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Учет расходов

Как грамотно учесть расходы на благоустройство территории

Затраты на последующие расходы в строительстве — асфальтирование, ограждение, озеленение, традиционно вызывают пристальное внимание ИФНС. Нюансы учета зависят от того, что именно проводится в рамках процедуры благоустройства. Подготовили для вас подсказку с проводками.
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Как грамотно учесть расходы на благоустройство территории
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Обычно по окончанию строительных работ застройщик за счет средств инвестора производит работы по благоустройству прилегающей к объекту территории.

Вот базовые направления благоустройства:

  • Подготовка территории, обеспечение ее сохранности.

  • Посадка растений.

  • Установка ограждений.

  • Сооружение малых объектов.

  • Установка спортивного оборудования.

  • Установка освещения.

  • Монтаж рекламных и информационных стендов.

  • Сооружение некапитальных объектов.

  • Улучшение наружного вида имеющихся зданий.

  • Создание пешеходных переходов и проездов для транспорта.

При этом затраты на произведенное до ввода в эксплуатацию построенного объекта благоустройство относятся на увеличение расходов на строительство данного объекта: Дт 08 Кт 60 (10, 23, 25, 26, 69, 70, 76) — расходы на благоустройство отражены в стоимости объекта строительства.

Если работы по благоустройству пришлось отложить из-за изменения погодно-климатических условий (сильные дожди и тд), предусмотренные строительной сметой расходы такого рода включаются в стоимость строящегося объекта посредством формирования оценочного обязательства — счет 96 «Резервы предстоящих расходов». А списание выполненных в последующем работ следует производить за счет данного резерва.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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