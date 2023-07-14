С НДФЛ что-то произошло? А вы уже проверили сальдо и претензии налоговиков? Обзор новых тематических коллекций «Клерка»

Мы выпустили три новых коллекции, в каждую из которых входит по 3 топовых вебинара от «Клерка». Стоимость 699 рублей вместо 5 850 рублей.
Все новое про НДФЛ: отчетность, ЕНП, расчет
Коллекция «Все новое про НДФЛ: отчетность, ЕНП, расчет»поможет вам разобраться в главных изменениях по НДФЛ. Вы узнаете, сколько подавать уведомление и как все это отражать в форме 6-НДФЛ.
В состав коллекции входят 3 вебинара:
Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум.
Новое в больничных и НДФЛ.
Новые правила отчетности по НДФЛ: мастер-класс.
Три важных вебинара по ЕНП и ЕНС
Мы собрали три вебинара по самой важной бухгалтерской 2023 года: Единый налоговый счет и платеж. Особый упор в видео сделали на то, как работать с сальдо по ЕНП и последними изменениями по НДФЛ.
В коллекции вы найдете 3 вебинара:
Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным.
Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум.
ЕНП: основные изменения, сверки, переплаты и ошибки.
Требования от ИФНС: ответы, документы, последствия
Налоговая начинает массовую рассылку требований. При получении такого письма от ИФНС надо разобраться: законно ли требование, как отвечать и что делать. Наша коллекция поможет вам противостоять давлению налоговиков.
Вы получите доступ к топовым вебинарам:
Налоговая массово шлет требования: как отвечать.
Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих.
Требования из ИФНС: как отвечать в разных ситуациях.
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