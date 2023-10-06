Зарплата за два месяца вперед – можно или нет, кто определяет статус физлица, применение пониженного тарифа взносов. Топ-3 разъяснений для бухгалтера по зарплате

Бухгалтеру по зарплате важно отслеживать законодательные изменения и разъяснения контролирующих ведомств. Подготовили обзор, чтобы вы ничего не пропустили.

1. При выплате дохода физлицам компания должна правильно определить их налоговый статус – резидент/нерезидент

При каждой выплате дохода физлицу надо определять его налоговый статус. Если выплата считается от источника в РФ и работник – нерезидент РФ, то ставка НДФЛ будет 30%.

При определении налогового статуса физлица учитывают 12-месячный период, предшествующий дате получения дохода, в том числе начавшийся в одном году и продолжающийся в другом году. При этом по итогам года определяют окончательный статус. Если есть 183 день пребывания в РФ, тио человек – резидент. Если нет – нерезидент.

Определять статус должен налоговый агент. При этом в НК РФ нет перечня документов для определения статуса.

Подтверждение статуса может производиться на основании любых документов, позволяющих установить количество дней фактического пребывания на территории РФ.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 21.06.2023 № 03-04-05/57598.

Ответственность за правильность определения налогового статуса физлиц – получателей доходов лежит на налоговом агенте. Поэтому организация вправе запрашивать у физлиц все необходимые документы.

2. Нельзя выплатить зарплату за два месяца вперед

Как бы не хотелось сотруднику получить свою зарплату пораньше, поддаваться на эти уговоры работодателю нельзя.

Условие о выплате зарплаты каждые полмесяца не может быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни на основании коллективного договора.

В письме от 13.07.2023 № 14-1/ООГ-4663 Минтруд рассмотрел ситуацию, когда сотрудник просит выплатить ему зарплату авансом за 2 месяца вперед.

Но так делать нельзя, заявили в ведомстве.

По нормам ТК РФ работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

Выплачивать зарплату надо два раза в месяц. Это право работника получать зарплату таким образом.

Авансовая выплата разом за 2 месяца вперед будет нарушением прав сотрудника, заявляет Минтруд.

Компании из реестра МСП должны начислять пониженные взносы

Если компания прошляпила момент, когда ее включили в реестр МСП и продолжала применять общий тариф взносов, надо все пересчитать и сдать уточненки.

Ситуация: в июле 2021 года компанию исключили из реестра МСП, а в июле 2022 – снова внесли. Теперь бухгалтеру предстоит сдать уточненные РСВ начиная с 3 квартала 2022 года, а также уточненки по налогу на прибыль.

Но применение пониженного тарифа – не право, а обязанность компании. Такое разъяснение недавно дала ФНС в письме от 17.07.2023 № ЗГ-3-11/9234.

Поэтому правильный выход только такой – пересчитать взносы. А раз взносы будут уменьшены, то и прибыль изменится, что влечет за собой перерасчет налога на прибыль.

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