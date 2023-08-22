Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • Клерк
  • Как оформить возврат испорченного товара от маркетплейса: проводки
Логотип Клерк
Клерк
Маркетплейсы

Как оформить возврат испорченного товара от маркетплейса: проводки

Маркетплейс вернул испорченный товар. Как его правильно списать? Что будет с доходом и НДС? Разъясняет эксперт.
28
Как оформить возврат испорченного товара от маркетплейса: проводки
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вопрос бухгалтера

  1. Маркетплейс возвращает испорченный (битый, сломанный) товар без компенсации.

  2. Маркетплейс возвращает испорченный (битый, сломанный) товар и компенсирует порчу.

Как его правильно списать, что в этом случае будет с доходом и НДС? Вариант уценить и продать исключен.

Ответ эксперта

Консультирует эксперт «Клерк.Консультаций» Оксана Сутормина.

Первоначально надо вернуть товар.

Возврат товара от покупателя (если был продан) оформляют проводками:

  • Дт 90.02.1 Кт 45.02 — списана себестоимость товаров (сторно);

  • Дт 76.09 Кт 90.01.1 — выручка от реализации товаров (сторно);

  • Дт 90.03 Кт 19.09 — начислен НДС с выручки (сторно);

  • Дт 68.02 Кт 19.09 — принят НДС к вычету.

Возврат от маркетплейса: Дт 45 Кт 41 (сторно).

Списанию товаров предшествует их инвентаризация, в результате которой выявляется порча товаров (п. 27 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).

Решение комиссии о списании оформляется актом по рекомендуемой форме ТОРГ-16 при списании продукции без возможности её дальнейшего использования.

Перед составлением акта о списании товара факт того, что товар был испорчен, каким-то образом поврежден, фиксируется в акте о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей (рекомендуемая форма ТОРГ-15).

Проводки:

  • Дт 94 Кт 41 — списана стоимость испорченного товара;

  • Дт 91.02 Кт 94 -- списана стоимость на внереализационные расходы.

Налоговый учет

Согласно подп. 5 п. 2 ст. 265 НК, к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены.

В случае списания бракованного товара, возвращенного покупателем, НДС восстанавливать не надо — такой случай не оговорен в п. 3 ст. 170 НК (письмо ФНС от 16.04.2018 № СД-4-3/7167, письмо Минфина от 02.03.2018 № 03-03-06/1/13389).

Как учесть компенсацию

Суммы компенсации стоимости товара, полученные от комиссионера, объектом налогообложения НДС не являются.

Можно провести в учете двумя способами:

1. Компенсацию учесть во внереализационных доходах:

  • Дт 76 маркетплейс Кт 91.01 — компенсация.

2. Если виновное лицо — маркетплейс:

  • Дт 76 маркетплейс Кт 94 — отражена сумма компенсации;

  • Дт 91.02 Кт 94 — оставшаяся, не компенсируемая стоимость испорченного товара, списана на внереализационные расходы.

Как стать бухгалтером маркетплейса

Займите свою нишу в перспективной сфере, которая растет на 43% в год! Проходите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» и начните зарабатывать на клиентах, которые ведут бизнес через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие площадки.

Последний шанс купить курс со скидкой 50%. 13 000 ₽ 26 000 ₽.

За один месяц научитесь:

Как обучаем

Добавляем вас в закрытый чат в телеграме с кураторами и другими участниками. Вы получаете доступ к платформе. Внутри онлайн-уроки, дополнительные материалы. Таблицы, документы, шпаргалки. 

Проходите уроки (они по 5 — 15 минут без воды), отрабатываете навыки, читаете конспекты. В конце курса встретитесь с преподавателями, зададите любые вопросы и получите обратную связь.

В конце курса получите официальное удостоверение на 72 ак. часа — внесем в ФИС ФРДО, оригинал отправим вам по почте.

Мы являемся официальным партнером ИПБ, и после прохождения курса вы также получите сертификат на 40 часов, который подтвердит ваше членство в Институте.

Станьте крутым бухгалтером маркеплейсов

Приходите на курс — получите все практические знания и дополнительные материалы для работы

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

47812 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип LRurist
    LRurist
    ОСАГО

    Компенсацию по ОСАГО теперь можно оформить онлайн. Как это сделать

    Автовладельцы в случае оформления ДТП по европротоколу могут подать документы в страховую компанию для получения компенсации по ОСАГО в онлайн-режиме.

    Компенсацию по ОСАГО теперь можно оформить онлайн. Как это сделать
    11
    Логотип 1С:Апрель Софт
    1С:Апрель Софт

    Вышла версия КОРП решения 1С по качеству

    В прошлом году стартовало новое решение для управления качеством — 1С:LIMS Управление лабораторией предприятия. Это специальное расширение для 1С:ERP и 1С:КА. Расскажем подробнее о возможностях новой версии и кому она подойдет.

    Вышла версия КОРП решения 1С по качеству
    200
    Логотип Lexintel
    Lexintel
    Кадры

    Аутсорсинг и аутстаффинг. В чем разница и что выбрать

    Понятие аренды персонала возникло еще в 1990 годах, но широкую популярность снискало десятилетием позже — в начале 2000 годов. Разберем, что из себя представляет аутстаффинг и аутсорсинг, в чем их разница и что лучше выбрать.

    Аутсорсинг и аутстаффинг. В чем разница и что выбрать
    1
    29
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Общественный транспорт в Сербии. Городской, Междугородний, Международный. Трамваи, автобусы, поезда, метро

    Общественный транспорт играет важную роль, предоставляя удобный способ перемещения для горожан и посетителей страны. Сербия — одна из стран, активно работающих над усовершенствованием своей транспортной системы, включая городской, междугородний и международный транспорт.

    Общественный транспорт в Сербии. Городской, Междугородний, Международный. Трамваи, автобусы, поезда, метро
    22
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    💥 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе. Самые нужные вебинары для бухгалтера

    Приближается срок сдачи очередного уведомления по ЕНП! Эксперты «Клерка» подготовили для вас вебинары, на которых расскажут, как действовать в той или иной ситуации. Не пропустите!

    💥 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в августе. Самые нужные вебинары для бухгалтера
    79
    Логотип adrempravo
    adrempravo
    ЕГРЮЛ

    Распределение имущества юридического лица, исключенного из ЕГРЮЛ

    Ввиду неимоверно разросшегося количества зарегистрированных, но никоим образом не осуществляющих деятельность юридических лиц, созданных в том числе в сомнительных целях, за последние пару-тройку лет активизировалась деятельность налоговых органов по прекращению существования таких организаций.

    44
    Читать еще