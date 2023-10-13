Короткие бухновости. Шок-мнение бухгалтера про ЕНП

Хотите самых быстрых бухгалтерских новостей? Тогда смотрите новый формат БухТуба. Теперь в нашем выпуске блиц бухгалтерских изменений, а также мини-интервью про бухгалтеров.

👉 Бухгалтерам дали инструкцию, как нельзя заполнять уведомления по ЕНП. Готовы контрольные соотношения.

Если они нарушены, уведомление не примут.

Не получится сдать уведомление:

с минусом, если он превышает положительные начисления;

с КБК, по которому уведомления не нужны;

с кодом периода, который не сочетается с выбранным КБК;

с теми же показателями в уточненном уведомлении, что и в первичном.

Налоговики заподозрят неладное, если сумма налога совпадает с ОКТМО. Видимо, есть такие прецеденты!

В связи с этим наши читатели вспомнили старый анекдот из жизни:

Сдает ИП декларацию, а инспектор говорит: «Ну у вас и выручка! Такая большая!». ИП долго всматривался, потом говорит: «Ой! это я КБК не туда написал».

👉 Будет новая форма ЕФС-1. Графы и таблицы в ней практически все те же, но вот порядок заполнения будет другой.

Для разных случаев надо будет указывать много новых кодов.

Вводят коды для:

договоров ГПХ;

срочных трудовых договоров и бессрочных;

неполного дня и неполной недели;

дистанционщиков и чиновников:

совместителей и основных работников;

декретниц-бюджетниц.

Раздел ЕФС-1 о стаже надо будет сдавать чаще. Потому что Соцфонду могут потребоваться данные о стаже заболевших сотрудников.

👉 ФНС предписала инспекторам на местах провести дополнительную верификацию сальдо ЕНС.

Особое внимание тем, у кого сальдо слишком уж положительное.

Переплата от 100 тыс. до 1 млн рублей заинтересует налоговиков. Откуда она? Нет ли двойных проводок или неотраженных деклараций?

Если выявят некорректную переплату, будут (цитата) «проводить работу с налогоплательщиками по актуализации налоговых обязательств путем сдачи уточненных или первичных деклараций и уведомлений».

👉 Физлица получили налоговые уведомления на уплату личных налогов за 2022 год. У некоторых директоров-учредителей там кроме налогов за авто и квартиру фигурирует еще НДФЛ по ставке 15%.

Откуда он, если бухгалтер все должен был высчитать и удержать при выплате? Не правильно посчитал, накосячил?

Но бухгалтер не виноват. Таковы нормы НК. В прошлом году (и в этом тоже) НДФЛ с зарплаты и дивидендов считают отдельно. Потом налоговики все сами пересчитывают и если общий доход перевалил за 5 миллионов, доначисляют налог.

О, и еще у нас на «Клерке» теперь можно получить бухгалтерский Айфон 15, бесплатно!

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