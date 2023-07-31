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Учет доходов

Что делать с неоплаченными отгрузками при переходе с УСН на ОСНО. Памятка для бухгалтера

На УСН – кассовый метод учета доходов и расходов, на ОСНО – метод начисления. Если в период применения УСН организация отгрузила товары или оказала услуги клиентам, то такая реализация не вошла в доходы, если не была оплачена. Что делать с ней при переходе на УСН?
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Что делать с неоплаченными отгрузками при переходе с УСН на ОСНО. Памятка для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

После перехода на ОСНО в доходах эта реализация тоже не отразится, ведь отгрузка была в прошлом году.

Но учесть доход для целей налогового учета все-таки надо. Как – прописано в подпункте 1 пункта 2 статьи 346.25 НК.

При переходе с УСН на ОСНО по методу начисления надо учесть в доходах выручку от реализации товаров, работ, услуг, которая произошла при УСН и была не оплачена.

Эти доходы признаются доходами месяца перехода на исчисление налоговой базы по налогу на прибыль методом начисления.

Таким образом, учесть доход надо в первом отчетном периоде применения ОСНО, то есть, в первом квартале.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 26.04.2023 № 03-03-01/1/38407.

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Комментарии

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    Что делать с неоплаченными отгрузками при переходе с УСН на ОСНО. Памятка для бухгалтера

    На УСН – кассовый метод учета доходов и расходов, на ОСНО – метод начисления. Если в период применения УСН организация отгрузила товары или оказала услуги клиентам, то такая реализация не вошла в доходы, если не была оплачена. Что делать с ней при переходе на УСН?

    Что делать с неоплаченными отгрузками при переходе с УСН на ОСНО. Памятка для бухгалтера
    25
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