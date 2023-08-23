Вопрос про элементы амортизации в 1С, на который ответят не все бухгалтеры

Как в 1С:Бухгалтерии настроить отчет «Ведомость элементов амортизации»? Если не знаете или не помните, почитайте короткую инструкцию.

Зачем нужен отчет

Отчет Ведомость элементов амортизации доступен в 1С, начиная с версии 3.0.139 «1С:Бухгалтерии 8». Он нужен для раскрытия информации об изменениях элементов амортизации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Еще он может быть нужен, когда проверяют соответствие установленных элементов амортизации условиям использования объектов основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА). Это требования ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Как настраивать отчет

В панели быстрых отборов Ведомости элементов амортизации укажите наименование организации, период и вариант отчета.

Вариантов всего три:

Все — ведомость формируется сразу по всем объектам НМА и ОС, включая предметы аренды и лизинга;

Изменения элементов амортизации — информация выводится только по тем объектам, у которых менялись элементы амортизации;

Изменения элементов амортизации, обесценения, модернизации - информация выводится по тем объектам, у которых менялись элементы амортизации или с которыми происходили другие события.

В форме настроек Ведомости элементов амортизации можно изменить группировку показателей, установить вывод дополнительных показателей, а также задать отбор и сортировку по определенным реквизитам.

По умолчанию в отчете установлен порядок группировки по следующим показателям: Статус учета, Тип объекта, Способ начисления амортизации на конец периода, Основное средство и Компонент амортизации (применяется только в версии КОРП «1С:Бухгалтерии 8»).

Для более детального анализа данных можно установить вывод дополнительных показателей.

В настройках отчета также можно устанавливать отборы, например, по статусам учета или по типу объекта.

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