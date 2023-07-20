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Маркетплейсы

Возврат товаров на маркетплейсах станет бесплатным?

Власти хотят изменить закон о защите прав потребителей.
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Возврат товаров на маркетплейсах станет бесплатным?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как это работает сейчас

По мнению чиновников интернет-магазины используют правовую неопределенность, чтобы взимать плату за возврат товаров надлежащего качества.

Сейчас п. 4 ст. 26.1 закона о защите прав потребителей от 07.02.1992 № 2300-1 установлено, что при отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему сумму покупки за минусом расходов на обратную доставку товара.

Депутаты Госдумы хотят ужесточить эту норму.

Как будет

В законопроекте № 396348-8 чиновники предлагают изложить пункт 4 статьи 26.1 в следующей редакции:

«При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, не позднее чем через 10 дней со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

Продавец несет расходы на доставку от потребителя возвращенного товара и расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной потребителем по договору».

Власти полагают, что новые требования поставят интернет-магазины, которые берут плату за возврат товара, в равные рыночные условия с добросовестными онлайн-продавцами, у которых возврат товаров бесплатный.

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Комментарии

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