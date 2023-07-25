Где, как не на «Клерке», продвигать продукты для бухгалтеров. Подкаст с Алексеем Ивановым

Слушайте новый подкаст, узнаете:
Почему «Клерк» классно продаёт продукты для бухгалтеров?
Почему даже в 2023 году бухгалтерам нужна справочно-правовая система?
Почему нельзя влюбляться в GPT?
Самый важный секрет продвижения на «Клерке».
Что такое «вечнозелёный» контент?
Лучшие маркетинговые инструменты продвижения: что использовать?
Что не работает на «Клерке»?
А ещё о планах Алексея на будущее (мы узнали об этом первые, заметьте!), что канет в лету в отрасли и куда движется бухгалтерский рынок.
Слушайте, будет интересно!
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