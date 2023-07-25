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Интервью

Где, как не на «Клерке», продвигать продукты для бухгалтеров. Подкаст с Алексеем Ивановым

Издатель «Клерка» поговорила с бывшим директором по знаниям компании «Моё дело» о том, что откликается бухгалтерской аудитории и почему хорошие статьи – беспроигрышный вариант.
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Где, как не на «Клерке», продвигать продукты для бухгалтеров. Подкаст с Алексеем Ивановым

Слушайте новый подкаст, узнаете:

  1. Почему «Клерк» классно продаёт продукты для бухгалтеров?

  2. Почему даже в 2023 году бухгалтерам нужна справочно-правовая система?

  3. Почему нельзя влюбляться в GPT?

  4. Самый важный секрет продвижения на «Клерке».

  5. Что такое «вечнозелёный» контент?

  6. Лучшие маркетинговые инструменты продвижения: что использовать?

  7. Что не работает на «Клерке»?

А ещё о планах Алексея на будущее (мы узнали об этом первые, заметьте!), что канет в лету в отрасли и куда движется бухгалтерский рынок.

Слушайте, будет интересно!

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

46735 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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