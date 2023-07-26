Как грамотно учесть расходы на благоустройство территории

Обычно по окончанию строительных работ застройщик за счет средств инвестора производит работы по благоустройству прилегающей к объекту территории.
Вот базовые направления благоустройства:
Подготовка территории, обеспечение ее сохранности.
Посадка растений.
Установка ограждений.
Сооружение малых объектов.
Установка спортивного оборудования.
Установка освещения.
Монтаж рекламных и информационных стендов.
Сооружение некапитальных объектов.
Улучшение наружного вида имеющихся зданий.
Создание пешеходных переходов и проездов для транспорта.
При этом затраты на произведенное до ввода в эксплуатацию построенного объекта благоустройство относятся на увеличение расходов на строительство данного объекта: Дт 08 Кт 60 (10, 23, 25, 26, 69, 70, 76) — расходы на благоустройство отражены в стоимости объекта строительства.
Если работы по благоустройству пришлось отложить из-за изменения погодно-климатических условий (сильные дожди и тд), предусмотренные строительной сметой расходы такого рода включаются в стоимость строящегося объекта посредством формирования оценочного обязательства — счет 96 «Резервы предстоящих расходов». А списание выполненных в последующем работ следует производить за счет данного резерва.
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