Когда застройщик обязан платить НДС: напоминалка для бухгалтера

Услуги застройщика не облагаются НДС на основании подп. 23.1 п. 3 ст. 149 НК. Но для работ по строительству (созданию) объекта долевого строительства, выполняемых застройщиком при строительстве жилых домов, такой льготы нет.

Поэтому такие работы облагаются НДС. А деньги, полученные застройщиком от дольщиков в порядке возмещения затрат на строительство объекта долевого строительства, включаются в налоговую базу по НДС как аванс.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 24.04.2023 № 03-07-11/37349.

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