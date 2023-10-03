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Бухгалтерия

✨Скоро увидимся лично! «Клерк» приглашает бухгалтеров, собственников бизнеса, кадровиков и финансистов

Узнаете, какие изменения ждут бизнес в 2024 году, как применять в работе новые правила и успешно сдать отчетность за 2023 год.
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✨Скоро увидимся лично! «Клерк» приглашает бухгалтеров, собственников бизнеса, кадровиков и финансистов
Фото: «Клерк»

Мы с вами уже 21 год в online. Пора познакомиться лично, расширить круг общения, зарядить позитивом друг друга, приятно пообщаться за бокалом шампанского и обсудить грядущие изменения законодательства.

5 декабря команда «Клерка» приглашает вас на живую конференцию в Москве для бухгалтеров, специалистов по кадрам и собственников бизнеса. 

В приятной атмосфере, среди единомышленников за 1 день вы получите выжимку самых важных знаний:

  • Изменения законодательства — 2024.

  • Бухгалтерская отчетность за 2023 год. ФСБУ. Учетная политика 2024.

  • Налоговые проверки в 2024 году. Оптимизация, дробление, схемы.

  • Изменения в трудовом законодательстве. Воинский учет.

Перед вами выступят:

Марина Климова — ведущий лектор в России по тематике налогов и учета. Консультант-практик со стажем более 15 лет, кандидат экономических наук, автор более 80 книг и более 300 публикаций. 

Эльвира Митюкова — к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов. 

Вячеслав Василевский — налоговый адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей», с 10-летним опытом работы в силовых структурах. 

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра. 

Темы выступлений, стоимость билетов, тайминг мероприятия смотрите здесь.

Приходите на Конференцию в Москве 5 декабря, получайте знания, делитесь опытом с коллегами и растите в профессии вместе с нами! 

Сегодня самая выгодная стоимость на билеты! Успевайте забронировать место.

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Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    ✨Скоро увидимся лично! «Клерк» приглашает бухгалтеров, собственников бизнеса, кадровиков и финансистов

    Узнаете, какие изменения ждут бизнес в 2024 году, как применять в работе новые правила и успешно сдать отчетность за 2023 год.

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