Все, что нужно знать об удержаниях из зарплаты в 2023 году

Разбираемся, какие есть виды удержаний и какой процент можно удерживать из зарплаты. Также расскажем, какие есть ограничения и в каких случаях с работника можно удержать до 70% заработка.

Виды удержаний

В зависимости от оснований есть следующие виды удержаний:

Обязательные. По инициативе работодателя. По согласованию между работником и работодателем.

Удерживать деньги из зарплаты можно только если есть правовые основания по ТК или другим законам:

→ погасить долг перед работодателем;

→ возместить ущерб по вине сотрудника;

→ по исполнительным документам;

→ НДФЛ;

→ по воле работника.

Что касается процента удержаний:

источник: клерк.ру

Важно! При увольнении работодатель вправе удержать у сотрудника отпускные за дни отпуска, предоставленные авансом. Но работодатель не вправе проводить такое удержание, если работник увольняется по следующим причинам:

работник отказался переводиться на другую работу, подходящую ему по состоянию здоровья (при наличии медзаключения), либо у работодателя отсутствует соответствующая работа;

организацию ликвидировали;

сократили штат и численность работников;

изменился собственник имущества;

работника призвали на военную службу.

Работодатель также не может взыскать с работника неполученные доходы.

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Когда удержания могут превышать 70% зарплаты

Работодатель обязан удерживать из заработной платы работника суммы, установленные исполнительными документами, которые выдал суд.

Размер удержаний исчисляется из суммы зарплаты после вычета налогов. При этом удержание и НДФЛ в целях расчета максимального процента удержаний суммируются. Т.е. если с сотрудника можно удержать 50% заработка, то в эти 50% входит и НДФЛ тоже.

Работодатель обязан удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов сотрудника при их фактической выплате.

Важно! Сумма налога не должна превышать 50 процентов от суммы выплаты. Общий размер налогового удержания не должен превышать 20 процентов заработной платы.

В виде исключения из общего правила размер удержаний может достигать 70 процентов:

источник: клерк.ру

Как рассчитывать зарплату с учетом удержаний

Существуют правила не только в порядке, но и в очередности удержаний, нужно учитывать, какие требования удовлетворяются в первую очередь. Есть доходы, из которых удержания производить нельзя.

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источник: Клерк.ру

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