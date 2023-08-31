Как ИП вести раздельный учет по разным системам налогообложения

Если предприятие ведет несколько видов деятельности, можно совмещать УСН с другими налоговыми режимами, например с ПСН. При этом необходимо обособленно учитывать доходы, расходы, имущество, обязательства и операции, относящиеся к каждой деятельности.

Совмещая разные режимы налогообложения, предприятия обязаны вести раздельный учёт по видам деятельности.

Раздельный учет поступлений денежных средств по разным системам налогообложения необходимо вести:

В книге учета доходов ИП по патенту. В нее вносятся только поступления, к которым применяется патентная система налогообложения. В книге учета доходов и расходов при УСН. В ней отражаются поступления, относящиеся к упрощенке.

Если предприниматель применяет УСН с объектом «доходы минус расходы», то в книге учета также указываются затраты, которые связаны с упрощенкой. При объекте «доходы», расходы, которые оплачивает ИП, в общем случае не отражаются в книге учета, за исключением:

затрат, осуществляемых за счет субсидий на развитие малого предпринимательства;

расходов, предусмотренных государственными программами содействия самозанятости граждан.

Если затраты относятся одновременно к бизнесу и на упрощенке, и на патенте, то делить их необходимо пропорционально доле выручки от каждого режима налогообложения.

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избегать штрафов и блокировок счетов по 115-ФЗ.

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