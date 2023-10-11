Приказ об организации воинского учета в компании: как заполнить, образец

Разбираем в короткой инструкции, кто отвечает за воинский учет, когда и как оформить приказ и согласовать его с военкоматом.

Кто отвечает за воинский учет

Ответственность за ведение воинского учета в компании несет ее руководитель (п. 6 ст. 1 закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ). Он, в свою очередь, назначает приказом одного или нескольких ответственных сотрудников.

Когда издают приказ

Рукокодитель организации должен издать приказ при ее создании и далее, ежегодно перед началом нового календарного года.

Где взять бланк

Форма приказа приведена в Приложении № 4 к Методическим рекомендациям по ведению воинского учета в организациях (утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017).

Образец заполнения приказа

Скачать образец

Согласование приказа с военкоматом

Приказ нужно согласовать в местном военном комиссариате или органе местного самоуправления, если он исполняет фунции по первичному воинскому учету.

Действуйте так:

Представьте проект приказа в учреждение. Скорректируйте проект приказа, если по нему будут замечания. Подпишите у руководителя организации. Направьте копию утвержденного приказа в учреждение.

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