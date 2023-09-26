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Налоговые проверки

Налоговые проверки 2023-2024: топ-5 ошибок, которые утопят бухгалтера, директора и компанию

Когда дело касается налоговой проверки, каждый собственник бизнеса и бухгалтер должны быть особенно внимательными и осторожными. К чему цепляются налоговики? Как не утопить свою компанию и не пойти на дно вместе с ней? Узнаете на Клерк.Конференции.
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Налоговые проверки 2023-2024: топ-5 ошибок, которые утопят бухгалтера, директора и компанию
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Налоговая служба постоянно совершенствует методы проведения налоговых проверок, натаскивает и обучает инспекторов. Руководству и бухгалтерии каждого предприятия важно знать, как себя вести, чтобы обезопасить свою компанию от претензий и санкций.

Назовем, самые распространенные ошибки при налоговых проверках.

1. Сокрытие фактов и подделка документов

Некоторые бухгалтеры, самостоятельно или под давлением руководства, пытаются спрятать информацию, удалить записи или подделать документы.

Такие действия являются преступлением и могут привести к серьезному наказанию по ст. 327 УК, вплоть до лишением свободы на срок до 2 лет.

2. Неподготовленность сотрудников

В большинстве случаев сотрудники компании не готовы к допросу. В состоянии стресса они выдают недостоверную информацию, зачастую противоположную показаниям другого персонала.

Например, работник от испуга может подзабыть, какой у него официальный заработок.

Найдутся и такие, кто использует допрос, чтобы насолить работодателю, от которого собрался уйти. А кто-то может наговорить лишнего по незнанию. Результат: доначисление налогов, взносов и штрафы.

Оградите свой бизнес от неприятных последствий налоговой проверки. 5 декабря «Клерк» проведет живую конференцию для собственников бизнеса и бухгалтеров. Конференция пройдет в Москве и онлайн.

На ней выступит известный эксперт по налоговому праву, Вячеслав Василевский, и подробно расскажет о самых актуальных изменениях в законодательстве и поделится практическими советами по правильной подготовке к налоговой проверке.

Внимание: количество мест ограничено!

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3. Представление инспекторам лишних данных

Напуганные бухгалтеры и финансисты могут проявить слишком большое усердие в своем стремлении угодить налоговикам: выдать любую информацию, доступы и документы, которые у них даже не просят.

Но суть в том, что если предоставить лишнюю информацию, то потом предъявить что-то инспекторам уже не получится. Они просто сошлются на ст. 21 НК и скажут, что налогоплательщики вправе предоставлять пояснения в рамках проверок. И уж точно используют эти сведения не в пользу компании.

4. Незнание пределов полномочий налоговиков

Инспекторы могут воспользоваться «неграмотностью» дирекции компании.

Например:

  • проводят допросы свидетелей без повестки;

  • затягивают сроки, чтобы «накопать» дополнительные доказательства вины в налоговых нарушениях;

  • требуют документы, которые не имеют отношения к проверке;

  • проводят контрольные мероприятия за пределами сроков проверки.

Эти на первый взгляд, незначительные нарушения могут обернуться реальными и серьезными штрафами.

5. Полное непонимание, как защитить свои права

Часто ни дирекция компании, ни бухгалтер, не обладают глубокими знаниями в области налогового права, не следят за «веяниями» судебной практики. В результате они не могут защитьтся от необоснованных налоговых претензий, пугаются и готовы отдать любые деньги, если их оставят в покое.

Незнание законодательства приводит к тому, что компании привлекают к ответственности за налоговые нарушения с многомиллионными доначислениями.

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Самая низкая стоимость билетов на Клерк Конференцию доступна до 20 октября.

Успейте зарегистрироваться и получить ценную информацию, которая поможет вам избежать ошибок при налоговой проверке.

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Марат Самитов
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