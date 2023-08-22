Как оформить возврат испорченного товара от маркетплейса: проводки

Маркетплейс вернул испорченный товар. Как его правильно списать? Что будет с доходом и НДС? Разъясняет эксперт.

Вопрос бухгалтера

Маркетплейс возвращает испорченный (битый, сломанный) товар без компенсации. Маркетплейс возвращает испорченный (битый, сломанный) товар и компенсирует порчу.

Как его правильно списать, что в этом случае будет с доходом и НДС? Вариант уценить и продать исключен.

Ответ эксперта

Консультирует эксперт «Клерк.Консультаций» Оксана Сутормина.

Первоначально надо вернуть товар.

Возврат товара от покупателя (если был продан) оформляют проводками:

Дт 90.02.1 Кт 45.02 — списана себестоимость товаров (сторно);

Дт 76.09 Кт 90.01.1 — выручка от реализации товаров (сторно);

Дт 90.03 Кт 19.09 — начислен НДС с выручки (сторно);

Дт 68.02 Кт 19.09 — принят НДС к вычету.

Возврат от маркетплейса: Дт 45 Кт 41 (сторно).

Списанию товаров предшествует их инвентаризация, в результате которой выявляется порча товаров (п. 27 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Решение комиссии о списании оформляется актом по рекомендуемой форме ТОРГ-16 при списании продукции без возможности её дальнейшего использования.

Перед составлением акта о списании товара факт того, что товар был испорчен, каким-то образом поврежден, фиксируется в акте о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей (рекомендуемая форма ТОРГ-15).

Проводки:

Дт 94 Кт 41 — списана стоимость испорченного товара;

Дт 91.02 Кт 94 -- списана стоимость на внереализационные расходы.

Налоговый учет

Согласно подп. 5 п. 2 ст. 265 НК, к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены.

Как учесть компенсацию

Суммы компенсации стоимости товара, полученные от комиссионера, объектом налогообложения НДС не являются.

Можно провести в учете двумя способами:

1. Компенсацию учесть во внереализационных доходах:

Дт 76 маркетплейс Кт 91.01 — компенсация.

2. Если виновное лицо — маркетплейс:

Дт 76 маркетплейс Кт 94 — отражена сумма компенсации;

Дт 91.02 Кт 94 — оставшаяся, не компенсируемая стоимость испорченного товара, списана на внереализационные расходы.

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