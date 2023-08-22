Как оформить возврат испорченного товара от маркетплейса: проводки

Вопрос бухгалтера
Маркетплейс возвращает испорченный (битый, сломанный) товар без компенсации.
Маркетплейс возвращает испорченный (битый, сломанный) товар и компенсирует порчу.
Как его правильно списать, что в этом случае будет с доходом и НДС? Вариант уценить и продать исключен.
Ответ эксперта
Консультирует эксперт «Клерк.Консультаций» Оксана Сутормина.
Первоначально надо вернуть товар.
Возврат товара от покупателя (если был продан) оформляют проводками:
Дт 90.02.1 Кт 45.02 — списана себестоимость товаров (сторно);
Дт 76.09 Кт 90.01.1 — выручка от реализации товаров (сторно);
Дт 90.03 Кт 19.09 — начислен НДС с выручки (сторно);
Дт 68.02 Кт 19.09 — принят НДС к вычету.
Возврат от маркетплейса: Дт 45 Кт 41 (сторно).
Списанию товаров предшествует их инвентаризация, в результате которой выявляется порча товаров (п. 27 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н).
Решение комиссии о списании оформляется актом по рекомендуемой форме ТОРГ-16 при списании продукции без возможности её дальнейшего использования.
Перед составлением акта о списании товара факт того, что товар был испорчен, каким-то образом поврежден, фиксируется в акте о порче, бое, ломе товарно-материальных ценностей (рекомендуемая форма ТОРГ-15).
Проводки:
Дт 94 Кт 41 — списана стоимость испорченного товара;
Дт 91.02 Кт 94 -- списана стоимость на внереализационные расходы.
Налоговый учет
Согласно подп. 5 п. 2 ст. 265 НК, к внереализационным расходам приравниваются убытки, полученные налогоплательщиком в отчетном (налоговом) периоде в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены.
В случае списания бракованного товара, возвращенного покупателем, НДС восстанавливать не надо — такой случай не оговорен в п. 3 ст. 170 НК (письмо ФНС от 16.04.2018 № СД-4-3/7167, письмо Минфина от 02.03.2018 № 03-03-06/1/13389).
Как учесть компенсацию
Суммы компенсации стоимости товара, полученные от комиссионера, объектом налогообложения НДС не являются.
Можно провести в учете двумя способами:
1. Компенсацию учесть во внереализационных доходах:
Дт 76 маркетплейс Кт 91.01 — компенсация.
2. Если виновное лицо — маркетплейс:
Дт 76 маркетплейс Кт 94 — отражена сумма компенсации;
Дт 91.02 Кт 94 — оставшаяся, не компенсируемая стоимость испорченного товара, списана на внереализационные расходы.
Как стать бухгалтером маркетплейса
Займите свою нишу в перспективной сфере, которая растет на 43% в год! Проходите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» и начните зарабатывать на клиентах, которые ведут бизнес через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие площадки.
Последний шанс купить курс со скидкой 50%. 13 000 ₽
26 000 ₽.
За один месяц научитесь:
Как обучаем
Добавляем вас в закрытый чат в телеграме с кураторами и другими участниками. Вы получаете доступ к платформе. Внутри онлайн-уроки, дополнительные материалы. Таблицы, документы, шпаргалки.
Проходите уроки (они по 5 — 15 минут без воды), отрабатываете навыки, читаете конспекты. В конце курса встретитесь с преподавателями, зададите любые вопросы и получите обратную связь.
В конце курса получите официальное удостоверение на 72 ак. часа — внесем в ФИС ФРДО, оригинал отправим вам по почте.
Мы являемся официальным партнером ИПБ, и после прохождения курса вы также получите сертификат на 40 часов, который подтвердит ваше членство в Институте.
Станьте крутым бухгалтером маркеплейсов
Приходите на курс — получите все практические знания и дополнительные материалы для работы
Комментарии