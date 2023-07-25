Где, как не на «Клерке», продвигать продукты для бухгалтеров. Подкаст с Алексеем Ивановым

Экологические дела в Верховном Суде за июнь 2023 год. Обзор для бухгалтера

В июне 2023 года ВС рассмотрел 13 дел, связанных с применением экологического и природоохранного законодательства и одно дело, рассмотрел КС. Четыре жалобы переданы на рассмотрение в коллегиальном составе ВС. Ниже представлены вопросы, которые поднял и исследовал ВС при рассмотрении дел.