исполнительным документам;

→ НДФЛ;

по воле работника.

Что касается процента удержаний:

источник: клерк.ру

Важно! При увольнении работодатель вправе удержать у сотрудника отпускные за дни отпуска, предоставленные авансом. Но работодатель не вправе проводить такое удержание, если работник увольняется по следующим причинам:

  • работник отказался переводиться на другую работу, подходящую ему по состоянию здоровья (при наличии медзаключения), либо у работодателя отсутствует соответствующая работа;

  • организацию ликвидировали;

  • сократили штат и численность работников;

  • изменился собственник имущества;

  • работника призвали на военную службу.

Работодатель также не может взыскать с работника неполученные доходы.

Больше знаний по расчету зарплаты даем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате» — смотрите программу курса.

Когда удержания могут превышать 70% зарплаты

Работодатель обязан удерживать из заработной платы работника суммы, установленные исполнительными документами, которые выдал суд. 

Размер удержаний исчисляется из суммы зарплаты после вычета налогов. При этом удержание и НДФЛ в целях расчета максимального процента удержаний суммируются. Т.е. если с сотрудника можно удержать 50% заработка, то в эти 50% входит и НДФЛ тоже.

Работодатель обязан удержать начисленную сумму налога непосредственно из  доходов сотрудника при их фактической выплате.

Важно! Сумма налога не должна превышать 50 процентов от суммы выплаты. Общий размер налогового удержания не должен превышать 20 процентов заработной платы.

В виде исключения из общего правила размер удержаний может достигать 70 процентов:

источник: клерк.ру

Как рассчитывать зарплату с учетом удержаний

Существуют правила не только в порядке, но и в очередности удержаний, нужно учитывать, какие требования удовлетворяются в первую очередь. Есть доходы, из которых удержания производить нельзя. 

Разобраться в нюансах расчета зарплаты и удержаний из нее поможет обучение на «Клерке».

У нас скоро стартует новый поток на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Давайте коротко о том, кому подходит курс и чему вас научит:

источник: Клерк.ру

Получите в конце обучения официальный диплом на 256 ак. часов. Диплом внесем в госреестр ФИС ФРДО, где его могут увидеть ваши потенциальные работодатели. Оригинал отправим вам по почте — станет отличным аргументом для повышение зарплаты и должности.

Также поможем с карьерой:

Проанализируем ваше резюме, дадим рекомендации. Узнаете, какое резюме точно привлечет внимание достойного работодателя.

Пообщаетесь с карьерным консультантом в чате. Сможете задавать вопросы про то, как дать старт новому витку в карьере.

Получите мастер-класс от карьерного консультанта. Посмотрите уникальное видеопособие, мы сделали его специально для участников курса.

Приходите на курс — общаться с коллегами, преподавателями, получить много полезных шпаргалок и инструкций. Чтобы записаться, кликайте на кнопку ниже.

Курс пропереподготовки «Бухгалтер по зарплате»

За два месяца научитесь рассчитывать зарплату, будете знать все, чтобы быть крутым профессионалом. Получите диплом, помощь преподавателей и кураторов.

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

45340 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School
    Обучение для бухгалтеров

    Из бухгалтера в 1С программиста? Легко! История Маргариты Очкасовой

    Любому бухгалтеру под силу освоить профессию 1С программиста, если захотеть, — уверена Маргарита Очкасова. Сегодня Маргарита — бухгалтер на аутсорсе. Она автоматизирует бухгалтерский и управленческий учёт малого бизнеса с помощью 1С. И учится на онлайн-курсах, где осваивает еще одну профессию — 1С программист. 

    Из бухгалтера в 1С программиста? Легко! История Маргариты Очкасовой
    39
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Аутсорсинг

    Полезные советы бухгалтеру на аутсорсе

    Работа на аутсорсе позволяет бухгалтеру вести не одну фирму, а сразу несколько. В связи с тем, что формы документов, правила сдачи отчётности, требования к электронной подписи меняются едва ли не ежемесячно, бухгалтеру бывает непросто перестроиться на работу по новым правилам.

