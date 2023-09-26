Налоговые проверки 2023-2024: топ-5 ошибок, которые утопят бухгалтера, директора и компанию

Когда дело касается налоговой проверки, каждый собственник бизнеса и бухгалтер должны быть особенно внимательными и осторожными. К чему цепляются налоговики? Как не утопить свою компанию и не пойти на дно вместе с ней? Узнаете на Клерк.Конференции.

Налоговая служба постоянно совершенствует методы проведения налоговых проверок, натаскивает и обучает инспекторов. Руководству и бухгалтерии каждого предприятия важно знать, как себя вести, чтобы обезопасить свою компанию от претензий и санкций.

Назовем, самые распространенные ошибки при налоговых проверках.

1. Сокрытие фактов и подделка документов

Некоторые бухгалтеры, самостоятельно или под давлением руководства, пытаются спрятать информацию, удалить записи или подделать документы.

Такие действия являются преступлением и могут привести к серьезному наказанию по ст. 327 УК, вплоть до лишением свободы на срок до 2 лет.

2. Неподготовленность сотрудников

В большинстве случаев сотрудники компании не готовы к допросу. В состоянии стресса они выдают недостоверную информацию, зачастую противоположную показаниям другого персонала.

Например, работник от испуга может подзабыть, какой у него официальный заработок.

Найдутся и такие, кто использует допрос, чтобы насолить работодателю, от которого собрался уйти. А кто-то может наговорить лишнего по незнанию. Результат: доначисление налогов, взносов и штрафы.

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3. Представление инспекторам лишних данных

Напуганные бухгалтеры и финансисты могут проявить слишком большое усердие в своем стремлении угодить налоговикам: выдать любую информацию, доступы и документы, которые у них даже не просят.

Но суть в том, что если предоставить лишнюю информацию, то потом предъявить что-то инспекторам уже не получится. Они просто сошлются на ст. 21 НК и скажут, что налогоплательщики вправе предоставлять пояснения в рамках проверок. И уж точно используют эти сведения не в пользу компании.

4. Незнание пределов полномочий налоговиков

Инспекторы могут воспользоваться «неграмотностью» дирекции компании.

Например:

проводят допросы свидетелей без повестки;

затягивают сроки, чтобы «накопать» дополнительные доказательства вины в налоговых нарушениях;

требуют документы, которые не имеют отношения к проверке;

проводят контрольные мероприятия за пределами сроков проверки.

Эти на первый взгляд, незначительные нарушения могут обернуться реальными и серьезными штрафами.

5. Полное непонимание, как защитить свои права

Часто ни дирекция компании, ни бухгалтер, не обладают глубокими знаниями в области налогового права, не следят за «веяниями» судебной практики. В результате они не могут защитьтся от необоснованных налоговых претензий, пугаются и готовы отдать любые деньги, если их оставят в покое.

Незнание законодательства приводит к тому, что компании привлекают к ответственности за налоговые нарушения с многомиллионными доначислениями.

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