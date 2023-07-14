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  • С НДФЛ что-то произошло? А вы уже проверили сальдо и претензии налоговиков? Обзор новых тематических коллекций «Клерка»
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Обзоры для бухгалтера

С НДФЛ что-то произошло? А вы уже проверили сальдо и претензии налоговиков? Обзор новых тематических коллекций «Клерка»

Три свежих продукта от «Клерка», которые помогут вам разобраться с главными проблемами бухгалтера: ЕНС, НДФЛ и налоговой.
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С НДФЛ что-то произошло? А вы уже проверили сальдо и претензии налоговиков? Обзор новых тематических коллекций «Клерка»

Мы выпустили три новых коллекции, в каждую из которых входит по 3 топовых вебинара от «Клерка». Стоимость 699 рублей вместо 5 850 рублей.

  1. Все новое про НДФЛ: отчетность, ЕНП, расчет

  2. Три важных вебинара по ЕНП и ЕНС

  3. Требования от ИФНС: ответы, документы, последствия

Все новое про НДФЛ: отчетность, ЕНП, расчет

Коллекция «Все новое про НДФЛ: отчетность, ЕНП, расчет»поможет вам разобраться в главных изменениях по НДФЛ. Вы узнаете, сколько подавать уведомление и как все это отражать в форме 6-НДФЛ.

В состав коллекции входят 3 вебинара:

  • Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум.

  • Новое в больничных и НДФЛ.

  • Новые правила отчетности по НДФЛ: мастер-класс.

Открыть доступ к коллекции

Три важных вебинара по ЕНП и ЕНС

Мы собрали три вебинара по самой важной бухгалтерской 2023 года: Единый налоговый счет и платеж. Особый упор в видео сделали на то, как работать с сальдо по ЕНП и последними изменениями по НДФЛ.

В коллекции вы найдете 3 вебинара:

  • Сальдо ЕНС: как формируется и как оспорить, чтобы стало верным.

  • Срочные изменения в ЕНП и НДФЛ. Топ вопросов Клерк.Премиум.

  • ЕНП: основные изменения, сверки, переплаты и ошибки.

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Требования от ИФНС: ответы, документы, последствия

Налоговая начинает массовую рассылку требований. При получении такого письма от ИФНС надо разобраться: законно ли требование, как отвечать и что делать. Наша коллекция поможет вам противостоять давлению налоговиков.

Вы получите доступ к топовым вебинарам:

  • Налоговая массово шлет требования: как отвечать.

  • Как хранить документы, чтобы быть готовым к визиту проверяющих.

  • Требования из ИФНС: как отвечать в разных ситуациях.

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Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

46325 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип 1CVDGB
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