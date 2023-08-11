Личный кабинет налогоплательщика физлица. Инструкция / БухСтрим

Вашим экскурсоводом сегодня буду я, Елена Ярушкина, руководитель Центра Обучения на бухгалтерском портале «Клерк». Я тоже являюсь пользователем личного кабинета и сейчас расскажу все про ЛК, а также постараюсь ответить на некоторые вопросы по личному кабинету наших пользователей.
Начнем с личного кабинета физлица. Для чего он ему? Чтобы:
получать от налоговой налоговые уведомления;
передавать в налоговую заявления на получение, например, вычетов или сделать и отправить декларацию 3-НДФЛ;
оплачивать налоги.
Ну а теперь давайте зайдем в ЛК физлица. Буду все показывать на примере своего личного кабинета.
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Как получить доступ к личному кабинету физлица
Получить доступ к ЛК ФЛ можно одним из следующих способов:
с помощью логина и пароля. Получить можно, представив заявление и документ, удостоверяющий личность, в любую инспекцию ФНС России При первом входе в личный кабинет необходимо сменить первичный пароль либо подтвердить его дальнейшее использование;
с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
с помощью реквизитов доступа на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).
Я захожу в свой ЛК используя логин и пароль. Логин — это ИНН.
Начнем с внешнего вида кабинета. Слева есть меню, где можно переключиться с ЛК физлица на ЛК ИП или самозанятого. Мы этой функцией воспользуемся в одном из следующих видео, когда будем переходить в личный кабинет ИП.
Сверху есть значок письма, режим для слабовидящих и лампочка. Так вот если вы нажмете на нее, то попадете в обучающий тур по личному кабинету.
Ниже есть раздел, где можно посмотреть свои налоги, имущество, доходы и вычеты, чеки и все свои обращения.
При этом, зайдя в раздел имущества, проверьте все ли объекты отражены, нет ли объекта, который вам уже не принадлежит или есть ошибки в характеристиках объектов. Если нашли несоответствие, то можно обратиться в налоговую инспекцию через ЛК и сообщить о расхождениях. Это можно сделать в разделе «Мое имущество», выбрав соответствующую ссылку или в разделе «Жизненные ситуации».
Посередине расположена сумма, которая сейчас есть на вашем Едином налоговом счете. Переплату можно вернуть.
Также счет можно пополнить одним из трех способов:
банковской картой;
через сайт кредитной организации (эту функцию не пробовала);
или можно сформировать квитанцию для оплаты.
С ЛК физического лица взаимоувязан электронный сервис «Уплата налогов и пошлин», включающий сервис «Уплата налогов физических лиц», который позволяет:
формировать платежные документы на уплату имущественных налогов до получения налогового уведомления (авансом);
формировать платежные документы на уплату НДФЛ, а также платежные документы на уплату штрафа за несвоевременное представление налоговой декларации по форме 3-НДФЛ;
формировать платежные документы на уплату задолженности;
распечатывать сформированные документы для оплаты в любой кредитной организации или оплачивать безналичным путем с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС России.
Полный перечень банков, с помощью которых реализована возможность оплаты по налогам, платежам и сборам в режиме онлайн, доступен для просмотра в ЛК ФЛ при выборе опции «Оплатить сейчас» / «Оплатить через сайт кредитной организации».
Можно добровольно перечислить единый налоговый платеж в счет предстоящей уплаты имущественных налогов, а также НДФЛ, подлежащего уплате на основании налогового уведомления.
Общий баланс ЕНС может быть положительным, отрицательным или нулевым. Внизу есть детализация, которую можно посмотреть по всем своим налогам и узнать даты ближайших платежей. Детализацию покажу уже как ИП.
Что можно сделать с помощью личного кабинета физлица
Посмотреть данные о своих доходах и получить справку
Если в отчетном году налоговый агент не удержал из дохода налогоплательщика исчисленные суммы НДФЛ, он должен передать соответствующую информацию в налоговый орган не позднее 1 марта следующего года. В ЛК ФЛ отражается информация о неуплаченном налогоплательщиком НДФЛ, а также сумма долга и начисленные на нее пени (штрафы).
В личном кабинете пользователи могут не только просматривать, но и выгружать на свой компьютер Справку о доходах и суммах налога физического лица (ранее — форма 2-НДФЛ), в которой отражаются, в частности, полученные физическим лицом доходы, налоговые вычеты, суммы удержанного и перечисленного налоговым агентом НДФЛ.
