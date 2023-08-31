Как ИП вести раздельный учет по разным системам налогообложения

Совмещая разные режимы налогообложения, предприятия обязаны вести раздельный учёт по видам деятельности.
Раздельный учет поступлений денежных средств по разным системам налогообложения необходимо вести:
В книге учета доходов ИП по патенту. В нее вносятся только поступления, к которым применяется патентная система налогообложения.
В книге учета доходов и расходов при УСН. В ней отражаются поступления, относящиеся к упрощенке.
Если предприниматель применяет УСН с объектом «доходы минус расходы», то в книге учета также указываются затраты, которые связаны с упрощенкой. При объекте «доходы», расходы, которые оплачивает ИП, в общем случае не отражаются в книге учета, за исключением:
затрат, осуществляемых за счет субсидий на развитие малого предпринимательства;
расходов, предусмотренных государственными программами содействия самозанятости граждан.
Если затраты относятся одновременно к бизнесу и на упрощенке, и на патенте, то делить их необходимо пропорционально доле выручки от каждого режима налогообложения.
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