С НДФЛ что-то произошло? А вы уже проверили сальдо и претензии налоговиков? Обзор новых тематических коллекций «Клерка»

Три свежих продукта от «Клерка», которые помогут вам разобраться с главными проблемами бухгалтера: ЕНС, НДФЛ и налоговой.

Мы выпустили три новых коллекции, в каждую из которых входит по 3 топовых вебинара от «Клерка». Стоимость 699 рублей вместо 5 850 рублей.

Все новое про НДФЛ: отчетность, ЕНП, расчет

Коллекция «Все новое про НДФЛ: отчетность, ЕНП, расчет»поможет вам разобраться в главных изменениях по НДФЛ. Вы узнаете, сколько подавать уведомление и как все это отражать в форме 6-НДФЛ.

В состав коллекции входят 3 вебинара:

Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум.

Новое в больничных и НДФЛ.

Новые правила отчетности по НДФЛ: мастер-класс.

Три важных вебинара по ЕНП и ЕНС

Мы собрали три вебинара по самой важной бухгалтерской 2023 года: Единый налоговый счет и платеж. Особый упор в видео сделали на то, как работать с сальдо по ЕНП и последними изменениями по НДФЛ.

В коллекции вы найдете 3 вебинара:

Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным.

Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум.

ЕНП: основные изменения, сверки, переплаты и ошибки.

Требования от ИФНС: ответы, документы, последствия

Налоговая начинает массовую рассылку требований. При получении такого письма от ИФНС надо разобраться: законно ли требование, как отвечать и что делать. Наша коллекция поможет вам противостоять давлению налоговиков.

Вы получите доступ к топовым вебинарам: