✨Скоро увидимся лично! «Клерк» приглашает бухгалтеров, собственников бизнеса, кадровиков и финансистов

Узнаете, какие изменения ждут бизнес в 2024 году, как применять в работе новые правила и успешно сдать отчетность за 2023 год.

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5 декабря команда «Клерка» приглашает вас на живую конференцию в Москве для бухгалтеров, специалистов по кадрам и собственников бизнеса.

В приятной атмосфере, среди единомышленников за 1 день вы получите выжимку самых важных знаний:

Изменения законодательства — 2024.

Бухгалтерская отчетность за 2023 год. ФСБУ. Учетная политика 2024.

Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы.

Изменения в трудовом законодательстве. Воинский учет.

Перед вами выступят:

Марина Климова — ведущий лектор в России по тематике налогов и учета. Консультант-практик со стажем более 15 лет, кандидат экономических наук, автор более 80 книг и более 300 публикаций.

Эльвира Митюкова — к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов.

Вячеслав Василевский — налоговый адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей», с 10-летним опытом работы в силовых структурах.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

Темы выступлений, стоимость билетов, тайминг мероприятия смотрите здесь.

Приходите на Конференцию в Москве 5 декабря, получайте знания, делитесь опытом с коллегами и растите в профессии вместе с нами!

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