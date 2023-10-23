Как получить доступ к закрытой части «Клерка» с разборами и мини-курсами от экспертов. Лайт-подписка за 299 рублей в месяц

Клерк.Плюс — это простая и удобная подписка, которая дает доступ к закрытым материалам сайта: разборам и мини-курсам. Также вы сможете свободно пользоваться справочно-правовой системой, а на сайте мы отключим для вас рекламу. А еще дадим особый статус подписчика.

Зачем мне Клерк.Плюс?

На сайте много открытых полезных статей, зачем подключать еще какую-то подписку, да еще и платную?

Да, контента на «Клерке» действительно много, но наши эксперты готовят особенные мини-курсы и разборы:

В них простым и понятным языком вам расскажут об изменениях в НК, новой отчетности, расчетах по ЕНС, ведении кадровых документов и воинского учета, прохождении проверок и многом другом. Эксперт выбирает конкретный вопрос и тщательно его разбирает.

Разборы и мини-курсы выходят каждый будний день, в базе уже более 1000 выпусков , которые тоже будут вам доступны.

В каждом материале есть все отсылки к нормативке, а почитать ее можно в нашей СПС — справочно-правовой системе. Подписчикам Клерк.Плюс СПС также полностью доступна.

В СПС входят не только ФЗ, кодексы, ФСБУ, приказы, письма Минфина и ФНС, но и бланки для бухгалтера и кадровика, формы отчетов, образцы договоров и других документов, инструменты, которые должны быть под рукой у каждого бухгалтера (расчет пени, калькулятор отпускных и больничных, расчет взносов ИП и налога на УСН и т.д.), справочники.

Вы сможете пользоваться сайтом без рекламы и получите уникальный бейджик к своему профилю.

Купить подписку за 299 руб.

Как выглядят разборы и мини-курсы?

Разбор — это структурированная статья с подразделами и удобной навигацией по блокам. К разборам часто прикладываются образцы документов, формы и бланки, чек-листы и другие полезные материалы. Их можно скачать.

Пример меню и приложений в разборе: Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + формы

Пример блока в разборе

В каждом разборе есть ссылки на нормативку, по клику вы попадете в документ в нашей СПС.

Мини-курсы — это короткое видео (2-5 минут) + текст выпуска. Вы можете смотреть и слушать или просто читать мини-курс, как обычную статью.

Кто готовит мини-курсы и статьи?

Над проектом работает целая команда — порядка десяти экспертов пишут тексты, следят за нововведениями, оперативно готовят образцы документов.

Вот некоторые из них:

Наталья Петрова Редактор и эксперт «Клерка», а также спикер популярных вебинаров по ЕНС и страховым взносам.

Наталья Васильева Редактор-эксперт, бывший главный государственный налоговый инспектор отдела досудебного урегулирования налоговых споров УФНС по г. Москве, советник государственной гражданской службы 2 класса.

Елена Ярушкина Продюсер-методолог Центра обучения «Клерка», спикер и автор программ курсов обучения, наши студенты души в Елене не чают.

Надежда Камышева Глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Над мини-курсами также работает наш видеооператор, а дизайнеры готовят стильные обложки.

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Как часто пополняется справочно-правовая система?

Ежедневно в СПС попадает более 40 новых документов. Кроме того, мы регулярно обновляем кодексы и федеральные законы, в которые вносятся поправки.

Раздел с инструментами постоянно актуализируем, добавляем образцы и бланки.

Можно ли отказаться от подписки?

Оплата за подписку списывается ежемесячно. Вы можете отменить ее в любой момент — напоминаем за 3 дня до списания, никаких неожиданностей.

Вы можете сделать подписку еще выгоднее — при подключении сразу на 12 месяцев оплата составит 2 870 рублей.