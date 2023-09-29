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Маркетплейсы

Как оформить договор с маркетплейсом

Маркетплейсы — новая реальность, мы уже не представляем себе жизни без Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и прочих площадок, где легко и быстро можно купить товар.
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Как оформить договор с маркетплейсом
Иллюстрация: freepik/freepik

Именно поэтому многие предприниматели активно идут в маркетплейсы, чтобы реализовать свой товар, ведь часть задач площадка уже взяла на себя:

  • есть разработанная платформа для работы;

  • не нужно искать покупателей — они приходят сами;

  • маркетплейс сам продвигает ваш товар и доставляет его в точку выдачи и т.п.

Однако начать продажи можно только после оформления всех документов и договор, один из них.

Заключение договора с маркетплейсом

Маркетплейсы обычно работают по агентскому договору, по которому вы не сможете продавать некоторые товары, например, алкоголь, оружие, радиоактивные материалы, музейные экспонаты и т.п.

Правила агентского договора закреплены в ст. 1005 ГК из которой следует, что агент (маркетплейс) и принципал (продавец). Агент по поручению принципала и за его счет совершает определенные действия — совершает сделки, связанные с реализацией товара.

Чтобы подписать договор с маркетплейсом нужно направить заявку, как правило, все подписание проходит с помощью личного кабинета.

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Комментарии

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