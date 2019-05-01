Как вести бухучет у застройщика по ФСБУ 5/2019

Разберем сложную тему в строительстве — бухучет по новым ФСБУ. Расскажем, как отражать расходы, и применять новый федеральный стандарт в строительстве.

Как отражать расходы в бухучете

Согласно абзацу 1 п. 1.4 еще действующего на сегодня Положения по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, (утвержденного приказом Минфина от 30.12.1993 № 160) организация строительства объектов, контроль за его ходом и ведение бухгалтерского учета производимых при этом затрат осуществляются застройщиками.

Ранее расходы на содержание организации отражали двумя способами:

на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» — затраты учитывались в составе прочих капитальных вложений; на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с последующим списанием на счет 20 «Основное производство» или счет 90 «Продажи».

Новый стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы», изменил подход.

Как работать по этому стандарту мы рассказали на курсе «Семь новых ФСБУ». Учим работать по федеральным стандартам по-новому и без ошибок.

По правилам ФСБУ 5/2019 расходы на строительство можно учитывать на счете 20 до момента признания выручки.

ФСБУ 5/2019 применяется в отношении объектов недвижимого имущества, приобретенных или созданных для продажи.

Как работать с ФСБУ 5/2019 в незавершенном строительстве

Незавершенное производство и созданные объекты с 2021 года признаются запасами. Незавершенное производство может оцениваться по фактической себестоимости, а в единичном производстве — это вообще единственный возможный вариант.

Поэтому в фактическую себестоимость включайте как прямые, так и косвенные затраты, а в учетной политике фиксируйте метод их распределения.

Учет расходов на рекламу

ФСБУ 5/2019, прямо говорит нам, что в фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются расходы на рекламу и продвижение продукции. Каким образом отражать данные расходы?

Отражайте их на субсчете счета 20 «Основное производство» отдельно от затрат на строительство.

В случае если застройщик возводит дом для сторонних дольщиков, затраты отражать в качестве оборотных активов в бухгалтерском балансе.

После списания рекламные расходы могут быть признаны как прочими расходами от обычных видов деятельности полностью в отчетном году, так и учтены на отдельном субсчете счета 20«Основное производство».

Но в качестве затрат, не увеличивающих стоимость возводимых объектов, до окончания строительства, а затем признаны прочими расходами по обычным видам деятельности.

Выбор способа отражения остается за Организацией и является элементом Учетной политики.

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