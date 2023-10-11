Приказ об организации воинского учета в компании: как заполнить, образец

Кто отвечает за воинский учет
Ответственность за ведение воинского учета в компании несет ее руководитель (п. 6 ст. 1 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). Он, в свою очередь, назначает приказом одного или нескольких ответственных сотрудников.
Когда издают приказ
Рукокодитель организации должен издать приказ при ее создании и далее, ежегодно перед началом нового календарного года.
Где взять бланк
Форма приказа приведена в Приложении № 4 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017).
Образец заполнения приказа
Согласование приказа с военкоматом
Приказ нужно согласовать в местном военном комиссариате или органе местного самоуправления, если он исполняет фунции по первичному воинскому учету.
Действуйте так:
Представьте проект приказа в учреждение.
Скорректируйте проект приказа, если по нему будут замечания.
Подпишите у руководителя организации.
Направьте копию утвержденного приказа в учреждение.
Как организовать воинский учет
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