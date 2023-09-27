Новые правила подачи уведомлений по налогам и взносам с октября 2023 года

Изменяются сроки уведомлений
Теперь предоставить информацию о НДФЛ можно дважды в месяц:
не позднее 12 числа по налогу, который удержали с сотрудника за период с 23 числа предыдущего месяца до 9 числа текущего месяца;
не позднее 25 числа по налогу, который был удержан с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.
Уведомления, которые подаются до 12 числа можно подавать по желанию, чтобы сверить данные и обезопасить себя от ошибок. Уведомление до 25 числа нужно подать обязательно.
Подавать можно уведомления с отрицательной суммой
С 1 октября можно подавать уведомления по налогам и с отрицательными суммами с целью снижения размера совокупной обязанности. Такое может случиться, если сумма авансового платежа, рассчитанная нарастающим итогом оказалась меньше той, которая была рассчитана за предыдущий период.
Кстати, с 1 октября изменилась и очередность списания средств с ЕНС. Теперь приоритет у НДФЛ и страховых взносов. Списывать их будут после подачи уведомления.
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