ФСБУ 5/2019, 6/2020, 25/2018: три важных разъяснения для бухгалтера

Кто вправе не применять ФСБУ 5/2019, когда здание нельзя признать долгосрочным активом, по каким нормам рассчитывать базу для налога на имущество по арендованной недвижимости — собрали обзор пояснений для бухгалтеров по применению ФСБУ.

Кто вправе не применять ФСБУ 5/2019

Не применять ФСБУ 5/2019 «Запасы» могут только микропредприятия, которые не подлежат обязательному аудиту. Но есть особенности и для НКО.

Так, НКО может принять решение не применять этот ФСБУ в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, например, для канцтоваров.

Кроме того, есть особенности — запасы некоммерческой организации, используемые в целях, ради которых она создана, оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости.

То есть, не надо проверять такие запасы на обесценение и создавать по ним резерв.

Разъяснение по этому вопросу дали в разделе «Клерк.Консультации».

Здание, которое решили продать, не перейдет из ОС в долгосрочные активы, пока оно сдается в аренду

Даже если компания твердо решила продать здание, которое сдается в аренду, переквалифицировать его в долгосрочный актив не получится.

Ситуация: компания купила нежилое помещение, которое на тот момент уже сдавалось в аренду. После покупки аренда продолжается, но новый собственник принял решение продать это помещение и уже нашел покупателей.

В какой момент приобретенный актив надо переквалифицировать в соответствии с ПБУ16/02 в долгосрочный актив, предназначенный для продажи?

Согласно ФСБУ 6/2020 передача в аренду объекта, имеющего срок полезного использования больше года, это один из возможных вариантов получения от него дохода (экономических выгод).

В соответствии с ПБУ 16/02 долгосрочным активом к продаже (ДАП) признается объект внеоборотных активов при условии:

его использование прекращено в связи с принятием решения о продаже;

есть подтверждение того, что возобновление использования этого объекта не предполагается.

Поэтому до тех пор, пока помещение хотя бы как-то используется, перевести его в ДАП нельзя.

Надо дождаться окончания срока аренды и иметь документы:

решение руководства о продаже;

документ, подтверждающий возможность продажи, например, предварительное соглашение с будущим покупателем.

По арендной недвижимости базу для налога на имущество считают по нормам ФСБУ 25/2018

Если налоговая база по налогу на имущество на недвижимость идет по среднегодовой стоимости (не по кадастровой), то нужно определить остаточную стоимость ОС. Для этого применяют правила бухгалтерского, а не налогового учета.

Если имущество передано в аренду (а том числе, в лизинг), оно подлежит налогообложению у арендодателя (лизингодателя).

Такой порядок применяется вне зависимости от учета объекта аренды в качестве ОС или в качестве других активов.

При этом для объектов учета, переданных в аренду, надо применять нормы ФСБУ 25/2018.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 26.07.2023 № БС-3-21/9742@.

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