Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу PR-служба

Логотип Клерк
Клерк
ФСБУ

ФСБУ 5/2019, 6/2020, 25/2018: три важных разъяснения для бухгалтера

Кто вправе не применять ФСБУ 5/2019, когда здание нельзя признать долгосрочным активом, по каким нормам рассчитывать базу для налога на имущество по арендованной недвижимости — собрали обзор пояснений для бухгалтеров по применению ФСБУ.
30
ФСБУ 5/2019, 6/2020, 25/2018: три важных разъяснения для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто вправе не применять ФСБУ 5/2019

Не применять ФСБУ 5/2019 «Запасы» могут только микропредприятия, которые не подлежат обязательному аудиту. Но есть особенности и для НКО.

Так, НКО может принять решение не применять этот ФСБУ в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, например, для канцтоваров.

Кроме того, есть особенности — запасы некоммерческой организации, используемые в целях, ради которых она создана, оцениваются на отчетную дату по фактической себестоимости.

То есть, не надо проверять такие запасы на обесценение и создавать по ним резерв.

Разъяснение по этому вопросу дали в разделе «Клерк.Консультации».

Здание, которое решили продать, не перейдет из ОС в долгосрочные активы, пока оно сдается в аренду

Даже если компания твердо решила продать здание, которое сдается в аренду, переквалифицировать его в долгосрочный актив не получится.

Ситуация: компания купила нежилое помещение, которое на тот момент уже сдавалось в аренду. После покупки аренда продолжается, но новый собственник принял решение продать это помещение и уже нашел покупателей.

В какой момент приобретенный актив надо переквалифицировать в соответствии с ПБУ16/02 в долгосрочный актив, предназначенный для продажи?

Согласно ФСБУ 6/2020 передача в аренду объекта, имеющего срок полезного использования больше года, это один из возможных вариантов получения от него дохода (экономических выгод).

В соответствии с ПБУ 16/02 долгосрочным активом к продаже (ДАП) признается объект внеоборотных активов при условии:

  • его использование прекращено в связи с принятием решения о продаже;

  • есть подтверждение того, что возобновление использования этого объекта не предполагается.

Поэтому до тех пор, пока помещение хотя бы как-то используется, перевести его в ДАП нельзя.

Надо дождаться окончания срока аренды и иметь документы:

  • решение руководства о продаже;

  • документ, подтверждающий возможность продажи, например, предварительное соглашение с будущим покупателем.

По арендной недвижимости базу для налога на имущество считают по нормам ФСБУ 25/2018

Если налоговая база по налогу на имущество на недвижимость идет по среднегодовой стоимости (не по кадастровой), то нужно определить остаточную стоимость ОС. Для этого применяют правила бухгалтерского, а не налогового учета.

Если имущество передано в аренду (а том числе, в лизинг), оно подлежит налогообложению у арендодателя (лизингодателя).

Такой порядок применяется вне зависимости от учета объекта аренды в качестве ОС или в качестве других активов.

При этом для объектов учета, переданных в аренду, надо применять нормы ФСБУ 25/2018.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 26.07.2023 № БС-3-21/9742@.

Как разобраться с учетом по ФСБУ

«Клерк» подготовил онлайн-курсы по новым ФСБУ. Вы сможете забыть о претензиях налоговиков и начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.

1. Онлайн-курс ФСБУ «Аренда»

Бухгалтеры отказываются самостоятельно изучать текст ФСБУ Аренда: потому что в нем ничего не понятно! Мы их прекрасно понимаем, и поэтому сделали курс, где простым языком объясняем, как вести бухучет аренды у арендатора и арендодателя.

Купить курс

2. Онлайн-курс ФСБУ «Запасы»

У каждой компании есть запасы: сейчас это понятие налоговиками трактуется максимально широко. На курсе научитесь вести учет по обязательному стандарту ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Купить курс

3. Онлайн-курс ФСБУ «Основные средства»

А еще мы сделали экспресс-курс, где вы научитесь работать с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Это целый пошаговый мануал с примерами, как быстро внедрить в работу новые правила.

Купить курс

Пополнить багаж своих бухгалтерских знаний по всем ФСБУ и подкрепить их официальным дипломом можно на нашем курсе повышения квалификации«Семь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».

После курса вы забудете о претензиях от налоговиков, начнете с легкостью применять федеральные стандарты в учете.

✔ Научитесь работать со всеми ФСБУ без штрафов.

✔ Получите официальное удостоверение, которое внесено в госреестр ФИС ФРДО.

✔ Сможете изменить учетную политику под новые правила бухучета.

Купить курс

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

49045 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    ФСБУ

    ФСБУ 5/2019, 6/2020, 25/2018: три важных разъяснения для бухгалтера

    Кто вправе не применять ФСБУ 5/2019, когда здание нельзя признать долгосрочным активом, по каким нормам рассчитывать базу для налога на имущество по арендованной недвижимости — собрали обзор пояснений для бухгалтеров по применению ФСБУ.

    ФСБУ 5/2019, 6/2020, 25/2018: три важных разъяснения для бухгалтера
    12
    Логотип nlukina
    nlukina
    Обучение для бухгалтеров

    ❗️Новые поправки в НК: изменят срок уплаты НДФЛ для ИП. Ловите подсказки

    Доработанный проект Минфина с очередными поправками в НК РФ размещен на федеральном портале. Все налоги платят до 28 числа, в том числе авансы ИП на УСН. Но для ИП на ОСНО срок уплаты авансов по НДФЛ – 25 число (25.04, 25.07, 25.10). Узнайте, какие еще изменения произошли!

    ❗️Новые поправки в НК: изменят срок уплаты НДФЛ для ИП. Ловите подсказки
    91
    Логотип РейтингРунета
    РейтингРунета
    Маркировка рекламы

    Можно ли использовать текст и код, созданные нейросетью, в коммерческих целях — например, в рекламе или на сайте?

    Да, но. Объясняет Мария Великова, юрист из Рунетлекс. Тем временем, депутат Госдумы Антон Немкин предложил ввести маркировку для контента, созданного с помощью нейросетей.

    Можно ли использовать текст и код, созданные нейросетью, в коммерческих целях — например, в рекламе или на сайте?
    2
    57
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Право

    Как сохранить свой бизнес, если ты умер. Наследование бизнеса, правовые и финансовые аспекты

    В этом видео я расскажу, что происходит с бизнесом после смерти предпринимателя, как сохранить бизнес и что делать наследникам.

    31
    Логотип proffnalog
    proffnalog
    Судебная практика по налоговым спорам

    Простил долг — заплати налог. Прощение долга взаимозависимому лицу: налоговые последствия

    Налогообложение операций по прощению долга с целью увеличения чистых активов организации.

    47
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Задумались о новой работе? Ищите вдохновение в вакансиях дня на «Клерке»!

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    31
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Налоговые проверки

    Поставщик возил щебень на представительском кроссовере INFINITI QX70, но налоговая ему не поверила

    По итогам выездной налоговики пришли к выводу о фиктивности созданного ООО документооборота и отсутствии реальности хозяйственных операций между компанией и его 15 контрагентами.

    Поставщик возил щебень на представительском кроссовере INFINITI QX70, но налоговая ему не поверила
    291
    Читать еще
    Мнения