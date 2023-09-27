Новые правила подачи уведомлений по налогам и взносам с октября 2023 года

ЕНС ввели уже почти год назад, многие даже попытались с ним подружиться. В октябре бухгалтеров снова ждут изменения, теперь ввели новые правила уведомления по налогам.

Изменяются сроки уведомлений

Теперь предоставить информацию о НДФЛ можно дважды в месяц:

не позднее 12 числа по налогу, который удержали с сотрудника за период с 23 числа предыдущего месяца до 9 числа текущего месяца;

не позднее 25 числа по налогу, который был удержан с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

Уведомления, которые подаются до 12 числа можно подавать по желанию, чтобы сверить данные и обезопасить себя от ошибок. Уведомление до 25 числа нужно подать обязательно.

Подавать можно уведомления с отрицательной суммой

С 1 октября можно подавать уведомления по налогам и с отрицательными суммами с целью снижения размера совокупной обязанности. Такое может случиться, если сумма авансового платежа, рассчитанная нарастающим итогом оказалась меньше той, которая была рассчитана за предыдущий период.

Кстати, с 1 октября изменилась и очередность списания средств с ЕНС. Теперь приоритет у НДФЛ и страховых взносов. Списывать их будут после подачи уведомления.

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