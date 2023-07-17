Когда за командировки надо платить двойной средний заработок: напоминалка для бухгалтера

Разъяснение Роструда
По постановлению Правительства от 28.10.2022 № 1915 средний заработок за командировки в новые регионы надо платить в двойном размере.
В этом документе нет никаких исключений для каких-либо работников.
Оно применяется в отношении работников, которые принимают непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры в новых регионах.
Таким образом, если сотрудник из Запорожской области командируется в ДНР, ему надо начислить двойной средний заработок.
Как разобраться во всех особенностях учета по командировкам
Чтобы вы знали о всех нюансах в расчетах, мы запустили курс профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате».
Чему научитесь:
✅рассчитывать зарплату, отпускные, командировочные, больничные пособия;
✅составлять трудовые договоры и ГПХ;
✅экономить зарплатные налоги законно;
✅предотвращать проблемы с налоговой;
✅защищать компанию во время проверок.
Получите красный диплом на 256. ак часов, внесем в ФИС ФРДО, и отправим вам по почте.
Вот как он выглядит:
Будут домашние задания, тесты, полезные таблицы. Встретитесь с преподавателями — сможете задать любые вопросы.
Рассчитывайте зарплату, авансы, отпускные и больничные
Приходите на курс профпереподготовки «Клерка». Получите практические навыки, обратную связь от экспертов и полезные шпаргалки
Комментарии