    Полезные советы бухгалтеру на аутсорсе
    27
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Бухгалтерский учет

    Бухгалтерские проводки. Схема проводок при ЕНС и ЕНП

    В разговорах чиновников об отмене ЕНС даже не слышно, а это значит надо подстраиваться под использование этого инструмента. Расскажем какие проводки необходимо формировать при начислении и уплате через ЕНС.

    Бухгалтерские проводки. Схема проводок при ЕНС и ЕНП
    38
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Стоимость перелета экономом по России достигла максимума за 23 года. Почти 7 тыс. руб. за 1 тыс. км. Обзор цен

    Стоимость перелета в эконом классе на внутренних рейсах в мае 2023 года выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года, до 6972,36 руб. в расчете на 1 тыс. км пути, следует из данных Росстата. Это максимальное значение с 2000 года. Сколько же сейчас стоит перелет? Сделали для вас обзор.

    Стоимость перелета экономом по России достигла максимума за 23 года. Почти 7 тыс. руб. за 1 тыс. км. Обзор цен
    5
    43
    Логотип Клерк
    Клерк
    Удержания из зарплаты

    Все, что нужно знать об удержаниях из зарплаты в 2023 году

    Разбираемся, какие есть виды удержаний и какой процент можно удерживать из зарплаты. Также расскажем, какие есть ограничения и в каких случаях с работника можно удержать до 70% заработка.

    Все, что нужно знать об удержаниях из зарплаты в 2023 году
    86
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Правда и мифы о массаже сухой щеткой. Рекомендации дерматолога

    По словам бьюти-блогеров, салонов красоты, магазинов массаж сухой щёткой — лучшее решение для... Да почти для всего, что касается тела. Мы попросили разобраться наших дерматологов

    Правда и мифы о массаже сухой щеткой. Рекомендации дерматолога
    2
    165
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Мой дом — моя крепость! Госдума пересмотрит пределы самообороны при защите жилья. А мы проводим опрос

    Законопроект о пределах самообороны при защите жилья рассмотрят 11 июля. Фракция ЛДПР предложила дать право россиянам на защиту жилища всеми имеющимися способами. Депутаты разошлись во мнениях стоит ли расширять пределы самообороны или нет.

    Мой дом — моя крепость! Госдума пересмотрит пределы самообороны при защите жилья. А мы проводим опрос
    7
    178
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Ведение бизнеса

    Как ABC-анализ помогает оптимизировать стратегию компании. Что такое ABC-анализ и как его сделать?

    Компании редко ограничиваются реализацией одного-двух видов товаров или услуг. Как правило, речь идёт о сотнях позиций. Запутаться в них легко, а понять, какие самые важные — не так просто. Один из способов разобраться — ABC-анализ. Рассмотрим, что это такое, как его правильно проводить и как он поможет повысить эффективность бизнеса.

    Как ABC-анализ помогает оптимизировать стратегию компании. Что такое ABC-анализ и как его сделать?
    54
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетплейсы

    Мы выпустили новый курс «Бухгалтер маркетплейса». Рассказываем, что сделали для вас полезного

    Кому подойдет, чему научитесь, как будем учить, какой документ получите — объясним все, и расскажем, почему бухгалтеры маркетплейсов ценятся на рынке.

    Мы выпустили новый курс «Бухгалтер маркетплейса». Рассказываем, что сделали для вас полезного
    236
    Логотип Ольга Ульянова аудитор
    Ольга Ульянова аудитор
    Лимиты по УСН

    Как избежать превышения лимита по численности на УСН и АУСН

    Статья подскажет предпринимателям какие есть варианты избежать превышения лимита по численности сотрудников на УСН и АУСН. Еще из нее вы узнаете в каком случае не включение в штат персонала может привести к налоговым рискам.

    Как избежать превышения лимита по численности на УСН и АУСН
    102
    Читать еще