Налоговые проверки 2023-2024: топ-5 ошибок, которые утопят бухгалтера, директора и компанию

Налоговая служба постоянно совершенствует методы проведения налоговых проверок, натаскивает и обучает инспекторов. Руководству и бухгалтерии каждого предприятия важно знать, как себя вести, чтобы обезопасить свою компанию от претензий и санкций.
Назовем, самые распространенные ошибки при налоговых проверках.
1. Сокрытие фактов и подделка документов
Некоторые бухгалтеры, самостоятельно или под давлением руководства, пытаются спрятать информацию, удалить записи или подделать документы.
Такие действия являются преступлением и могут привести к серьезному наказанию по ст. 327 УК, вплоть до лишением свободы на срок до 2 лет.
2. Неподготовленность сотрудников
В большинстве случаев сотрудники компании не готовы к допросу. В состоянии стресса они выдают недостоверную информацию, зачастую противоположную показаниям другого персонала.
Например, работник от испуга может подзабыть, какой у него официальный заработок.
Найдутся и такие, кто использует допрос, чтобы насолить работодателю, от которого собрался уйти. А кто-то может наговорить лишнего по незнанию. Результат: доначисление налогов, взносов и штрафы.
Оградите свой бизнес от неприятных последствий налоговой проверки. 5 декабря «Клерк» проведет живую конференцию для собственников бизнеса и бухгалтеров. Конференция пройдет в Москве и онлайн.
На ней выступит известный эксперт по налоговому праву, Вячеслав Василевский, и подробно расскажет о самых актуальных изменениях в законодательстве и поделится практическими советами по правильной подготовке к налоговой проверке.
Внимание: количество мест ограничено!
3. Представление инспекторам лишних данных
Напуганные бухгалтеры и финансисты могут проявить слишком большое усердие в своем стремлении угодить налоговикам: выдать любую информацию, доступы и документы, которые у них даже не просят.
Но суть в том, что если предоставить лишнюю информацию, то потом предъявить что-то инспекторам уже не получится. Они просто сошлются на ст. 21 НК и скажут, что налогоплательщики вправе предоставлять пояснения в рамках проверок. И уж точно используют эти сведения не в пользу компании.
4. Незнание пределов полномочий налоговиков
Инспекторы могут воспользоваться «неграмотностью» дирекции компании.
Например:
проводят допросы свидетелей без повестки;
затягивают сроки, чтобы «накопать» дополнительные доказательства вины в налоговых нарушениях;
требуют документы, которые не имеют отношения к проверке;
проводят контрольные мероприятия за пределами сроков проверки.
Эти на первый взгляд, незначительные нарушения могут обернуться реальными и серьезными штрафами.
5. Полное непонимание, как защитить свои права
Часто ни дирекция компании, ни бухгалтер, не обладают глубокими знаниями в области налогового права, не следят за «веяниями» судебной практики. В результате они не могут защитьтся от необоснованных налоговых претензий, пугаются и готовы отдать любые деньги, если их оставят в покое.
Незнание законодательства приводит к тому, что компании привлекают к ответственности за налоговые нарушения с многомиллионными доначислениями.
Присоединяйтесь к Клерк Конференции, чтобы получить дополнительные знания и рекомендации. Вас ждут эксклюзивные выступления с уникальной экспертизой от топовых спикеров.
Самая низкая стоимость билетов на Клерк Конференцию доступна до 20 октября.
Успейте зарегистрироваться и получить ценную информацию, которая поможет вам избежать ошибок при налоговой проверке.
Комментарии