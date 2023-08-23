Вопрос про элементы амортизации в 1С, на который ответят не все бухгалтеры

Зачем нужен отчет
Отчет Ведомость элементов амортизации доступен в 1С, начиная с версии 3.0.139 «1С:Бухгалтерии 8». Он нужен для раскрытия информации об изменениях элементов амортизации в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Еще он может быть нужен, когда проверяют соответствие установленных элементов амортизации условиям использования объектов основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА). Это требования ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
Как настраивать отчет
В панели быстрых отборов Ведомости элементов амортизации укажите наименование организации, период и вариант отчета.
Вариантов всего три:
Все — ведомость формируется сразу по всем объектам НМА и ОС, включая предметы аренды и лизинга;
Изменения элементов амортизации — информация выводится только по тем объектам, у которых менялись элементы амортизации;
Изменения элементов амортизации, обесценения, модернизации - информация выводится по тем объектам, у которых менялись элементы амортизации или с которыми происходили другие события.
В форме настроек Ведомости элементов амортизации можно изменить группировку показателей, установить вывод дополнительных показателей, а также задать отбор и сортировку по определенным реквизитам.
По умолчанию в отчете установлен порядок группировки по следующим показателям: Статус учета, Тип объекта, Способ начисления амортизации на конец периода, Основное средство и Компонент амортизации (применяется только в версии КОРП «1С:Бухгалтерии 8»).
Для более детального анализа данных можно установить вывод дополнительных показателей.
В настройках отчета также можно устанавливать отборы, например, по статусам учета или по типу объекта.
Как разобрать в ФСБУ
Поможет онлайн-курс «Новые правила бухгалтерского учета 2023-2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу».
После курса вызабудете о претензиях от налоговиков к учету, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.
✔ Научитесь работать со всеми семью ФСБУ без штрафов.
✔ Переведете весь бухучет на новые правила легко и без лишней работы.
✔ Сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.
✔ Получите реальный объем практических навыков уровня курса повышения квалификации, просто в рамках онлайн-курса с выдачей сертификата Центра обучения «Клерка».
Чему научитесь
Вести бухгалтерскую отчётность по новым правилам 2023 года.
Использовать в работе все ФСБУ и не бояться сложных формулировок.
Избегать типичных ошибок других бухгалтеров.
Понимать, когда ФСБУ можно законно не применять в компании.
Авторы программы
Документ, которые получите
Торопитесь купить, пока действует скидка! 4 990 ₽
11 499 ₽.
Можно в рассрочку: от 416 ₽/мес.
Комментарии