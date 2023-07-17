Когда за командировки надо платить двойной средний заработок: напоминалка для бухгалтера

Оплата командировок в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области идет по особым правилам. И эти правила работают, даже если работник направляется из одного нового региона в другой.

Разъяснение Роструда

По постановлению Правительства от 28.10.2022 № 1915 средний заработок за командировки в новые регионы надо платить в двойном размере.

В этом документе нет никаких исключений для каких-либо работников.

Оно применяется в отношении работников, которые принимают непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры в новых регионах.

Таким образом, если сотрудник из Запорожской области командируется в ДНР, ему надо начислить двойной средний заработок.

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