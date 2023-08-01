Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • Клерк
  • Практические курсы для бухгалтеров без воды, с примерами, тестами и сертификатом всего за 4990 руб. Берите, пока акция: учиться можно в любое время
Логотип Клерк
Клерк
Онлайн-курсы для бухгалтеров

Практические курсы для бухгалтеров без воды, с примерами, тестами и сертификатом всего за 4990 руб. Берите, пока акция: учиться можно в любое время

Программы, разработанные экспертами «Клерка», и топовые спикеры. Возможность получить знания, равнозначные курсу повышения квалификации, с сертификатом и по особой цене: онлайн-курс за 4990 руб. или в рассрочку без переплаты от 416 руб. в месяц.
243
Практические курсы для бухгалтеров без воды, с примерами, тестами и сертификатом всего за 4990 руб. Берите, пока акция: учиться можно в любое время

1. «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования»

Разберетесь с базовыми принципами управленческого учета.

Сможете сами составлятьвсе виды управленческих отчетов.

Поймете, как выглядит правильный бюджет компании.

Настроите управленческий учет в 1С.

Узнаете о полезных для управленки функциях Google и Excel и примените знания на практике.

Цена: 4 990 ₽ или от 416 ₽ в месяц — рассрочка без переплаты 🤩.

Хочу на курс

2. «Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу»

Подробно разбересь в работе с семью ФСБУ, которые уже нужно применять.

Поймете на примерах, как делать проводки, вести учет у разных сторон сделок, решать сложные вопросы учета.

Проверите полученные знания на тестах, а с самым сложным стандартом «Аренда» поработаете в 1С.

Сможете скачать полезные инструкции и напоминалки, которые помогут в учете. Усовершенствуете учетную политику и приведете ее в соответствие с действующим законодательством.

Цена: 4 990 ₽ или от 416 ₽ в месяц — рассрочка без переплаты 🤯.

Хочу на курс

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

47028 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Налоговый юрист НДФЛ НДС УСН
    Налоговый юрист НДФЛ НДС УСН
    3-НДФЛ

    Налоговый вычет за лечение, обучение, фитнес, страхование без декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов

    Президентом подписан закон 389-ФЗ от 31.07.2023 о получении социального вычета в упрощенном порядке.

    69
    Логотип zakharovmaxim
    zakharovmaxim

    Как выиграть спор с налоговой: инструкция для компаний, к которым пришла проверка

    В Госдуму внесли законопроект, который предлагает возбуждать уголовное дело, минуя этап выездной проверки налоговой. Идею передавать материалы в следственные органы вне зависимости от стадии дела уже поддержали ФНС и сами органы. Давайте разбираться, что нужно делать, если в вашу компанию пришла налоговая, и как с ней судиться.

    Как выиграть спор с налоговой: инструкция для компаний, к которым пришла проверка
    32
    Логотип alrudak
    alrudak

    Переводчик ChatGPT против моего: кто кого?

    Я видел много статей и восхищенных отзывов, в которых переводчик ChatGPT не уступает по качеству DeepL и Google, а иногда их даже превосходит. Как основателю компании Lingvanex, которая уже 6 лет занимается разработкой собственных решений по переводу, мне стало интересно насколько наше решение сопоставимо с ChatGPT.

    Переводчик ChatGPT против моего: кто кого?
    28
    Логотип MCC Group
    MCC Group

    Внебрачный союз в Сербии. Процедура регистрации. ВНЖ по внебрачному союзу

    В Сербии внебрачный союз – это форма семейных отношений, которая не была официально зарегистрирована в органах ЗАГС, но предполагает постоянное сожительство мужчины и женщины, создание семьи и/или воспитание общего ребёнка.

    19
    Логотип Novakid
    Novakid
    Пользователи интернета

    Кибербезопасность для детей: защита детей в онлайн мире

    С развитием технологий дети все чаще проводят время в интернете. Но, несмотря на все его преимущества, онлайн мир может быть опасным местом для детей.

    Кибербезопасность для детей: защита детей в онлайн мире
    15
    Логотип Projecto.pro
    Projecto.pro

    Балльные системы стимулирования персонала

    Грамотная мотивация персонала всегда являлась важным элементом организации внутренних процессов в любой организации. Использование излишне сложных систем приводит к потере интереса со стороны работника, так как он теряет веру в способность самостоятельно влиять на конечные результаты.

    Балльные системы стимулирования персонала
    23
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Основные средства

    Перечень высокотехнологичного оборудования утвержден, а вопрос остался

    Сформировать технологический суверенитет, в первую очередь в ключевых отраслях экономики, государство может за счет производства собственного высокотехнологичного оборудования. Чтобы стимулировать производство и спрос на такую продукцию российского производства, Федеральным законом от 28.04.2023 № 159-ФЗ в НК РФ ввели льготу.

    Перечень высокотехнологичного оборудования утвержден, а вопрос остался
    13
    Логотип ZUBR Technologies
    ZUBR Technologies
    Обзоры для бухгалтера

    Одобрен закон с поправками по ЕНС, новые правила сдачи ЕФС-1 и уменьшения налогов на фиксированные взносы

    Новые законы, сложные вопросы, рекомендации экспертов – в еженедельном дайджесте для бухгалтеров и директоров.

    Одобрен закон с поправками по ЕНС, новые правила сдачи ЕФС-1 и уменьшения налогов на фиксированные взносы
    1
    327
    Читать еще