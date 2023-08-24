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Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам

Как бухгалтеру отражать операции по маркетплейсу в учете и разбираться в документах, узнаете из обзора.
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Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Маркетплейс утилизировал товары: как оформить и провести в учете

Вопрос:

Озон прислал отчет, о том, что несколько наших товаров они утилизировали. Каким документом это лучше сделать?

Я сделал это отчетом комиссионера о списании, с указанием суммы компенсации 0. Иногда они теряют товар, и компенсируют нам его, мы такие операции тоже отражаем отчетом о списании с указанием суммы. Тут получается без суммы компенсации?

Отвечает эксперт «Клерк» Оксана Сутормина:

Для этого и предназначен данный докумет. И у маркетплейса образуется задолженность перед вами.

Помимо проводки списания товара будет еще:

Дт 62.01 Кт 91.01 — на сумму компенсации.

Для перевода данной задолженности на сч. 76.09 воспользуйтесь Корректировкой долга.

Как правильно читать акт сверки с маркетплейсом

Вопрос:

Есть акт сверки с Сбермегамаркетом. Мне не понятен сам принцип сверки с ними, как сверяться. В их сверке есть:

  1. Оплаты (переводы за заказ).

  2. Реализация (Оказание комплекса услуг Маркетплейс).

  3. Реализация (Сопровождение участия Продавца в Программе Лояльности).

  4. Распределение ДС в пользу мерчанта.

Как это все сверять и проверять?

Отвечает эксперт «Клерк» Оксана Сутормина:

1. Оплаты (переводы за заказ).

Это то, что вам перевел маркетплейс на расчетный счет.

2. Реализация (Оказание комплекса услуг Маркетплейс).

Это входящие документы за оказанные вам услуги (за техническое, консалтинговое, информационное и маркетинговое сопровождение, вознаграждение и др.). Выставляются ежемесячно.

3. Реализация (Сопровождение участия Продавца в Программе Лояльности).

Это ваша реализация по программе лояльности на основании предоставленного маркетплейсом Отчета о начисленных и использованных бонусных рублях по Программе лояльности. Так же оформляется ежемесячно.

4. Распределение ДС в пользу мерчанта.

Это корректировки долга (отражение нашего долга перед мерчантом за товар).

У мерчанта эти суммы должны быть равны сумме в приложении 1 (сумма по столбцу – «Стоимость оплаченных и доставленных товаров с учетом бонусного поощрения») +/- корректировки (если есть), которые также отражены в приложении 1 (таблица в конце этого приложения).

В нашем акте не всегда суммы по месяцам отражены верно (из-за работы системы), но общая сумма долга за период – верная.

Сумма долга по акту должна быть одинакова по вашим данным и данным маркетплейса. Если сумма неверна, то проверяйте по каждому документу.

Уведомление о выкупе: проводки

Вопрос:

Получили уведомление о выкупе от Вайлдбериз. Необходимо обратно товар возвращать на сч. 43 или достаточно создать документ Выкуп комиссионером и списать с сч. 45.?

Отвечает эксперт «Клерк» Оксана Сутормина:

ВБ присылает уведомление о выкупе при продажах в страны ЕАЭС. То есть маркетплейс сам покупает у вас товар для оформления им документов в ФТС.

Для вас это тоже продажа, но не физлицу, а напрямую ВБ. Это ваш доход.

В 1С документ Выкуп комиссионера формирует проводки:

Дт 90.02 Кт 45 и Дт 62 договор выкупа Кт 90.01.

После формирования выкупа сделайте Корректировку долга вид Перенос задолженности для перевода этой суммы на договор комиссии. Проводки:

Дт 76.09 договор комиссии Кт 62 договор выкупа.

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    Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам

    Как бухгалтеру отражать операции по маркетплейсу в учете и разбираться в документах, узнаете из обзора.

    Утилизация товаров, акт сверки, уведомление о выкупе: топ-3 ответа экспертов на сложные вопросы по маркетплейсам
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