Кроме того, в разделе «Доходы» ЛК ФЛ содержатся сведения из расчетов по страховым взносам и сведения о дивидендах из декларации по налогу на прибыль организаций.
Получить сведния о счетах в банках
Чтобы получить сведения о своих банковских счетах и вкладах надо в личном кабинете на главной опуститься ниже в раздел Счета. Перейдя в этот раздел, можно увидеть сведения обо всех своих счетах, открытых с 1 июля 2014 года, а именно: наименование банка, номер счета, дату открытия, дату закрытия, вид и состояние счета.
Получить налоговый вычет по НДФЛ, отправить декларацию 3-НДФЛ
Но самое главное, что через личный кабинет можно получить вычет:
при покупке недвижимости;
при лечении и покупке медикаментов;
при оплате образования;
расходах на фитнес;
взносах на благотворительность;
инвестировании.
Если вы хотите подать заявку сразу на несколько видов вычета, а также заявить доход, то надо заполнить декларацию 3-НДФЛ.
Кстати, об этом мы говорили в одном из наших выпусков, когда речь шла про продажу автомобиля. Поэтому в личном кабинете можно заявить доход от продажи имущества или от сдачи жилья в аренду и тут же подать декларацию 3-НДФЛ.
В ЛК ФЛ можно скачать декларацию по форме 3-НДФЛ, а также заполнить такую декларацию в режиме онлайн и, подписав ее усиленной неквалифицированной электронной подписью, направить в налоговую инспекцию по месту жительства в электронном виде.
В таком же порядке можно направить отсканированные копии подтверждающих документов. Дублировать декларацию и подтверждающие документы на бумажном носителе в этом случае не нужно.
Следует учесть, что заполнить декларацию в ЛК ФЛ можно при помощи коротких сценариев для отдельных ситуаций. Достаточно выбрать подходящую ситуацию, пройти краткий опрос и декларация, в том числе для получения налогового вычета, готова.
Также в ЛК ФЛ можно отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ.
Налоговые уведомления
Теперь поговорим про получение налоговых уведомлений. Они находятся вверху кабинета, как раз где иконка писем.
По общему правилу граждане уплачивают транспортный налог, земельный налог и налог на имущество на основании налогового уведомления, направленного налоговой инспекцией.
Также по уведомлению уплачивается НДФЛ, если налоговый агент не смог удержать налог и представил сообщение об этом в налоговый орган.
Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом или передано в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика.
Налоговое уведомление, направленное по почте, может не дойти до получателя. В связи с этим, вы рискуете пропустить сроки уплаты причитающихся налогов, что повлечет за собой начисление пеней и даже штрафов.
Обмен информацией с налоговым органом через ЛК ФЛ исключает риск потери налогового уведомления.
Поэтому налоговые уведомления направляются налогоплательщику исключительно через ЛК ФЛ в электронной форме. Если же налогоплательщик желает получать налоговые уведомления на бумажном носителе, нужно представить письменное уведомление об этом в любой налоговый орган лично или через представителя или по почте, либо в электронной форме через свой ЛК ФЛ.
В последнем случае предварительно следует получить усиленную неквалифицированную электронную подпись.
В ЛК ФЛ можно создать ключ неквалифицированной электронной подписи и получить сертификат ключа проверки электронной подписи, который может быть использован для представления документов в налоговые органы с помощью ЛК ФЛ.
Получить сертификат ключа проверки электронной подписи можно, зайдя в раздел «Профиль» ЛК ФЛ. При создании электронной подписи налогоплательщику необходимо самостоятельно задать и запомнить отдельный пароль для электронной подписи, которая выдается сроком на 1 год и подлежит перевыпуску по истечении указанного срока.
Что еще можно сделать через личный кабинет. Подать обращение в налоговые органы без личного визита.
Обращения, направленные в налоговый орган через форму обратной связи в ЛК ФЛ, а также ответы налогового органа на эти обращения хранятся в разделе «Сообщения» / «Архив сообщений».
Таким образом, мы посмотрели все в личном кабинете налогоплательщика физлица. И в следующий раз изучим кабинет налогоплательщика — ИП. Как всегда ждем ваших вопросов и комментариев под этим постом и под видео на YouTube. Всем удачи в делах!
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